“La música la llevo en la sangre”, dice Hueso mientras avanza la entrevista. Son casi las 4 de la tarde y está sentado en un café, frente a ese lugar donde pasó muchas noches de sábado poniendo música. Cuando recuerda Ibiza, el original, que funcionó donde alguna vez estuvo el Club Huracán, se le infla el pecho; por pedido del doctor Van Raap, participó en todo el armado y con orgullo asegura que fue parte de sus primeras épocas.

“Van Raap me llamó y lo armamos. Pegamos espejos en el techo, hicimos de todo. Me acuerdo que siempre estaba lleno y lo mejor de ese boliche era que terminaba a las cuatro de la mañana”, dice entre risas.

La vida del DJ siempre termina a destiempo. Cuando otros culminan la noche de diversión, ellos terminan la jornada de trabajo: sábados de música, movimiento y mucha fiesta, siempre fiesta.Hueso hace más de 45 años es dj. Tuvo su época dorada en la década del 80, cuando inició su camino entre vinilos y bandejas y desde entonces nunca más dejó la música. Es que incluso cuando sintió que el bolsillo necesitaba un empujón para poder darle una mejor a su familia, eligió el petróleo, pero continuó haciendo lo que tanto le gustaba.

Hueso es comodorense, creció en el barrio Ceferino, en Islas Leones, a media cuadra de la Avenida Kennedy. La vida lo sacudió de chico. Cuando estaba en tercer grado, perdió a su mamá y, como dice, se descontroló. Cuenta que tiene el récord de haber prometido la bandera: “porque hice cuarto grado tres veces”, dice entre risas.

La primera fue en el Deán Funes, luego vino la Escuela Ceferino y más tarde la N° 32, donde terminó la primaria. “Fui un tiro al aire”, asegura, mientras narra que lo cuidaban sus tíos. Su padre trabajaba en el petróleo y la vida entre el yacimiento y el trabajo no era tan sencilla.

Por cosas del destino, a los 16 años el destino lo llevó a la vida en el petróleo. Entró a YPF como aprendiz, pero se aburría, no le gustaba y, sin querer, junto a su hermano encontró la música. Un día, estaba en la confitería S'Korpios, ubicada en el subsuelo de San Martín y Belgrano, y como el DJ no llegaba, le preguntaron si se animaba a poner música. Dijo que sí, y sin querer comenzó su propio camino en los vinilos.

Su debut oficial fue en una fiesta dominical, lo que hoy sería una matiné, en la Casona, ubicada en Pellegrini y San Martín. Era el año 1979, los hermanos sintieron que necesitaban un nombre artístico para hacerse conocidos y eligieron llamarse Disc-Jockeys "Winds", en honor a Paul McCartney and Wings. Así comenzaron a girar por cumpleaños de 15, matinés escolares, bailes y eventos sociales. “Fue una hermosa experiencia”, recuerda Hueso.

Fue en ese tiempo que sintió que era momento de dejar el petróleo. No le gustaba su trabajo y una noche, renunció. “Me acuerdo que un día teníamos que poner música en SUPEh, y por ahí miraba por arriba del paredón cómo estaba la fiesta y decía ‘tengo que estar acá’, y al otro día renuncié y me dediqué de lleno a la música”. Así, la música se convirtió en su oficio principal, pero con otro nombre “Hueso Dj”, al notar que todo el mundo los conocía por el sobrenombre de su hermano.

Lo mejor de los 80

Juntos trabajaron en diferentes lugares con cientos de anécdotas. Estuvieron en El Horno, un local ubicado a la vuelta del Hotel Comodoro, en la intersección de 9 de Julio y Rivadavia, donde una noche pusieron “Cocaine” de Eric Clapton y los echaron. Eran otros tiempos, de autoridad verde oliva y dictadura. La canción estaba prohibida y hasta ahí llegó su paso por el boliche.

También pasaron en Pogars, Kilómetro 8 y más tarde en “El Molino”, uno de los boliches en los que más le gustó tocar. “Es un lugar que me trae muy buenos recuerdos”, dice Hueso. “Estaba en la gamela de Petroquímica e iba gente de Palazzo, Kilómetro 8, Kilómetro 5, Laprida, Valle C; nunca había un problema de nada”.

