OnlyFans, entre contenido erotico y mitos millonarios: la experiencia de una comodorense

Un curso de educación financiera, una primera incursión en los contenidos eróticos cuando todavía no existía la banda ancha de internet y era adolescente; y la curiosidad de ver cómo era ese mundo del que todos hablaban. Al -nombre ficticio que pidió usar para la crónica periodística- es una de las pocas comodorenses que tiene OnlyFans, la plataforma de contenido erótico y adulto que promete ganancias en dólares y trabajo desde casa.

Ella tiene 34 años y hace menos de una década volvió a la ciudad para trabajar en una contratista de servicios petroleros donde cumple diferentes funciones. Estaba en esa vida de horarios petroleros y aburrimiento laboral, cuando decidió hacer un curso de educación financiera, para encontrar alternativas que le permitan incursionar en ámbitos de buena rentabilidad y salir de la monotonía. Poco tiempo después terminó incursionando en Only.

ENTRE EL ARTE Y EL EROTISMO

La historia de Al en el mundo de Afrodita comenzó casi 16 años atrás. Siempre le gustó el mundo de la fotografía y la sensualidad que reflejaban las fotos eróticas, y a los 18 años, cuando internet era otra cosa y todavía no existía Facebook, sintió curiosidad de explorar sitios donde el erotismo era la clave.

Durante mucho tiempo los visitó asiduamente, hasta que tres años después se animó a publicar su propio set de fotos en un sitio, una especie de OnlyFans estático de la década del 2000..

“Siempre fui muy curiosa, y siempre me gustó la fotografía y el arte alternativo. En ese momento, incursionaba dentro de foros eróticos, pero desde un punto de vista artístico, en lo erótico, lo sensual, pero no dentro de la pornografía. Así conocía virtualmente a mucha gente, y en eso conocí un sitio de Estados Unidos donde podías inscribirte como modelo y enviar tu set de fotos”.

Al cuenta que el sitio celebraba “la belleza alternativa” y todos los días la gente votaba y elegía un set ganador. La modelo se llevaba 500 dólares, al igual que el fotógrafo.

El premio era tentador, pero también la aventura y decidió subir su set con fotos que ella misma tomó en su habitación, y ganó.

La joven cuenta que solo tres personas se enteraron de lo que le había pasado. Era chica y para ella fue una aventura, y pocos días después recibió un cheque, que cobró en una casa de cambio.

Lo que no tuvo en cuenta fue que ese set quedaba para el sitio web en forma perpetua. Así, aún hoy el álbum sigue activo y de vez en cuando suma un nuevo like. Ella lo odia.

UN MUNDO VIRTUAL Y CERCANO

Al durante varios estuvo lejos de Comodoro, y también alejada de las páginas de contenido de ese tipo. Sin embargo, nunca olvidó ese mundo y de vez en cuando tenía la fantasía de hacer una sesión de fotografías eróticas. Por eso, cuando volvió a la ciudad decidió volver a incursionar y se encontró con un mundo nuevo.

“Me acuerdo que pregunté a la comunidad: ‘hace mucho que no ando por acá, ¿Cuál es la onda hoy en día?’, y me decían que las chicas estaban en OnlyFans, entonces entré a ver”.

Al hizo su cuenta e ingresó a la plataforma pero no interactuó, hasta que luego de un curso de finanzas, donde buscaba alguna alternativa para ganar dinero desde su casa, se dio cuenta que en ese sitio había una oportunidad y comenzó un camino de exploración, viendo cuáles eran sus opciones y las limitaciones, porque de algo estaba segura, no quería exponerse.

“Cuando cree la cuenta primero no tenía bloqueado el país. Es una faceta mía que me gustaría trabajar públicamente, pero después lo terminé inhabilitando porque me encontré un montón de barreras, miedos y cosas que me trababan, como por ejemplo el trabajo. Es como que el ambiente donde estoy no me permite ir por ese lado; y por otro lado mis padres. Pero la verdad es que cada persona lo hace por su propia motivación”.

A diferencia de otras plataformas, para poder encontrar un perfil en OnlyFans es necesario contar con el enlace, salvo que uno ingrese al sitio web y acepte interactuar con las sugerencias que ofrece el sitio. Así, es imposible encontrar gente sin tener el usuario. Por eso para captar más suscriptores, los creadores deben promocionar sus cuentas por sus propios medios.

En su caso, Al eligió hacerse una lista de mejores amigos en Instagram para promocionar su OnlyFans, pero se dio cuenta que ese sistema no funciona tanto en Argentina.

Lo cierto es que la plataforma es más que contenido erótico. Hay músicos que venden material discográfico o gente del mundo fitness que muestra el trabajo que hace, aunque el pensamiento popular lo asocia solo a erotismo y pornografía.

En el caso de Al lo toma como un hobby, donde combina su pasión por la fotografía con el erotismo y gana unos pesos extras en dólares. “No es que me dedico full time, si puedo generar algo buenísimo, porque publico cuando me pinta, cuando tengo ganás de interactuar con la gente, porque tenés que estar como en el mood para interactuar con gente, no es como el mito ese de ‘tenés un OnlyFans y te llenás de guita’, no es real, porque hay miles de creadoras”.

ESTRATEGIAS Y MARKETING

Al cuenta que hay tres lugares donde pararse en OnlyFans, y lo muestra con ejemplos concretos. La primera opción es como lo hace Romi Malaspina, una modelo que estuvo en Gran Hermano que es multifacética y tiene OnlyFans y tiene como 3 millones de seguidores. Ella promociona su cuenta en sus redes y lo hace público, utilizando su popularidad. Después tenés el caso de una chica de Comodoro que trabaja en estética; cobra directamente una suscripción mensual y lo promociona abiertamente en sus redes. Y después está mi caso, donde no tengo ganas de que todo mi entorno y mi mundo lo sepa. La verdad que hay un montón de chicas en la misma situación que yo, que quieren estar en la app, por la situación del país o porque les gusta lo erotico o lo porno, pero no quieren porque tiene sus viejos, hijas, marido, entonces se van abriendo diferentes escenarios”.

