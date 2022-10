Newcom, el deporte de adultos mayores que crece en Comodoro como un espacio de contención

En un folio oficio Mercedes Herrera (75) tiene guardados recortes de diarios y fotos de su carrera en el Newcom, disciplina que hace 12 años empezó a desarrollarse en Comodoro y que hoy posiciona a la ciudad como una plaza fuerte a nivel nacional, por el apoyo que recibe por parte del Municipio pero también por la organización de torneos.

Mercedes es una de las precursoras de la actividad, la única integrante activa del primer equipo que representó a la ciudad cuando aún estaba todo por hacerse en la disciplina.

“Yo empecé a jugar en 2010, cuando me quedé sola”, dice a ADNSUR. “Me acuerdo que fui a Cultura porque buscaba un compañero de danzas para participar de los Evita en folclore, pero no conseguí ningún bailarín y me dijeron que vaya a USMA que había diferentes actividades. Ahí me encontré con Diego Acosta y me comentó que querían formar un equipo de vóley adaptado. Así empecé”.

Un puente sobre el mar de Comodoro, el sueño de la Universidad para liberar la Ruta 3 y evitar derrumbes

Mercedes cuenta que quedó fuera de la primera convocatoria para los Juegos Evita. Sin embargo, un matrimonio se bajó del viaje por trabajo y ella consiguió su lugar para participar de ese torneo que significó el debut de Comodoro en el Newcom nacional. La foto de ese equipo es uno de los principales recuerdos que guarda en el folio oficio.

UNA ACTIVIDAD PARA QUEDARSE

En ese primer torneo Newcom Comodoro salió 11° entre todas las provincias, siendo el representante de Chubut. Por ese entonces, el equipo estaba a cargo de Diego Acosta y todavía entrenaba en USMA. Pero poco tiempo después con la incorporación de Juan Carlos Barria pasó a entrenar en el Gimnasio Numero 2.

¿De viaje o vacaciones pero sin cubiertas?: cuánto cuesta preparar el auto tras el conflicto de los neumáticos

El segundo año de actividad también incluyó el cambio de técnico luego que Acosta decidió dejar su cargo y también llegó el primer desprendimiento. Es que como en toda actividad, algún jugador se aleja y forma su propio equipo, tal como hizo Norberto Díaz Gago, quien fundó Comodoro 1.

La creación de un nuevo equipo, hizo que Newcom Comodoro dedica cambiar su nombre. Así, poco tiempo después nació Nehuen, el semillero del Newcom comodorense, según indica la historia del deporte.

Es que así como en algún momento Gago decidió armar su propio equipo, con el paso de los años otros se animaron a organizar sus propios team. Así desde Nehuen surgieron, Tuma, Malvinas Argentinas y Rk8. En este último tiempo también surgieron La Rada, entre otros nuevos equipos.

La ilusión del '69, el año que el TC llegó a Comodoro

VOLEY ADAPTADO PERO COMPETITIVO

Mercedes, luego de 12 años de actividad asegura que el Newcom “es atrapante para los adultos mayores”, y explica por qué. “Entrás a jugar cuando sos grande y no querés dejar. Hacés muchas amistades y también viajas mucho, es lindo”.

La disciplina es similar al vóley. Juegan seis jugadores por lado y el saque se realiza casi de la misma forma, con la diferencia que no se puede golpear la pelota, sino que hay que lanzarla.

El objetivo es que los jugadores no tengan impacto. Por esa razón, no se permite saltar y tampoco golpear el balón, salvo cuando es último recurso y el jugador puede incluso utilizar el pie para evitar que el balón caiga al suelo.

Empezó la fiesta del TC en Comodoro: todos los horarios para no perderse nada

En Comodoro ya hay tres categorías en la disciplina: 50, 60 y 70, donde juega Mercedes, aunque en su caso admite: “ahora ya no jugamos casi nada, porque ya no es recreativo como se pensó en una primera instancia, ahora es competitivo, pero está bien porque también hay que ir dejándole lugar a los más jóvenes”.

La mujer asegura que mucha gente no se anima a jugar el deporte porque cree que no van a poder hacerlo, pero afirma que el secreto está en agarrar bien la pelota y mirar el panorama. Por eso no duda en invitar a quienes se quieran sumar a su club a acercarse lunes, miércoles y viernes de 11 a 13 al Gimnasio Municipal N°2.

UN DEPORTE FEDERADO

En Comodoro el Newcom funciona bajo la órbita de la Federación Chubutense de Balonmano, afiliada a la Federación de Voleibol Argentino (FeVA), que tiene una secretaría de Newcom. Esto permite que cada jugador cuente con un seguro anual que los cubre en entrenamiento, los torneos y la actividad propia. El único requisito es que todos los años presenten un certificado médico que califique su apto físico.

Arrancó la fiesta del TC en Comodoro: todos los detalles

“Eso está bueno”, dice Alberto Omar Fernando (63), jugador y dirigente de Malvinas Argentinas. "Porque sabés qué jugás seguro y que vas a estar cubierto en caso de una lesión, pero por suerte nunca tenemos lesionados”, agrega entre risas. Es que precisamente, ese es uno de los objetivos de la actividad, que los adultos mayores puedan disfrutar de un deporte sin exponerse a lesiones.

