Repeticiones, bloqueos, prolongaciones y gestos involuntarios que acompañan el habla. En el mundo, miles de personas conviven con la tartamudez, ese trastorno motor que afecta a varios famosos pero que a veces pasa casi inadvertido. Jorge Luis Borges alguna vez admitió que tenía tartamudez; también Marc Anthony dijo haberla sufrido de chico y, en otros casos, ha sido más evidente, como Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos; James Rodríguez, la estrella del fútbol colombiano; Wado de Pedro, el exministro del Interior; y Othar Macharashvili, el actual intendente de la ciudad.

Sí, la mayoría son hombres. Los datos estadísticos indican que, por cada cuatro hombres, una mujer sufre este tipo de trastorno, que suele aparecer en la niñez y que en algunos casos puede desaparecer.

En Comodoro, cientos de personas conviven con la disfemia, y, en el Día de la Concientización sobre la tartamudez, compartimos consultorio con Maximiliano Almirón, un adolescente que convive con este trastorno, y su fonoaudióloga Julieta Salgueiro, quien se especializa en la temática, siendo su principal foco de atención.

CONVIVIR CON LA TARTAMUDEZ

Maximiliano tiene 15 años, vive en Fracción 14 y asiste a cuarto año en la escuela secundaria N.º 7729, que funciona en el Ceret, donde estaba la exproveeduría de YPF en kilómetro 3. El joven convivió toda su vida con la tartamudez, pero el año pasado decidió comenzar terapia con una psicóloga para sobrellevar mejor este trastorno y terminó conociendo a Julieta.

“Nos conocimos en febrero de este año”, dice en cuanto comenzamos a hablar. “Yo empecé a ir a la psicóloga porque es un tema que te afecta, porque causa mucha inseguridad, por así decirlo. Es muy diferente cómo se comunica una persona con tartamudez que sin tartamudez, pero no en la manera de comunicar sino en cómo se siente esa persona al comunicar, y ella me recomendó a Julieta y acá estoy”, agrega con una fluidez que no evidencia nada de su tartamudez.

Julieta Salgueiro hace más de 7 años se dedica en forma exclusiva a la atención de pacientes que conviven con tartamudez. La fonoaudióloga estudió en Córdoba y, cuando regresó a Comodoro, comenzó a atender en consultorio, ocupándose de diferentes tipos de casos, hasta que un día llegó un paciente con tartamudez y se dio cuenta de que no sabía nada del tema; para ella fue un clic.

“Nunca me enseñaron nada de esto. Si no, la tartamudez es tal y tal. Entonces hice supervisar el caso con una fonoaudióloga de Buenos Aires que estaba en la Asociación Argentina de Tartamudez y ella me llevó a hacer un curso. Eso me llevó a otro curso y después, con Eugenia Fernández, otra fonoaudióloga de acá, nos acompañamos en este tema y hace 7 años que es lo único que atiendo”, recuerda con orgullo.

¿Pero qué es la tartamudez? “La tartamudez se engloba dentro de los trastornos del neurodesarrollo”, dice Julieta. “En el desarrollo del lenguaje hay niños en los que se manifiesta la tartamudez. Por lo general aparece entre los 2 y los 5 años, que es cuando se está desarrollando el lenguaje comprensivo, el vocabulario y la estructura gramatical de cómo se organiza una expresión determinada; muchas veces aparecen manifestaciones que son características de la tartamudez, relacionadas con la falta de fluidez en el habla, esa dificultad que se manifiesta al no poder decir de manera continua y cómoda los sonidos del habla”.

La especialista explica que los primeros indicios son repeticiones, bloqueos, prolongaciones y gestos involuntarios que acompañan el habla y que son parte de esa dificultad motora. “En el caso de los niños pequeños, lo que sienten es que les cuesta hablar. ‘No puedo’, te dicen, o ves que están trabándose. Y a medida que la persona va creciendo aparece lo que dice Maxi: el sentir, hacerme la idea de que hablo mal, los pensamientos que se van creando dentro de la persona que tartamudea, lo que hace que la dificultad, que es motora, vaya teniendo otros desafíos, porque convivir con la tartamudez tiene otros desafíos que hay que trabajar”.