Pero uno de sus más grandes recuerdos fue cuando el doctor Van Raap los convocó para montar un nuevo local en el subsuelo del Club Huracán, en pleno centro de la ciudad: “Ibiza”.

Más tarde llegaría Life Discoteque, otro punto clave de la noche comodorense, que funcionaba donde estuvo Exces y luego .com, y donde hoy funciona una gran feria comercial. “La publicidad del Oso era ‘antes funcionaba la usina eléctrica y ahora funciona con toda la energía Life Discoteca’”, recuerda con nostalgia.

Allí Hueso trabajó durante tres años y fue el boliche donde más tiempo estuvo. Luego en 1992 decidió separarse de su hermano y continuar solo. Es que, como cuenta, siempre fue mejor trabajar en eventos. Así, su hermano se quedó en Life y él continuó en soledad, pero como todos lo conocían por el sobrenombre de “Hueso” decidió adoptar ese seudónimo para continuar trabajando, porque, como dice, hoy todos lo conocen por Hueso, casi nadie sabe su nombre.

Durante dos años, Hueso trabajó en diferentes eventos sociales hasta que, en 1994, cuando nació su primer hijo, Gastón, decidió buscar un trabajo estable. “¿Y dónde se ganaba plata? En el petróleo. Gracias a Dios, tenía buenos contactos porque le hacía sonido a Río Colorado, el Instituto Argentino de Petróleo, y entré a San Antonio”.

Hueso nunca dejó su oficio como sonidista. Hacía malabares para poder estar en todos lados y cumplir con sus clientes. A la distancia, recuerda ese día en que se atrasó un vuelo desde Río Gallegos y llegó con lo justo a poner música en un casamiento. “Tenía que llegar a las 12 y llegué a las 6, pero a las 9 teníamos todo listo”, dice con orgullo. Así fueron varios años, hasta que en 2014 se jubiló y volvió de lleno a la música.

Durante su carrera, Hueso hizo sociales en todos lados, desde Comodoro a Caleta Olivia, Cañadón Seco y, una vez, también estuvo en Chile, pero lo que más recuerda es la década del 80.

“Era el furor, porque estaba todo el furor de Fiebre de sábado por la noche, John Travolta. Pero me acuerdo de que fuimos unos de los primeros en empezar a poner rock nacional en los cumpleaños de 15 y todo eso. También alguna vez tuvimos que poner cumbia. Me acuerdo de que una vez, la disquera Merlyn, por intermedio de mi querido amigo Luis Gallardo, de la FM, ¿te acordás?, me llamó y me dice: ‘¿te animás a poner música en el Asturiano?’. Yo nunca anduve en esos lados, pero le dije: ‘dale, me animo’. Venía Sebastián, el monstruo cordobés, no sabés la cantidad de gente que había; fue un lleno total. Nunca había puesto música para tanta gente. No era lo mío, pero para no quedar mal con mi amigo Luis, me preparé y lo hice.”

Hueso recuerda esa noche, como también aquella vez que Gallardo, su amigo, lo invitó a tocar a Naranja, o aquel recital de Vox Dei en el Centro Catamarqueño o el de Patricia Sosa cuando estaba en La torre y tocó en el hotel su estrella, cientos de anécdotas de más de cuatro décadas de trayectoria.

Hoy, con 65 años, siente que está llegando el momento de colgar los guantes. "Quiero retirarme, ya estoy cansado. Casi todos los sábados tengo eventos y hay que estar. Es verdad que ahora lo tomo distinto, porque ya me perdí bastantes cosas con el petróleo. Ahora siempre digo: primero está la familia. Pero hice un lindo recorrido. No me quejo de nada, puse música en muchos lugares y, en muchos casos, estuve cuando cumplieron quince años, cuando se casaron y cuando cumplieron sus hijos. Eso es lindo", dice Hueso, el DJ de la vieja guardia que sigue activo y no olvida aquellos bailes de la Universidad, el Centro Gallego y otros tantos lugares que alguna vez formaron parte de la noche comodorense.