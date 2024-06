Historias De Vida Por Fredi Carrera Por Fredi Carrera

DÍA DEL PADRE “Mi papá es mi ídolo”: es no vidente y le enseñó a su hijo, que también es ciego, a ser independiente “Cuando yo tenía seis años mi papá me dijo: ‘Un año nomás te voy a llevar al colegio. Ya en segundo grado te vas a tener que venir solo’, y hoy en día lo que más agradezco es que haya tomado esa decisión, porque me dio autonomía”. Emiliano Salvo es organizador de eventos, Dj y no vidente. También, hijo del histórico vendedor ambulante de Comodoro Rivadavia y en este Día del Padre cuenta cómo Juan fue fundamental en su vida para lograr su independencia.