La historia de los dos chubutenses que sueñan con competir en el Mundial de aguas frías en Estonia

De nadar en la costanera a soñar con hacerlo en el mar Báltico, de entrenar en la costa del Lago Muster bajo la nieve a nadar en una copa argentina en el Calafate y sorprender a todos con su rendimiento.

Laura Guerreiro y Tomás Barrios pasan por un excelente momento. Los nadadores chubutenses que representan a Comodoro y Esquel, respectivamente, debutaron en el nado en aguas abiertas y la rompieron. Ahora ambos fueron convocados para participar del Mundial de la disciplina en Tallín, Estonia, y lograron ser seleccionados para el equipo argentino. Todo un premio al esfuerzo, la dedicación y su convicción.

Laura y Tomás están entusiasmados, saben que esta próxima semana se definirá su suerte: si podrán viajar al Mundial o será todo incertidumbre. No pierden la fe y saben que el esfuerzo vale la pena.

“Estamos ilusionados, yo creo que esta semana lo definimos”, admite Laura a ADNSUR. “Es un trabajo muy duro gestionar, porque se cierran puertas y se abren otras, y es un trabajo más, pero ahí vamos”.

Tomás coincide. “Es duro, te bajoneás. Un día pensás ‘voy’, otro día ‘no’, y es un poco estresante. Es peor que meterse en el agua, es la parte más fría”, agrega entre risas, rompiendo el hielo a tanta incertidumbre.

Los chicos saben que esta semana será decisiva. La suerte dependerá de muchos factores, pero el apoyo por parte de las instituciones deportivas será fundamental. “Nos consideramos que somos representantes chubutenses y hay varias instituciones que están trabajando para que esto sea posible. Mientras seguimos trabajando, porque no perdemos la esperanza”, dice Laura.

Los chicos necesitan reunir un importante monto de dinero para poder viajar. La organización que hizo la convocatoria ya realizó un pequeño aporte y también han recibido apoyo de personas anónimas y algún que otro colaborador, pero es solo el comienzo.

Mientras tanto el horizonte es claro: del 4 al 10 de marzo. En esa fecha se realizará la competencia del Mundial de Aguas Gélidas. Se trata de una carrera difícil, muy distinta a aquella primera en El Calafate donde hicieron su debut en torneos. Y lo saben.

“Es totalmente distinta”, dice Laura. “Es una competencia estilo europeo, en aguas abiertas, pero en un sector cerrado con andariveles. No tiene partidor, se sale desde abajo y tiene su propia reglamentación porque se adapta a las condiciones climáticas donde se desarrolla este deporte”.

A diferencia de la competencia en El Calafate, esta vez podrán nadar en diferentes estilos. Mariposa, pecho y scroll. El condicionante, en tanto, es no poder sumergir la cabeza en el agua, no poder dar la vuelta americana y no salir desde arriba, sino desde abajo con un hombro por debajo del agua. “Muchas condiciones que son reglamentadas y penalizadas si no se ejecutan bien”, agrega la comodorense.

Tomás admite que es todo un desafío. “Nos estamos preparando, tenemos que modificar mucho para nadar con la nueva reglamentación y es un desafío, otra experiencia fuera de América, pero está bueno, porque vamos a ser los primeros en Chubut en participar de un evento de este tipo y es algo que se puede llegar a introducir en la Patagonia como una actividad permanente”.

“Eso nos llena de orgullo, y la verdad que es impagable”, dice con verdadera emoción. Y tiene sentido, un verano atrás ni siquiera se conocían y hoy están soñando con representar a su país en una competencia internacional.

DE LA COSTANERA A UN MUNDIAL

Laura y Tomás se conocieron el último verano en Comodoro cuando coincidieron en un grupo de nado en el mar. Ambos habían nadado de chicos, pero de grandes abandonaron la práctica del deporte hasta que volvieron, en la Costanera, y poco tiempo después comenzaron a entrenar juntos.

“Queríamos hacer entrenamiento, entonces comenzamos a entrenar juntos porque no es fácil conseguir compañero”, recuerda Laura sobre como comenzaron a entrenar en conjunto. “Cuesta mucho conseguir alguien que te pueda acompañar, que tenga tiempo, que no se canse, y en mi caso necesitaba una compañera porque no se nada solo en el mar, se nada acompañado. Así empezamos”, agrega Tomás.

Ese otoño, Laura y Tomás hicieron los primeros entrenamientos y en mayo, decidieron participar en la Winter Swimming World Cup de El Calafate, la competencia que el próximo año será la primera fecha del Mundial.

Para nadar en el Calafate tenían que prepararse y eligieron sitios con bajas temperaturas para entrenar sin neopreno. Y se hicieron virales en pleno invierno cuando nadaron en medio de la nieve en la zona de Sarmiento.

A la distancia admiten que el esfuerzo valió la pena. En Calafate Tomás hizo podio y Laura completó la carrera, algo que no sabía si iba a poder realizar. “La verdad que superó mis expectativas. Porque vos veías que había gente que parecía muy preparada y no pudo, entonces eso significa que valió la pena, estábamos completamente entrenados. Eso fue muy satisfactorio”, afirma Laura en ese sentido.

“Fue una sorpresa porque éramos unos desconocidos y en la competencia nos fue muy bien. Entonces fue una experiencia espectacular porque el entrenamiento que hicimos acá en Chubut, tanto en Comodoro como en el Lago Musters, fue algo que nos sirvió muchísimo, más que nada preparar la distancia. Quedamos muy contentos y todo esto nos sirvió para formar parte del seleccionado argentino ahora”.

Por estos días, los chicos siguen con los entrenamientos, esta vez pensando en Estonia. A diferencia del año pasado, las condiciones climáticas no ayudan. Necesitan frío y en esta parte del hemisferio hace calor. Aunque eso hoy es lo de menos, lo importante es la técnica, conseguir la ayuda necesaria y llegar a Tallín para nadar en el Mar Báltico y seguir haciendo historia.