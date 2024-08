Comodoro dividida en dos Colapso de la Ruta 3: "El deslizamiento no finalizó, no sabemos cuándo van a detenerse los movimientos" Paula Aceituno, geóloga de Vialidad Nacional, indicó que aún no hay plazos para el inicio de las obras de reconstrucción de la trama que se partió en dos. "Todavía no podemos definir el 100%de las acciones", dijo.