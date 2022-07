La escuela 43 de Comodoro festejó su 50° aniversario

El calendario marcó que, el 8 de abril, la Escuela 43 “Luis Ingeniero Huergo” cumplió 50 años de su creación. La celebración no se realizó ese día porque se estaba preparando una fiesta acorde a lo enorme de su legado. Los preparativos establecieron que se lleve a cabo un gran acto en la sede Kilómetro 5 del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, que comenzará a apadrinar la institución.



La ceremonia contó con la presencia de exalumnos como el intendente Juan Pablo Luque, que cursó sus estudios primarios, exdocentes, y exautoridades como Nelly Lagoria, quien fue la primera directora de la escuela. Los mismos fueron reconocidos por las autoridades de la institución.



También formaron parte el viceintendente Othar Macharashvili, funcionarios municipales, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Jorge Ávila y el diputado provincial referente del mismo gremio, Carlos Gómez.



En este marco, el jefe comunal manifestó su alegría por volver al establecimiento que fue parte de su formación educativa. “Soy egresado de esta institución, una escuela que quiero mucho porque viví parte de mi infancia y desde hace 50 años forma a muchísimas personas. Estoy muy feliz de acompañarlos en este cincuentenario”, aseveró.



Continuando en esta línea, Luque destacó las diferentes acciones que se llevan a cabo para colaborar con la educación en Comodoro Rivadavia. “Desde nuestro lugar siempre tratando de colaborar, en la medida de las posibilidades de un Municipio, pero en los tiempos que vivimos es importante que podamos aportar un granito de arena en los establecimientos que necesiten cuestiones puntuales. Darle la importancia a la educación que se merece, que no sea de la boca para afuera sino con hechos concretos como lo hicimos en el aniversario de Comodoro brindando aportes a muchas escuelas, con más de 40 millones de pesos”, aseguró.

“Los trayectos escolares son fundamentales para muchos chicos que no tienen una continuidad escolar apropiada. Intentamos hacerlo en casi todos los barrios de Comodoro y hoy estamos en más de 20 vecinales o Centro de Promoción Barrial. A su vez, estamos terminando la primera Escuela Municipal para que el año que viene comience su primer ciclo lectivo”, agregó.



Asimismo, el intendente consideró que es indispensable articular diferentes acciones para contribuir en una mejor sociedad. “A los chicos hay que darles las herramientas necesarias para tener una sociedad mucho mejor educada de la que hoy tenemos”, determinó.



La emoción de los recuerdos



Junto con el intendente, Nelly Lagoria también fue reconocida por la institución. La exdiputada nacional y referente del barrio General Mosconi no pudo ocultar su emoción al recordar los inicios de la Escuela 43. “Estoy feliz de estar con los que fueron mi vida, la escuela. Feliz de haber estado también un 8 de abril, que fue el día cuando nació la escuela, y coincidía con la felicidad de mi cumpleaños”, subrayó.



“En la escuela dejamos todo, pero si no hay alumnos, no hay escuela. Si no hay alumnos, si no hay maestros, no hay escuela”, aseveró.



En este sentido, Lagoria valoró el papel de la institución en la educación de un centenar de alumnos. “La primera escuela fue pequeña, pero creía en el calor humano y en el amor que los maestros guardan para los chicos. Esa escuelita tenía mucho”, destacó.

“Nos comprometimos a prestigiar la escuela y a ella nos dedicamos. Así, nuestros alumnos a dónde iban, sobresalían. Era una satisfacción muy grande ver que el trabajo era beneficioso y bueno para los niños”, agregó.



Además, la exdirectora de la Escuela 43 agradeció a todos los presentes por el reconocimiento, pero también por la celebración del aniversario. “Hoy me voy llena de emociones de gratitud por los encuentros, por los reencuentros, por el afecto que sentimos y que a veces no nos demostramos. Simplemente decirles gracias a ustedes. Gracias a las autoridades de la escuela. Gracias a las autoridades del Municipio y gracias a los petroleros, que será un padrino muy generoso”, determinó.



Seguir enseñando



En tanto, la directora de la Escuela 43, Fernanda Díaz, ponderó la vocación de los docentes y subrayó que el objetivo principal del establecimiento es garantizar aprendizajes significativos teniendo en cuenta habilidades y capacidades de los estudiantes respetando sus individualidades y su integración al entorno y propiciando nuevos proyectos que nos acerquen a la comunidad involucrando a todos sus actores para favorecer la comunicación y los lazos sociales con sentido de pertenencia.



“Hoy estamos festejando, recordando y agradeciendo a todos los que formaron parte de esta escuela como también a los que ahora forman parte de ella”, destacó.



También agradeció al Sindicato de Petroleros Privados de Chubut por colaborar con la organización del evento. “Nosotros tenemos una escuela hermosa, pero queríamos que todos estén muy cómodos. Por eso buscamos en marzo un lugar espacioso y amplio para que todos puedan estar cómodos”, aseguró.



Y valoró el acompañamiento del equipo de gestión del intendente Juan Pablo Luque para colaborar en todo lo que necesite la institución. Los saludos se hicieron extensivos al Gobierno provincial por su dedicación con el establecimiento. “Gracias a todos que estuvieron en cada detalle para realizar este acto. Lo pensamos para que todos disfruten en especial nuestros niños de la escuela, nuestro equipo docente, nuestro equipo auxiliar y nuestras familias, que estuvieron cada minuto para que esto saliera bien”, aseveró.



El cierre del acto estuvo a cargo del coro polifónico municipal para ponerle el broche de oro a la celebración por el 50° aniversario de la Escuela 43.