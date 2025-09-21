Lili Morales, la profesora de Educación Física de Comodoro que se jubiló después de 33 años de servicio

“A mí siempre me gustó la vida en la naturaleza porque me parece que es una herramienta maravillosa para educar”, dice Liliana Mabel Morales (54) mientras recuerda aquellas actividades que durante tantos años hizo con los alumnos TAE y que terminaban con un gran campamento de sexto grado. Quizás es uno de los mejores recuerdos que le quedan de su etapa como profesora de Educación Física, aquella profesión que abrazó durante más de 33 años y que terminó siendo el oficio de su vida.

“Lili”, como la conocen todos, en febrero de este año se retiró de la actividad y, por estos días, transita sus primeros meses lejos de las escuelas, el mundo donde tanto cariño cosechó.

DESCUBRIR LA VOCACIÓN EN UN VIAJE

“Lili” es primera generación de comodorenses e hija de andaluces. Sus padres vinieron a la ciudad cuando tenían 8 y 10 años. En España vivían en pueblos vecinos, pero el destino quiso que se conocieran en el sur de la Patagonia, a miles de kilómetros de su tierra.

Ella creció en el barrio 9 de Julio, donde sus padres tenían el Emporio del Mimbre. Era una época distinta, en que las calles de tierra adornaban el paisaje y los mecánicos probaban los autos en la avenida.

Lili aún recuerda aquellos días en la escuela 133, donde cursó hasta quinto grado, y lo que significó para ella aquel cambio abrupto al Instituto María Auxiliadora (IMA), donde su mamá quería que hiciera la secundaria.

Así, entre monjas, religión y misas pasó su adolescencia en un colegio que todavía era íntegramente de mujeres. En el IMA finalmente terminó la secundaria y en su viaje de egreso encontró el oficio al que dedicó su vida.

“Soy una afortunada”, dice Lili al contar cómo encontró su vocación. "Fue muy cómico porque lo descubrí en el viaje de egreso. A mí siempre me gustó el deporte, pero no hacía nada, ya que en esa época los papás trabajaban y no tenían tiempo para llevarte a alguna actividad. Y como en ese tiempo, nosotras egresamos con los chicos del Deán Funes y hacíamos las fiestas juntos, nos fuimos de viaje a Córdoba y un grupito de chicos se fue con nosotras porque se habían quedado sin lugares en el colectivo. Ese grupo vino acompañado del profesor de Educación Física, Patorita, José Carrizo y charlando sobre muchas cosas en el viaje, preguntó: '¿Qué van a hacer cuando vuelvan?' Yo le dije que no tenía idea y me sugirió: '¿Por qué no haces Educación Física, si está en el instituto en Comodoro?’. No tenía ni idea de que existía la carrera, pero me pareció una muy buena idea”, dice con una sonrisa.

Lili siempre había querido ser profesora de música o de educación física. Sin embargo, nunca lo había pensado en serio. A ciencia cierta, nunca había sido una amante del deporte, como suele caracterizarse a quienes eligen esta carrera, pero decidió rendir, le fue bien y empezó en el INEF.

“Fluyó todo”, dice a la distancia al recordar esa época. “Además, había tenido muy buenos referentes y los amaba”, dice y nombra a Roli Lacre, Alicia Gonzalo y Liliana Colla.

UNA JOVEN PROFESORA

Cuando comenzó a cursar el profesorado, en lo que hoy es el Museo Ferroportuario, el director del instituto era Jorge Milathianakis. También estaban “Pepé” Velázquez, Julio Núñez y Totaró. La carrera duraba tres o cuatro años, dependiendo de si el alumno quería ser maestro o profesor.

Lili cursó la carrera sin sobresaltos y, una vez que se recibió, comenzó a trabajar con solo 21 años. “Eran otras épocas”, dice con nostalgia. “En esa época no había tantos profesores y yo fui la cuarta promoción del instituto, así que salimos y había trabajo para todos. Lo gracioso es que no había diferencia de edad con los alumnos. Ellos tenían 17, 18, y yo tenía 21. Fuimos creciendo juntos. Me acuerdo de que me los llevé de campamento, y hoy me pongo a mirar para atrás y digo: ‘Qué corajuda’. Porque hoy en día no sé si me animaría a irme con treinta chicos, adolescentes, a un lugar tan lejos. Pero bueno, lo disfruté mucho”.

Sus primeros pasos como docente fueron en los colegios Biología Marina, Magisterio y Perito Moreno. Luego llegaría el TAE, donde fue una de las profe fundadoras, cuenta entre risas.

“Aunque no lo crean, fui una de las fundadoras, porque mi cargo era en Biología Marina y, cuando se separó la parte de administración del Biología Marina, porque había crecido mucho, se creó la escuela 770; mi cargo estaba en Biología Marina y pasé al TAE, así que desde ahí no me fui nunca. Fue en el 96.”

Lili guarda hermosos recuerdos de las diferentes escuelas por las que pasó, entre ellas El Trencito, donde quedó como titular en el año 2000, y la Escuela Ceferino, donde trabajó en primer ciclo. Con orgullo cuenta que tuvo alumnos de todas las edades, desde jardín de infantes hasta el último año de secundaria, y que siempre estuvo en el gimnasio, excepto aquella época en que fue vicedirectora del TAE y cuando estuvo en la Coordinación.

