Su idea inicial era vender escabeches de cárnicos que suele elaborar para consumo propio, pero el destino lo llevó al brócoli, el coliflor y al zucchini. A Alfredo Navarre le gustó tanto emprender que ahora sumó dulce de leche a su producción y así impulsa Erravan Patagonia, un emprendimiento de conservas 100% artesanales que son elaborados de forma tradicional y sin aditivos ni conservantes.

Navarre es chubutense. Nació en Camarones y vino a Comodoro a estudiar el profesorado de Educación Física. Admite que siempre le gustó la parte deportiva, pero principalmente pensaba en enseñar porque “no era tan hábil con el deporte”. Así, cuando terminó la secundaria dejó el pueblo de las algas, los pingüinos y el museo de la familia Perón, y “se vino a la ciudad” a estudiar en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF).

Una vez que terminó, Alfredo decidió quedarse a trabajar en Comodoro. Desde entonces su vida pasa por el gimnasio, las clases y la salud, en virtud de que además de la escuela Hipólito Yrigoyen trabaja en el dispositivo de Adicciones. ¿Pero cómo termina un docente creando un emprendimiento de conservas?

Alfredo admite que siempre le gustaron los escabeches pero un día quiso compartir eso con otras personas. “Siempre me gustaron los escabeches. En realidad a mí me gusta hacer escabeches cárnicos y bueno, quería vender. Hice el carnet de manipulación y me dijeron ‘mirá que la sala no está habilitada para elaborar cárnicos’, así que me tuve que adaptar, empecé con los de verdura".

Así, hace dos años y medio, inició Erravan, su emprendimiento con escabeches de verdura: brócoli, coliflor y zucchini, productos que no son tan comunes y que lo obligaron a innovar en la venta.

UN TOQUE GOURMET

El profesor emprendedor combina su trabajo de lunes a viernes con la producción, que realiza los viernes a la tarde en la sala de Comodoro Conocimiento. Su principal punto de venta son las ferias y exposiciones, un lugar ideal para educar al consumidor y generar confianza. Ahora sumó el dulce de leche a su producción, un producto nuevo que apunta a brindar otra opción, dulce y tentadora.

A Alfredo se lo puede encontrar en ferias como el Festín de Sabores, la Expo Turismo y también la Expo Industrial, donde se realizó esta entrevista. “Me gusta venir a este tipo de eventos. La gente se acerca y prueba. A la mayoría le gustan los escabeches, por ahí a muchos les parece raro, porque no han escuchado escabeche de brócoli, de coliflor o zucchini, pero prueban y les gusta. Algunos compran y otros no, pero bueno, se llevan una buena referencia del gusto”.

La clave de sus productos está en el sabor, que se distingue de las conservas tradicionales. “No me gusta avinagrado, entonces tiene un toque de limón y es sin sal agregada”, explica con orgullo.

Por supuesto, sigue haciendo escabeches de cordero, langostinos, pero en su casa para consumo propio. Aunque no pierde la esperanza de hacerlos, en algún momento, para venta. Por el momento, se ilusiona con la posibilidad de hacer escabeches de pollo, proyecto que ya fue aprobado por Bromatología.

A Alfredo le gusta su emprendimiento, es algo completamente distinto a su profesión. Además, genera un ingreso extra. “El emprendimiento genera. No te digo que voy a vivir de esto, pero sí ayuda, tiene su ganancia”, dice orgulloso el profesor que convirtió su hobby en un emprendimiento que tiene su propia recompensa.