En su caso, Omar comenzó a jugar hace 8 años, poco tiempo después que se jubiló como docente en la ENET 1 y 2, donde era maestro de taller. “Empecé porque me invitó un amigo, porque yo en la escuela secundaria jugué vóley. Siempre traté de hacer una actividad y cuando me jubilé empecé a ir a un gimnasio, pero un día me llamó Fredy y me dijo: “Omar, querés jugar Newcom’.’Decime lo que es’, le dije. Me dijo’ vos jugaste al vóley; es vóley pero para adultos. Venite el jueves al Gimnasio 2 de 1 a 3”.

Trompadas, botellazos y amenazas de "tiros" en un torneo de fútbol barrial en Comodoro

Esa tarde Omar fue al recinto de la avenida Constituyentes, selló su vínculo con la actividad y se sumó a Tuma, el segundo equipo que tuvo la ciudad. “Desde un primer momento me gustó", dice a la distancia. “En ese momento tenía un equipo que había participado de los Evita, así que tenía muy buen equipo, Pero me gusto siempre hacer actividad física y había muy buenos jugadores, y principalmente tenían muchas ganas de enseñarnos. Vos ibas y había un montón de gente que permanentemente nos iba corrigiendo la posición de la cancha, como se podía tirar, entre otras cosas”.

En la actualidad Omar es dirigente de Malvinas Argentinas, club que creó junto a un grupo de compañeros que se desprendieron de Tuma. A diferencia de un club tradicional no cuenta con personería jurídica pero tampoco con un presidente, sino una especie de triunvirato que permite que todos colaboren y las decisiones se tomen en forma compartida.

¿Cuánto sale la entrada para ver la carrera de Turismo Carretera en Comodoro?

Su esposa, Margot Espinoza, también es jugadora y dirigente del equipo. En su caso, a diferencia de Omar le costó más sumarse a la actividad, al principio tenía miedo, pero una vez que se animó a jugar nunca más se alejó, y hoy el Newcom es todo para ella.

“Para mi es como el aire que se respira, todos los días me levanto y pienso que tengo que entrenar. Pero es un placer, una cuestión social también, porque tenemos compañeros, amigos, y es disfrute; un encuentro día a día, y también trabajo, porque estamos desde que se inició Malvinas y tenemos nuestras funciones”.

Se accidentó con la moto en Comodoro, le hizo juicio a la prepaga porque le negó atención y deberán pagarle más de 1 millón de pesos

En su caso Tuma entrena los lunes, miércoles y viernes en el Gimnasio Municipal 1, martes y jueves en el Gimnasio Gatti, y en un tercer espacio para la categoría 50. “Lo hacemos con gusto porque tenemos preparador físico, un técnico y día a día vamos aprendiendo y mejorando. Es increíble cuando tenés la mente enfocada en esto, porque no estás pensando en otra cosa”, dice con felicidad.

UNA PLAZA NACIONAL

Este año en Comodoro Rivadavia se realizaron dos competencias nacionales de Newcom. El Mayores de 60 organizado por Malvinas Argentinas bajo modalidad FeVA, y el Nacional que organizó FeChuBa, que se disputó en septiembre.

El primer certamen reunió un total de 21 clubes que trajeron 43 equipos de toda la provincia, pero también de otras ciudades del país como San Luis, La Pampa, entre otras.

En política muchos se prueban el traje y eligen rivales como en "Los 8 escalones del millón"

Estos eventos se realizan gracias a la organización de los equipos y las federaciones, pero también la colaboración del Municipio que apoya este tipo de certámenes que hacen que Comodoro sea una referencia nacional, tal como dice Margot. “Nosotros viajamos por todo el país y el apoyo que tenemos en ningún lado lo encontrás. Gimnasio, la beca para los profes, si necesitás red, balones. Lo cierto es que la actividad creció a nivel nacional y en el país se sabe que nosotros tenemos mucha ayuda de la Municipalidad. Es más, hemos compartido colectivo con otros equipos para ir a Olavarría y Mar del Plata”.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, al respecto, asegura que la actividad es muy importante para el Estado. “Esto empezó como una actividad social pero ahora es una actividad competitiva y la tomamos como deportiva y muy importante porque es para adultos mayores y ahora empezó con los mayores de 50. Lo positivo es que genera actividad física y es motivante porque los ves entrenar a la una de la tarde, se juntan, tienen metas y también es un espacio donde generan intercambios, con cenas de camaradería, tercer tiempo. Entonces es prioritario, porque es una forma de trabajar con los adultos mayores”, sentencia.

Licitaron la primera etapa de pavimentación del camino que une Km.3 con Km.4 por la costa

Así, el Newcom, esta actividad que comenzó siendo recreativa, sigue creciendo, sumando equipos y jugadores que demuestran que para competir no hay edad.