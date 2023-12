“Detrás de cada bolsito hay una historia”, dice Soledad. Pasó un día que entregó el último bolso materno del año y sabe que se viene un 2024 intenso pero lleno de amor. En agosto creó “Dando Calor”, un grupo que a través de las redes sociales y la solidaridad de la gente se propuso ayudar a aquellas mujeres que pronto van a ser madres pero no tienen los recursos para poder contar con los elementos necesarios que necesita un recién nacido.

Soledad sabe lo que se siente, lo vivió en primera persona cuando tenía 16 años y decidió que en algún momento iba a ayudar a otras mujeres para que no pasen lo mismo que le sucedió a ella. “Yo tengo 41 años y esto lo vengo teniendo en la mente desde que tenía 16 años, cuando fui mamá soltera”, dice a ADNSUR.

Un ex interno y una fundación crearon una biblioteca para los presos de la alcaidía de Comodoro

“En esos años era muy difícil ser mamá soltera y pasé una situación fea. Por X cosa me había ido a vivir sola, me quedé embarazada y tuve que irme a volar a la vida. Lo único que se me ocurrió fue buscar ayuda en una unión vecinal y no sé si estarían de campaña o qué, pero me dieron la ayuda y tuve que posar para una foto y dar mi nombre para ser tapa de un diario en esa época. Eso me dolió mucho porque yo solo necesitaba algo”.

Sole asegura que se sintió triste, usada, vulnerable, porque a la gente no le importó preguntarle cómo era su situación, solo importaba la foto. A la distancia, asegura que ese día se prometió no volver a pedir ayuda. Así crió a sus hijos en soledad, hasta que el último 28 de agosto ese recuerdo vino a su mente.

“Cuando pasó eso yo pensaba ‘algún día voy a ayudar a otras mamás’ y el 28 de agosto se dio. Siempre había gente a mi alrededor que necesitaba y ese día estaba sentada sola en casa y armé sola el Facebook. Dije ‘vamos a ver qué pasa’. Pensé ‘va a costar porque es anónimo’, desde un principio lo expliqué, pero al otro día fue impresionante, cuando lo abrí porque no paraba de recibir solicitudes y mensajes. La gente respondió impresionantemente”.

Con gran emoción, José Muscari adoptó a un adolescente de 15 años: "Ya es mi hijo"

Soledad cuenta que no quiere que nadie pase lo mismo que le pasó a ella. Por eso la tarea se hace en el anonimato. En “Dando Calor” no hay selfies, tampoco fotos de las entregas y, mucho menos, de los bebés. Solo mensajes de las madres pidiendo poder acceder a un bolso y otras agradeciendo por haber recibido ese abrazo de calor.

“La gente de Comodoro es muy solidaria”, asegura la mujer. “Yo pongo algo en la página y en menos de cinco minutos lo conseguimos. La gente manda WhatsApp, pide las ubicaciones y lo va a dejar”.

Tragedia: Un nene de 10 años "jugaba" con un rifle y mató a su hermano de un tiro

En total son cuatro mujeres las que integran Dando Calor. Ellas juntan la ropa en dos puntos de acopio y luego lavan, planchan y organizan en el bolso que será entregado a la futura madre. “Hacemos lo que podemos”, dice Soledad. “A veces se complica por los tiempos, hay una sola movilidad y cada una tiene sus obligaciones, pero apelamos a que la gente traiga a los puntos de acopio y si estamos de camino pasamos nosotras. Es lindo porque se crea un lindo vínculo. Las mismas mamás que están recibiendo la ayuda a los dos o tres meses nos dicen ‘¿sabés que ya no le va la ropa al gordo?, se las vuelvo a donar’. ‘Ya no ocupa más la cuna, la pueden pasar a buscar’, y está bueno porque colaboramos entre todos”.

A los 40 años cumplió una materia pendiente: ser guardavidas de las playas de Comodoro Rivadavia

AYUDAR A OTRAS MADRES

Sole asegura que el único objetivo del grupo es ayudar. No les interesan las cuestiones partidarias ni tampoco manejar dinero. “Me lo preguntan siempre, ‘¿y qué ganás vos?’ Yo no gano nada, pero a mí me hubiese gustado tenerlo, que alguien me diga ‘tomá, Sole’, pero entiendo que todo es un proceso, que son distintas épocas y que pasó por algo. Hoy estoy acá y me gusta”.

Por supuesto que en estos meses no fue todo color de rosas. Sole asegura que en el medio se encontraron con mucha gente oportunista. Sin embargo, la idea es seguir ayudando. “A veces te das cuenta que no toda la gente es como vos pensás. Te encontrás de todo, desde el 28 de agosto nos han pasado un montón de cosas: gente oportunista que nos dice ‘yo necesito’ y no es así, pero también nos pasa que hay mucha gente agradecida, dispuesta a ayudar”.

Tristeza en Chubut: murió el nene de 3 años que estaba internado, después de ser rescatado de un incendio

Durante estos tres primeros meses, Dando Calor entregó 30 bolsos maternos, todos con ropa que fue lavada, planchada y perfumada por Angélica, Pame, Viviana o Yesi, las otras integrantes de este grupo. “Todo va impecable gracias a ellas”, dice Soledad.

Para 2024 ya tienen 14 pedidos, más los bolsos SOS que pueden aparecer en el medio. “Son mamás que no están en la agenda, como ayer. Nos escriben y nos dicen ‘no tengo nada’, y se sale corriendo para asistir a esa mamá y se le lleva lo que hay. Nosotras siempre entregamos los bolsos dos semanas antes, pero nos ha tocado correr porque sabés qué importante es para la mamá que el bolso tenga lo suficiente para cuando nazca su bebé, porque muchas veces nos olvidamos de la mamá y es importante tener un protector mamario, un apósito o un par de pantuflas”.

Liberaron a un hombre condenado a 17 años de cárcel en Chubut: mató a quemarropa al dueño de un gimnasio

Por lo pronto, Dando Calor (2974190915) quiere seguir abrazando gente, dando una mano en un momento difícil del país, sabiendo que ese bolsito llevará felicidad a una madre y a su recién nacido en el momento en que comienza la aventura.