Quizás por eso no puede elegir una edad en particular cuando se le consulta. "Todas las edades tienen su encanto. El nivel inicial es una fiesta, porque, así como es tremenda la responsabilidad, te divertís, porque todo se hace a través del juego. En primaria, primer ciclo, para mí era más de lo mismo, porque agarrás primero, segundo y tercer grado, y ya para tercero son universitarios teniendo cuarto y quinto. En secundaria, los chicos son muy nobles; todo el mundo dice 'los chicos están bravísimos', pero la verdad es que todos responden cuando vos les llevás propuestas interesantes, los mirás, los acompañás, te responden".

A Lili siempre le encantó trabajar en la naturaleza, porque siente que también educa, y mucho. “Me encantaba. Tenía un proyecto en el TAE que trabajábamos desde la escuela, con directivos, mis compañeros y los profes, con una propuesta desde primero a sexto año que iba creciendo y terminaba en sexto con un campamento en Lago Puelo: teníamos una caminata larga, dormíamos en el campo y hacíamos refugio; estaba buenísimo”.

Cuando Lili lo cuenta, las imágenes de las actividades pasan por su mente: aquellas caminatas costeras por Restinga hasta Caleta Córdova, los pozones, el safari fotográfico y otras tantas cosas que iba descubriendo junto a los alumnos. Luego venía el campamento y, más tarde, un viaje largo, generalmente a Esquel, donde pernoctaban en dormis, hasta que finalmente, en sexto, llegaba “el momento de la carpa”.

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA JUBILACIÓN

En la casa de Lili toda la vida se respiró educación física. A su marido, Carlos Gasiunas —"el Pelado", como lo conocen todos—, lo conoció en el instituto. Juntos son padres de Martina y Natacha.

El año pasado, Lili sabía que se acercaba el momento de jubilarse y, a fin de año, presentó los papeles. No sabía cuándo iba a salir la jubilación, pero, por las dudas, se despidió de sus compañeras, aunque muchos creían que iba a volver al inicio del ciclo lectivo.

Finalmente, en febrero de este año, previo a la llegada de los estudiantes a las aulas, llegó la notificación y decidió que su carrera llegara a su final. “Estuve muy cobarde porque ahí nomás presenté los papeles y me los aceptaron. Este año había que presentarse el catorce de febrero y yo no quería empezar con los chicos porque pensaba: ‘no quiero trabajar con los nenes chiquititos que van a primer grado. Hacés toda la aclimatación, la adaptación, los convencés cuando lloran y después decirles ‘bueno, me voy’, me parecía tremendo; así que dije: ‘no, no quiero empezar, que empiece el profe que me va a cubrir y que haga él esa etapa’. Y bueno, salió bien”, dice entre risas.

Liliana admite que tardó tres meses en volver a la escuela. Sabía que cuando lo hiciera tendría que dar explicaciones a quienes la querían. A la distancia, admite que estos primeros meses fueron raros, ya que no es fácil dejar de hacer de un día para otro todo lo que implica el trabajo.

“Es raro: todo el mundo piensa en jubilarse, pero cuando llegó pensé: ‘¿ahora de qué me disfrazo?’. Fue un golpe bastante fuerte porque uno está acostumbrado a estar de 8 a 8 con gente, yendo y viniendo y haciendo muchas cosas; y de golpe encontrarte sola, sin el cariño de los nenes, sin el ruido, sin los horarios fue raro. Me costó bastante, pero ahora, en mi séptimo mes de jubilada, recién puedo decir que estoy más tranquila. Fue más duro de lo que pensaba”.

"Empecé a meterle horarios y a hacer cosas, porque no encontrás tu lugar. Vas a la escuela y están trabajando, si vas y los chicos te vienen a saludar y los distraés, entonces es incómodo, pero son sensaciones raras. Entonces, empecé a ocuparme de mí. Empecé el gimnasio, empecé la pileta que tenía pendiente, que siempre me gustó y nunca más me había metido, sigo bailando, que me encanta y creo que no voy a aprender nunca, y buscando otras cosas, qué sé yo, empecé básquet de iniciación y me encantó y se armó un grupo de mujeres re lindas. Así que re bien, re bien".

Lili admite que sigue estando para lo que la necesitan; incluso, en la actualidad está ayudando con mosaiquismo a una de las escuelas donde estuvo. Es que, en el fondo, la profe nunca deja de ser docente, y cuando se cruce a algún alumno por la calle, seguirá siendo la profe de educación física. Y, por supuesto, para ella eso es un orgullo.

“Nosotros somos unos privilegiados, porque esto de trabajar con el cuerpo es un espectro tan amplio que te da tantas posibilidades: trabajar con elementos, sin elementos, con música, charlar sobre tantas cosas; es algo muy lindo. Cuántas veces terminamos haciendo educación sexual integral con los adolescentes que vienen con planteos que, por ahí, a vos te los dicen y a otros profes no, porque se generan vínculos re lindos. Yo creo que no podría haber hecho otra cosa. Me gané la lotería, elegí lo que me hizo feliz: una profesión que me llenó de orgullo, que fue muy variada y en la cual me encontré con mucha gente linda que me enseñó muchísimo, que me enseñó a ser profesional en esta carrera tan devastada; pero estoy orgullosa de haber elegido esta carrera y de que me haya hecho tan feliz”, sentencia la profe que se animó a seguir el consejo de aquel docente que, en un viaje de egreso, le dijo que hiciera la carrera, el oficio que la acompañará toda la vida.