En su caso, Maxi, a los 7 u 8 años, tiene sus primeros registros de la tartamudez: “pero a los 10 u 11 empecé a tener esa idea de que algo me estaba pasando”, admite. “Yo pensaba que era algo normal, eso que tenía. Pero me empecé a dar cuenta de que me trababa y otros me decían que me escuchaban hablar, pero resaltaban: ‘te estás trabando un poquito más’.”

En su caso, su hermano menor también tiene tartamudez y un tío, mayor de 30 años, convive también con la disfluencia. El joven admite que muchas veces su tartamudez pasa desapercibida, pero otras veces se nota o sus pares sienten que habla muy lento. Lo cierto es que, mientras hablamos, aparecen pocos indicios. Maxi asegura que el estrés tiene mucho que ver; también los nervios.

“Depende mucho de la persona, porque hay personas que se traban más y otras que se traban menos. Pero también entran el factor estrés y el factor nervios. En mi caso, llegó un punto en que me sentía incómodo con esto y dije: ‘quiero tratarlo’, ‘ver si lo puedo quitar’, porque parte de la terapia también es aceptar que soy así y mostrarme como soy’.”

Como dice Julieta, cada persona conoce los momentos que ha tenido que atravesar y cómo la interpela la situación. Entre charla, recuerda el caso de un paciente que tenía temor de ir a comprar facturas, porque el tiempo de espera en la fila hacía que se imagine diferentes escenarios. También recuerda el caso de un joven que no quería pedir una mancuerna en el gimnasio por temor a trabarse.

“Se dan diferentes situaciones”, dice Salgueiro. A veces, mucho estrés. La espera de qué va a pasar cuando llegue, si me va a salir, si me van a mirar; y a veces el pensar en no poder hacerlo se vuelve una carga y condiciona la manera de vivir. Por eso el abordaje fonoaudiológico cambia dependiendo de la edad del paciente: con los nenes más chiquitos se trabaja más con la familia, el estilo comunicativo, cómo se está comunicando esa familia, porque a esa edad copian mucho; en los adolescentes y los adultos también es más personalizado, más directo el tratamiento. Se trata de mejorar la calidad de vida, porque cuando la tartamudez persiste a los 7 u 8 años es muy posible que esto quede como una característica de la persona”.

La fonoaudióloga explica que el primer paso es trabajar la aceptación, no resistirse. En este sentido, admite que en algunos chicos puede desaparecer la tartamudez, pero “también hay un porcentaje de niños que, por más que los trates prematuramente, igual van a seguir trabándose”. Así, el objetivo es aceptarse y trabajar desde ese lugar.

“Se trabaja abordando las ideas que tengo sobre este tema, porque a veces los pacientes vienen con mucha carga y hay que ir trabajando para no asociarlo a que no me puedo comunicar, que soy un mal comunicador, que no voy a poder estudiar la carrera que quiero, que todas mis desgracias pasan por este tema. Por otro lado, también practicamos técnica de habla para que puedan manejar un momento de tartamudez, porque son momentos de trabas que van y vienen. No es que la persona tartamudee siempre, sino que es variable; entonces practicamos con algo de técnica para que puedan suavizar, para que puedan hablar o decir una palabra más cómodos y no elijan cambiar la palabra, dejar de hacer una nota o dejar de hacer un oral, porque este tema hace que cambien mucho la actitud”.

UNA BASE GENÉTICA

Este trastorno afecta al 1% de los adultos y al 8% de los niños en todo el mundo, según datos de STAMMA, organización benéfica del Reino Unido. Su aparición no está asociada a varios factores de riesgo, “pero lo que más influye es una cuestión genética”, dice Salgueiro.

