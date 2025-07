Fue despedido del petróleo tras 25 años y se reinventó como “marido a domicilio” en Comodoro

A veces, la vida sorprende con un cachetazo inesperado que obliga a acomodar toda la estantería. Pero es posible reinventarse, buscarle la vuelta y volver a levantarse. La historia de Alejandro Chanampa es un claro ejemplo de resiliencia en tiempos de crisis.

Tras 25 años dedicados a la industria petrolera en empresas como UGASA y PAE (Pan American Energy), donde llegó a ser el encargado de planificación y programación de cuadrillas de mantenimiento, la desvinculación llegó en abril de este año. "Es como un divorcio, son muchos años, es complicado, no sabés qué hacer", confiesa a ADNSUR, describiendo el impacto emocional y económico por una vida laboral que creía consolidada.

La vida de Alejandro, como la de tantos en la Cuenca del Golfo San Jorge, siempre estuvo ligada al ritmo del oro negro. Desde el año 2000, dedicó 25 años de su vida a la industria. Su vida pasó entre el yacimiento y la oficina de Comodoro. Sin embargo, en abril de este año, la incertidumbre que acecha a la industria en la región golpeó su puerta y el golpe fue duro. Así, con 49 años, dos hijos grandes de 26 y 22, y dos pequeños de 5 y 1, la búsqueda de un nuevo horizonte se volvió una necesidad.

Una joya escondida en Comodoro: la iglesia boer que resiste al tiempo y busca renacer

Alejandro cuenta que envió currículums "por todos lados", pero el mercado laboral, golpeado por la crisis, no ofrece respuestas. Fue entonces cuando la idea de emprender, algo que venía rondándole en la cabeza, cobró fuerza. "¿No hay alguien que te haga un servicio de arreglar las cosas pequeñas de la casa?", se preguntó.

El maestro mayor de obra cuenta que la chispa la encendió una amiga, quien buscaba a alguien para esas pequeñas reparaciones que nadie quiere hacer. "Le digo: 'mirá, yo tengo ganas de hacer algo así'. 'Y bueno, arranquemos'", cuenta Alejandro.

Así, hace menos de un mes, se convirtió en "marido a domicilio". Su primer cliente fue la madre de Adriana, su amiga. En su casa, cambió un burlete, arregló el sensor de luz, canillas que perdían y un desagüe que no funcionaba. "Cosas sencillas, pero que nadie quiere hacer", dice con entusiasmo.

Migró de Chile, creció en el Pietrobelli y construyó una fábrica de chorizos que se convirtió en una marca registrada

Es que la reinvención no solo es un acto de necesidad, sino también de adaptación. Por eso, Alejandro, quien se considera un aficionado a la computación y los sistemas, también diseñó sus propios folletos para promocionar su nuevo emprendimiento.

Aunque recién está dando sus primeros pasos, la difusión de "boca a boca" ya comenzó a funcionar. Su objetivo es ofrecer un servicio de mantenimiento integral para viviendas, tanto interiores como exteriores. Desde "cambiar un foquito" hasta limpiar el patio, revisar calefactores o solucionar pequeñas pérdidas de caños.

Pero, a futuro, su visión es más ambiciosa: “Quiero realizar un servicio 24/7 para atender urgencias y, quizás, una aplicación móvil. Como maestro mayor de obra, puedo firmar planos y hacer relevamientos”, lo que le permite ir “adosando cosas” a su proyecto. Incluso ofrece ir a comprar los materiales si la gente no puede moverse.

Comodoro recibió por primera vez en 22 años carne con hueso de Buenos Aires: ¿Bajarán los precios?

Así este nuevo desafío despierta nuevas expectativas y la frase "uno trabaja por necesidad" cobra un nuevo sentido en su historia: la adversidad se transformó en oportunidad.

Lo cierto es que la desvinculación masiva en la industria petrolera es una constante en la región. Muchos de los compañeros de Alejandrooptaron por emigrar a otras provincias o dedicarse a otros oficios, como chofer de Uber. Pero Alejandro, con "Handyman" Meban (por las iniciales de sus hijos, Melek y Bastian) como figura en Instagram, apuesta por la reinvención en su tierra.

La desgarradora despedida de Alexis Mac Allister tras la trágica muerte de su compañero Diogo Jota

"Esto es cíclico, ya ha pasado esto acá. Yo lo vi en la década del 90, el tema es que ahora me agarra con familia, responsabilidades que no tenía y no las veía, entonces pesa de otra forma, pero ideas hay muchas para ir metiéndole al proyecto", concluye, con la esperanza de que su emprendimiento funcione y pueda reinventarse en estos tiempos de crisis.