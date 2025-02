“Siempre quise volver, entonces lo intenté de todas las formas posibles”, dice Micaela Díaz (29), mientras mira por dos pequeñas ventanas un imponente glaciar y el cerro Tres Hermanos en la Base Carlini. La joven está feliz. Se le nota en el rostro y cuando habla de lo que significa esta experiencia para ella.

Es que Mica siempre quiso volver a la Antártida y en el estudio encontró su pasaje de ida al continente blanco, aquel lugar casi exclusivo en el que estuvo cuando tenía solo 8 años.

“Siempre quise volver”, admite en la entrevista que realizamos por Zoom para ADNSUR.

“Mi papá hizo cuatro campañas en la Antártida y en 2004 le dieron la oportunidad de venir con familia. Estuvimos un año y dos meses. Yo tenía 8 años y cumplí 9 acá, y para mí fue algo único. Pero lo que me trajo de nuevo fue el estudio, la perseverancia, la constancia y el apoyo de la familia, por supuesto”.

Mica es hija de un suboficial principal retirado. Nació en Tandil, pero vivió en varios lugares hasta que finalmente se radicó en Comodoro y luego en Rada Tilly. A los 8 años tuvo la suerte de vivir en la Base Esperanza y se enamoró para siempre.

“Ya pasaron 20 años, pero recuerdo todo. Siempre digo que capaz no recuerdo lo que hice ayer, pero lo que hice ese año en la Antártida me acuerdo, porque la verdad fue una experiencia increíble y gracias a eso estoy hoy acá”.

Mica siempre lo supo: para llegar a la Antártida hay que ser millonaria, militar o científica. Por eso buscó su propio camino para poder alcanzar su sueño. La joven cuenta que cuando era chica sabía que rica no era e intentó ser militar. Sin embargo, ser cadete no fue lo suyo. Así, intentó por el camino de la ciencia.

Luego de su paso por la escuela 718 de Rada Tilly y el Colegio Técnico 749, ex Enet, eligió la licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y comenzó su regreso a casa.

“Hice todo lo que pude para volver. La tesis de la licenciatura la realicé en el INTECH (Instituto Tecnológico de Chascomús) que es parte de la Universidad de San Martín y presenté los resultados preliminares en el primer Congreso Provincial Antártico de Tierra del Fuego ante gente del Instituto Antártico. También realicé una diplomatura en estudios de Gestión Ambiental y Derecho Antártico y finalmente salió la convocatoria para una beca del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental que tenía un proyecto en conjunto con el Instituto Antártico, y me anoté”.

En la actualidad, Mica cursa el segundo año de un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de San Martín, en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Su tesis es sobre el Estudio de los Fármacos en ecosistemas antárticos, su pasaje al continente blanco. Sin duda, hizo todo lo que estuvo a su alcance.

La joven el 22 de diciembre llegó a la Base Carlini para realizar muestreos y estudios de exposición de moluscos que le permitan avanzar en la investigación. Básicamente, lo que buscan es “saber el efecto de medicamentos como Ibuprofeno, Diclofenaco y Paracetamol en el ecosistema antártico, tanto en agua como en sedimento y en moluscos”.

“En particular en las almejas antárticas", cuenta. “El estudio se realiza en verano para poder estudiar si ese efecto va avanzando o va disminuyendo, saber cuáles son las variables ambientales que puede llegar a afectar y poder minimizar el impacto en el ecosistema”, explica sobre el trabajo.

“Hay distintas teorías de por qué puede haber presencia de estos fármacos y podría ser las bases en la Antártida. Si bien tenemos una planta de tratamiento que gestiona estos residuos, estamos analizando el efecto que tienen los compuestos. Y también podría ser transporte de contaminantes, desde otros lugares del mundo”, explica.

En Antártida la meteorología manda. Cuando el clima lo permite, junto a Juan Frechi, su compañero y futuro biólogo de la UBA, salen a muestrear con apoyo de un equipo de buzos tácticos.

Su trabajo consiste en tomar muestras de agua, de sedimentos y de moluscos. Esas muestras luego se concentran para poder encontrar mayor cantidad en menores volúmenes y posteriormente se filtran, se analizan y se empacan para que luego viajen al continente, donde se realiza la segunda parte de la investigación.

“Por ahora está yendo viento en popa. Acá trabajamos con Juan y en continente tenemos a nuestro jefe de proyecto, el doctor Martín Ansaldo del Instituto Antártico y mis doctores de tesis: el doctor Marcos Tascón y mi codirector Roberto Candal”.

Mica asegura que “es un honor” poder ser parte del equipo del Grupo de Fisiología Fármacos Carlini y hacer este aporte a la ciencia antártica argentina. Por el momento no sabe cuándo regresará, pero estima que podría ser en marzo, aunque todo dependerá del clima.

La joven está entusiasmada y no duda en transmitirlo. “Estoy feliz, entusiasmada, a partir del estudio podríamos buscar otras alternativas o mejorar las medidas para evitar esto que está pasando con los fármacos, porque estamos hablando de un sitio de conservación internacional, donde no tendría que haber presencia de estos residuos, pero hay estudios realizados en otras bases donde se han detectado residuos de este tipo”.

“Para mí esto es realizar la meta de mi vida, cumplir el sueño de tantos años. Es como volver a casa. Siento que no hay límites para lo que uno quiere hacer, siempre que uno se esfuerce. Por lo pronto quiero terminar mi doctorado, concluir la investigación o abrir paso para que se siga estudiando el tema. Después, en algún momento me gustaría enseñar en la universidad y poder devolverle a la institución todo lo que me dio. Pero estoy muy orgullosa, muy feliz y muy agradecida porque el Instituto Antártico me abrió las puertas y en el marco de este proyecto voy a realizar mi tarea de la mejor manera posible”, sentencia la joven que asegura que siempre hay que seguir adelante, porque “los sueños están para cumplirse”.