“Por eso cuando hay un familiar con tartamudez y hay un niño que empieza a tartamudear lo más adecuado es tratarlo lo más rápido posible, porque tiene mayor predisposición que un niño que no tenga un familiar o cuando lo niños tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje también tienen mayor predisposición a la persistencia”.

En ese sentido, indicó que "se estima que hay cuatro varones con tartamudez por cada mujer. Y después hay cosas que influyen en la aceleración de la tartamudez. Por ejemplo, las familias que uno ve que son muy aceleradas, que no tienen tiempo para jugar, para descansar, para comunicarse, porque en esto influye mucho cómo nos estamos comunicando y el tiempo que nos damos para hablar. Hoy por hoy estamos en una época que no ayuda en nada a que nos comuniquemos, que nos miremos. El celular, el trabajo que nos traemos a la casa, hacen que los momentos comunicativos sean más pequeños; o los niños cada vez tienen más actividades extracurriculares. Salen del jardín y van a hockey, equitación, yoga para relajarse y, al final, no tenemos tiempo para jugar. Eso es algo de la época que influye un montón. También sucede que a veces es algo de lo que no se habla mucho en la familia, sino que hay un tío lejano que a veces se traba y que a veces es un caso que no se pudo atender, porque no pudo tratarse con un fonoaudiólogo."

Salgueiro, por otro lado, asegura que “los nenes chiquitos en bruto muestran su tartamudez. Ellos cuando tienen un bloqueo no se resisten y lo tienen. Entonces esta incomodidad y todos estos pensamientos lo viven los papás, porque tienen el temor de qué le va a pasar, cómo va a repercutir, ‘no quiero que le hagan bullying’, entonces todo eso que trabajamos con los chicos más grandes hay que trabajarlo mucho con los papás, porque son ellos los que tienen todos esos miedos y medio que se lo van inculcando a los nenes, porque si le dicen ‘relajate, volvé a empezar’ ya le estamos dando el mensaje de que no habló de la manera correcta. Entonces esa preocupación viene del lado de los papás. Entonces el tratamiento va cambiando según la edad de los pacientes”.

La especialista recomienda mostrarse y exponer el tema para derribar el primer miedo. Pero también saber elegir momentos. “A veces es algo que queda muy escondido en la persona. Entonces también se busca animar al paciente, que pueda pedir antes de un oral, dar primero para no estar esperando hasta el final. Mucho trabajar con la autodeclaración, decir, porque eso disminuye mucho los pensamientos que están dando vueltas y me puedo concentrar en lo que necesito y va trayendo más fluidez, porque la resistencia a trabarse genera más tensión muscular y más trabas.

Al consultorio llegan pacientes de todas las edades, principalmente niños, adolescentes y jóvenes adultos, pero la especialista asegura que nunca es tarde. “Siempre hay algo para hacer, para que la tartamudez no sea la que tome las decisiones por mí. La terapia, en principio, es fonoaudiológica, pero si afecta mucho la vida cotidiana se deriva a psicología para poder trabajar lo emocional o lo conductual, los comportamientos”.

Salgueiro advierte que la comunicación es mucho más que el habla; es la presencia y el contenido de esa calidad comunicativa. Mientras lo dice mira a Maxi y no duda en afirmar: “El contenido que expresa Maxi es súper nutritivo, súper rico, y eso también hay que verlo, porque no es solamente el habla; una conversación puede ser muy fluida pero vacía de contenido, y en consultorio yo disfruto mucho las charlas que tenemos porque te cuentan la vivencia y desde ahí hay que trabajar. No se trata de quitar la tartamudez, sino de que no sea algo que los defina, que el día de mañana Maxi pueda seguir la carrera que quiere, postularse para el trabajo que desea, porque esas personas existen, que han hecho su vida muy condicionada por esto”, dice mirando a Maxi, quien se animó a dar su testimonio, mostrar al mundo lo que atraviesa y concientizar sobre este trastorno que está presente pero del que poco se habla.