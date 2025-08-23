Son las 9 de la noche de un sábado. Noelia se baja del auto y, entre penumbras, entrega el desayuno sorpresa que disfrutará una madre al día siguiente. Entrega el pedido, saluda, sonríe y se va. Son días de mucho trabajo: entre su puesto en el Hospital Regional, donde integra el equipo de alimentación como moza, y el emprendimiento que tiene en su casa. A eso se suman las horas de libro para poder recibirse de médica, aquella carrera que empezó por curiosidad pero que la terminó conquistando.

Han pasado casi cinco años desde aquellos días; la vida de Noelia Ruarte es muy diferente, pero no olvida esos tiempos. Aún no era madre, tampoco médica y mucho menos pediatra, una especialidad que pensaba que no iba a elegir. Eran tiempos de estudio, de soñar y de apostar, pero no imaginaba que el recorrido la iba a llevar por estos lados.

Criaban pollos pero un derrame los obligó a pensar opciones y ahora son los principales productores de hidroponia

Noelia es la médica pediatra emprendedora. La comodorense de 34 años, el año pasado fundó Parissina, aquella pastelería que comenzó vendiendo boxes de pastelería y repostería a domicilio y terminó convirtiéndose en un emprendimiento que emplea a 10 personas. También es médica en Cesia (Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes) y desde el próximo 1 de septiembre será pediatra en Clínica del Valle, en virtud que recientemente terminó la residencia de la especialidad.

DEL HORNO A LA GUARDIA

Después de 24 años cerró la histórica verdulería que estaba frente a la plaza San Martín

Noelia es 100% comodorense. Creció en Laprida donde cursó sus estudios primarios en la Escuela Provincial N° 27 y siempre le gustó la pastelería. Por eso, cuando terminó la secundaría, en la Escuela n°770 (TAE), decidió estudiar en el desaparecido Instituto Superior de Gastronomía y Hotelería (ISGH) que funcionaba en el Cirse. Sin embargo, el rubro la desilusionó y luego de unos años trabajando decidió buscar otro trabajo. Así ingresó al Hospital Regional como moza en el servicio de Alimentación.

“Siempre me gustó la pastelería”, dice Noelia a ADNSUR al comenzar a repasar su historia. “A los 8 años ya cocinaba; miraba los canales de Utilísima y Cocinerita y cocinaba todo el tiempo. A veces me quedaba sola con mi hermana porque mi mamá trabajaba y también cocinaba. Me acuerdo de que vi la carrera, que era muy nueva, y dije: ‘quiero estudiar’, porque en ese momento no me llamaba la atención nada de lo que había en la universidad”.

Después del viento, la marejada: el agua avanzó sobre la Ruta 3 y el Paseo Costero

La protagonista de esta historia admite que su mamá le decía que estudiara enfermería en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pero ella no quería saber nada. No le llamaba la atención y no había otra carrera que le gustara. Así, se metió de lleno en el mundo del horno y el batido, soñando con hacer la pastelería que veía en videos de Buenos Aires.

En esa etapa trabajó en Lucania, un tiempo corto en Ele, en El Viejo Bodegón y también en una rotisería. Incluso dio clases como tallerista, pero un día dijo: «basta». "En ese momento la pastelería no era lo que es hoy. Yo veía cosas en internet y quería hacer lo mismo acá, pero no encontraba el trabajo que buscaba. Y fue como que me desilusioné, dejé y comencé a trabajar en el hospital", dice al recordar esa etapa.

Adiós a un comercio que dejó su huella en Comodoro: después de 50 años cerró "La Calesita"

Noelia tenía 22 años y, como era técnica gastronomica, la enviaron al servicio de alimentación, donde se desempeñó como moza de piso en internación, un mundo que no conocía y que la sorprendió. “Fue empezar a ver otras realidades y me empezó a llamar la atención. Justo coincidió que se abrió la carrera de Medicina y me anoté, pero no imaginé que me iba a gustar tanto, porque yo trabajaba y era todo muy difícil; aun así lo pude sobrellevar”.

En 2021, Noelia se convirtió en la cuarta médica en recibirse en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Por entonces, ya había regresado a la pastelería con Parissina, un emprendimiento en casa que vendía boxes de pastelería y repostería los fines de semana y para fechas especiales.