Pero así como las creadoras se autocensuran por el temor al qué dirán, también sucede con los consumidores, cuenta Al, ya que al ser una app de pago es necesario validar la cuenta con tarjeta de crédito para poder suscribirse a cualquier canal, sea de pago o gratuito. El monto es ínfimo, 0,01 centavos de dólar, pero la descripción en la tarjeta es determinante: OnlyFans.

“El problema es que la gran mayoría de los que entran son casados, y muchos no tienen cómo explicar que pagan por ver a una mujer. Pero la verdad hay de todo”, cuenta la protagonista de esta historia.

En su caso, Al tiene suscriptores de Francia, Estados Unidos, Italia, entre otros países, quienes acceden a sus contenidos o realizan pedidos puntuales.

Explica que ella no se vuelve loca por hacer contenido. Sin embargo, sabe que hay toda una industria y un marketing alrededor de OnlyFans. “Hay agencias que le arman las cuentas a sus modelos y se encargan de hacer la promoción, porque si vos no lo promoves nadie va a llegar a tu perfil. Después hay cursos de OnlyFans donde te enseñan a crear tu cuenta, verificar tu perfil, cómo poner tu foto, qué contenido crear. Yo hice uno porque me interesaba saber cómo sacar la plata y no sabía, porque me daba error la aplicación, hasta que lo pude solucionar y saque mis primeros 350 dólares. Pero en ese caso, la chica te ponía como condición para hacer el curso, que crees tu cuenta con su link de afiliado para que ella cobre un porcentaje por tu contenido, como la venta de ollas Essen”.

En ese sentido, Al, explica que también se encontró con el mundo de los Drops, “una estrategia de venta que está hecha sobre todo en grupos de Telegram, donde te promocionás con otras cuentas”.

“Tiene ciertas reglas, no podés usar ciertos iconos como la berenjena o el agua y tenés que agregar el hashtag AD, además de tener ciertas pautas para la fotografía. Es una masividad de gente, pero hay chicas que lo toman como un trabajo; es más hay consultoras que se dedican a hacer drops por día, pero es como el clasificado del diario, porque salís a ofrecer tu servicio. A mi no me gustó”.

PEDIDOS DE TODO TIPO

En cuanto a contenido, el sitio permite hacer de todo, desde publicar fotos y videos cortos, hasta hacer transmisiones en vivo, y pay per view. “Son mensajes privados de pago. Como si te mandarán mensajes privados en Instagram y vos pagues para poder ver el contenido. La suscripción puede ser mensual, donde vos tenés que subir contenido en forma continúa para que no te pidan reembolso o dejarlo colgado a tu suscriptor o bien puede ser subscripción gratuita, como es mi caso, que posteo cuando me pinta. Pero el mercado es tan amplio como cualquier otro mercado. Hay quien espera más chatear, como hay otras personas a las que le envías mensaje con una foto gratis y cinco fotos de pago”.

Como dice Al, los pedidos no tienen límite. Por ejemplo, una vez un italiano le pidió que se tomara una foto con un cárdigan de lana y anteojos y diga su nombre: 2 minutos, 20 dólares.

A veces los pedidos pueden ser más osados, como un video haciendo algo específico. Pero por supuesto, el límite lo pone la creadora. “Cada una evalúa que es lo que yo muestro y que no. En mi caso más que ofrecer servicios lo hago como modelo alternativa, pero vos le ponés el precio a lo que te piden. Una regla de oro es que siempre primero se debe pagar antes del servicio. Pero hay de todo, se ofrece servicio como experiencia de novia, gente que cobra por tener chat de novias; videollamadas; hombres que pagan para que le hagas una valorización de su miembro; o gente que te paga para que le hagas una humillación de su miembro. Después hay fetiches de los pies, fetiches de ropa. Pero hay para todos los gustos: gordas, flacas, enanas, tetas grandes, de todo”.

Los precios de los contenidos los define cada creadora. Sin embargo, hay tablas que ayudan a orientar el valor para cada publicación. Al, por ejemplo, cuenta que tres fotos pueden costar 3 dólares.

De la ganancia total, OnlyFans se queda con el 20%, el resto es de la creadora de contenido o creador, porque en la plataforma también hay contenido erotico de hombres, aunque los más que pagan suelen ser consumidores del mismo sexo.

Por su experiencia en la plataforma y en marketing, Al está convencida que OnlyFans es una buena oportunidad para quien se anime a hacer este tipo de contenidos. Sin embargo, advierte: “Lleva trabajo, no es que te vas a llenar de plata de un día para otro. Hay distintas estrategias, distintos escenarios y lo que subís a internet ya queda en internet. Eso es importante saberlo. Pero hay que buscar un equilibrio entre lo económico y lo que querés hacer. Pero si tengo que decirle algo a una chica que se quiera largar en este mundo, le diría que realmente esté segura, porque también tiene un vinculo con la prostitución, no es lo mismo, porque acá no tenés contacto físico, pero estás vendiendo tu imagen y es interacción digital. Por eso le diría a la que realmente esté segura que se inspire mucho en el resto para que vea que calidad quiere mostrar”, sentencia Al, la mujer de Comodoro que se animó a incursionar en el sitio, una experiencia donde no todo es dinero y tampoco tan fácil como parece.