La historia de Malagma y Norma Pombo está unida, una a la otra. La profesora de música es la única integrante que ha permanecido en el grupo vocal durante los 40 años de trayectoria que cumplió este año. Norma es Malagma y el grupo es parte de su vida.

Norma nació en Comodoro, pero pasó su infancia y adolescencia en Caleta Olivia. Allí hizo la primaria y la secundaria, y luego el camino universitario la trajo nuevamente a la ciudad del petróleo. En esos tiempos decidió estudiar la carrera de Letras en la universidad. La música era solo un pasatiempo, un hobby que con el tiempo se fue convirtiendo en una pasión cada vez más fuerte, hasta que llegó la oportunidad que necesitaba.

Norma ya trabajaba como profesora de Letras y estaba a punto de terminar su carrera cuando abrió la escuela de arte. Y para ella fue un momento de quiebre, lo que necesitaba para seguir su vocación. “Dije: ‘esta es mi oportunidad’ y me dediqué por completo a la música”, recuerda a la distancia. Sería el comienzo de un largo camino.

CUATRO DECADAS DE TRAYECTORIA

En 1985, Norma con un grupo de amigos que se conocieron cantando en el coro de la Universidad Nacional de la Patagonia, decidieron formar un grupo coral propio para interpretar aquella música que tanto les gustaba. Así nació Grupo Vocal Malagma, que ese mismo año fue nombrado por resolución como grupo vocal universitario.

Los primeros integrantes fueron María Elena Ronconi y Andrea Alberelli (contraltos), Norma Pomo y Cynthia Stolzmann (Sopranos), Carlos Catalán y Horacio Prez (tenores), Jorge Heredia y Guillermo Von Stolzman (Bajos), y Roberto Gómez (Barítono).

Lo cierto es que el tiempo fue renovando al grupo. En su momento llegaron a ser 12 integrantes, pero siempre con una premisa: ser un grupo chico y que haya un equilibrio de voces. Hoy, la formación está integrada por Federico Llaryora, Miguel Llaryora, Lucas Doello, Claudia Soto, Halina Mistchenko, Leila Aguilera y Norma Pombo, pero se estima que cerca de 40 personas pasaron por la formación.

LOS INICIOS

El primer concierto del grupo fue en un aula de la universidad. Era una época muy diferente a la actual, en la que la tecnología facilita mucho las cosas. En aquellos tiempos todo era artesanal y casero, y en el mundo de la música no fue la excepción en el sur de la Patagonia.

"No había movimiento coral como hoy, no había material, no existía internet, no se conseguían partituras", recuerda Norma. Todo era más difícil, pero también más desafiante. "Uno no podía ir y comprar una partitura, había que conseguirla por intermedio de alguien que viajaba. Era toda una historia".

Malagma siempre se caracterizó por su repertorio ecléctico. Aunque cantan mucha música del Renacimiento, del siglo XVI, que a Pombo particularmente la "fascina", también han hecho música popular argentina, con un especial énfasis en los autores patagónicos. En su trayectoría pasaron por el estudio de grabación en cinco oportunidades. La primera fue en 1990 cuando grabaron "Raíz" en los estudios Tagliani de Buenos Aires. El casete tiene canciones de: Astor Piazzola, Julián Aguirre, Alberto Williams y Damián Sánchez.

Cuatro años después grabaron el CD "El Imperio del Viento", una obra netamente patagónica y comodorense, con poesías de Hugo Covaro y arreglos de Damián Sánchez. Este trabajo, declarado de interés nacional, fue reeditado en 2016. El mismo constituye un trabajo de recuperación de la historia y de la cultura de la región patagónica. La discografía del grupo también incluye "Navidad del viejo y el nuevo mundo", "20 años de compromiso con la música" y "Tango e identidad".

A lo largo de su historia, el grupo vocal recorrió buena parte del país, con conciertos en San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Ushuaia y Río Gallegos. También realizaron el programa "Música para todos", llevando sus CD a distintos lugares de la Patagonia. A nivel internacional, concretaron cuatro giras: en 2007 a Grecia, en 2010 a Brasil, en 2011 a Canadá y en 2012 a Italia, demostrando que la música no tiene fronteras.

La trayectoria del grupo ha estado marcada por diferentes momentos, cuenta Norma, pero siempre por grandes desafíos. "Siempre ocurrió que, al ser pocos y al ser una ciudad con tanta movilidad de gente, veníamos con un grupo consolidado y a uno lo trasladaban y había que empezar de nuevo, adaptar nuevamente el repertorio y demás", explica.

A pesar de ello, el grupo siempre se ha mantenido activo, buscando “la calidad” y tratando de innovar con diferentes propuestas. Así, han incluido en su obra a distintos artistas como Dolores Ocampo de Morón y Caroli Williams, pero también han organizado diversos conciertos especiales, trayendo maestros de Buenos Aires, como Antonio Russo para tocar Mozart, y con interpretaciones como la misa del papa Marcelo y óperas barrocas, “con toda la puesta en escena” que requieren ese tipo de obras.

Hoy, a 40 años de su creación, Malagma se prepara para celebrar sus cuatro décadas con un concierto especial en el que interpretarán una obra renacentista y parte del "Mesías" de Händel. Este evento no es uno más, en virtud de que tocarán junto a la orquesta de la universidad, la misma institución que los vio nacer.

Es que 40 años no es poco tiempo, sino una vida de trayectoria y música, tal como dice Norma. “Uno no se da cuenta de que pasaron tantos años, pero, mirando a la distancia, se ve cuántas cosas hicimos y qué lindo haber podido concretar tantas cosas”, reflexiona Norma.

“En lo personal, ha sido toda una trayectoria de vida poder hacer lo que me encantaba, lo que me fascinaba: trabajar en grupo, realizar la cantidad de conciertos y eventos especiales que hemos hecho, viajar y haber podido aportar a la cultura de Comodoro y de la zona”, concluye con la satisfacción de saber que contribuyen a la cultura y al canto de la ciudad.