Principio de acuerdo en el puerto y estibadores levantaron el piquete

Así lo divulgó Salvador Cuenca, integrante del SUPA, en diálogo con ADNSUR, al reseñar que la medida de fuerza se había iniciado en la noche del viernes y se logró que algunos buques que estaban yendo a Camarones desviaran hacia Comodoro.

“Hoy al mediodía entraron dos buques, que empezamos a descargar y a las 3 de la tarde nos reunimos con el administrador y representantes de Pesca”, indicó en torno al encuentro con Favio Cambareri y otros responsables. “Pedimos lo de siempre, que en el puerto hay poca actividad y en la zona hay demasiados barcos pescando”.

Como resultado de ese encuentro, el referente indicó que el viernes ingresarán otros dos buques, el ‘Atrevido’ y el ‘Centauro’, aparte del ‘Raymundo’ y el ‘San Genaro’, que tiene cuota social otorgada por la provincia a cambio de que efectúe sus descargas en el puerto comodorense. Si se cumplen estas descargas, seguimos trabajando, pero si estos buques se van hacia otro puerto vamos a retomar el piquete”, advirtió.

Cuenca detalló que para que los 80 estibadores trabajen todos los días “deberían ingresar unos 7 buques por jornada, no pedimos tanto, pero al menos que haya 10 barcos semanales para poder trabajar 3 días a la semana y con eso podemos subsistir. En las buenas temporadas trabajamos con 25 ó 30 buques y ojalá en algún momento podamos volver a eso”.

Nueva reunión con autoridades el próximo lunes

El dirigente planteó además que “frente a las costas de Comodoro hay unos 150 barcos pescando, no pedimos mucho, pero al menos con un 10 por ciento que descarguen acá podemos tener trabajo para paliar la situación, porque nosotros si no trabajamos, no cobramos”.

El acuerdo buscará rubricarse el próximo lunes, en una reunión convocada por la Subsecretaría de Trabajo con todos los sectores involucrados, lo que incluye a autoridades provinciales de Pesca y un representante del gobernador, además de las distintas cámaras empresarias.

Finalmente, reiteró el pedido de disculpas “para la gente de a pie”, por el problema de los colectivos que no pudieron usar la terminal en el recinto portuario:

“No queremos molestar a la comunidad, pero siempre decimos que los ómnibus no tienen que estar adentro del puerto”, concluyó.