Es de Colombia y vende cerezas en la Patagonia: la historia del puesto ambulante que se encuentra entre Comodoro y Rada Tilly

ENTRE NIÑOS Y DULCES

La médica admite que nunca pensó que sería pediatra. Sin embargo, el nacimiento de Nilo, su hijo, le mostró otro lado de la maternidad y, finalmente, decidió elegir la residencia en pediatría.

“Cuando quedé embarazada en medio de la pandemia, empecé a estudiar y a leer todo lo que tenía que ver con crianza y con concepción, y me empezó a despertar otro interés, porque, en realidad, cuando terminé lo único que sabía era que no iba a hacer pediatría. No me gustaban los chicos, pero eso cambió cuando me quedé embarazada; ahora me gusta muchísimo lo que es la crianza. También me estoy inclinando más hacia lo que es la adolescencia; creo que tiene que ver con la salud mental y la niñez de los niños, así que es algo que me gusta y está bueno, porque el vínculo, por ahí, es difícil, pero es todo un desafío.”

Estudió en la escuela del barrio donde creció y, luego de 31 años, se jubiló como docente de primaria

Mientras hacía la residencia y era madre, Parissina también crecía y en un momento surgió la posibilidad de abrir su propio local en un paseo de compras que hay en el barrio Próspero Palazzo.

“Era un local re chiquito, no estaba en la calle”, dice con orgullo. “Éramos tres personas: una en la cocina, otra en atención al público y yo. Estuve un año ahí, pero tenía muchas ganas de abrir un local, porque siempre quise hacerlo, y decidí invertir como una posibilidad de generar ingresos para el futuro, porque a veces, para hacer la diferencia como médico, hay que hacer mil guardias. Entonces encontré este local y lo abrimos”.

Noelia admite que fue un desafío por “la inversión que significa abrir un local en el momento en que estamos ahora”. El local está ubicado en Almirante Brown y 25 de Mayo, donde alguna vez funcionó una peluquería y un comercio de productos naturales. Para su puesta en marcha hubo que adaptar todo: desde crear una cocina hasta realizar las conexiones de gas y de cloacas. Fueron cuatro años de trabajo y de inversión y, finalmente, el último Día de la Madre el local abrió sus puertas.

Dolor en Comodoro por la muerte de una joven pediatra del Hospital Regional

Parissina tiene de todo, pero el producto preferido de Noelia es el “Cheesecake Parissina”, que tiene chocolate blanco, chantilly, frambuesa y pistacho; y el que nunca puede faltar es el clásico “Cheesecake New York”.

La pastelera admite que “cuesta un montón tener todo el stock, pero cuando la gente va a buscar el Cheesecake Parissina “es un orgullo”. Trabajaba en el petróleo, dejó todo por viajar y ahora montó en Km5 el primer carrito de pizza estilo napolitana con horno a leña

En este contexto de crisis, tener un local es todo un desafío. En ese sentido, admite: “Hay meses mejores, hay meses peores, pero el contexto de la crisis se siente, porque además somos un local nuevo; no es lo mismo tener un local de 3 a 10 personas”.

“Es todo un aprendizaje que, lamentablemente, uno va haciendo en el camino, equivocándose. Entonces habrá que seguir mejorando, pero tengo un gran equipo. Hay encargados de cada sector: uno de cocina, uno de salón, y están al pie del cañón. Sé que si yo no estoy, ellos hacen como si estuviera; y en el hospital también, porque saben que ando a full con mis tiempos. También mi familia, que son los que me bancan —cuando estaba en la Expo Turismo estaba a full—. Toda esa gente que me ha acompañado siempre hace que esto sea posible”.

Daniel Lee, el empresario que creó uno de los pubs más icónicos de la historia de Comodoro y construyó una marca de helados premium en Miami

Los días de Noelia transcurren entre el Cesia, las guardias del Hospital Regional y la crianza. El 1 de septiembre, además, se sumará al staff de la Clínica del Valle como pediatra.

Por supuesto, está agradecida a todo lo que su ciudad le dio. "Es re importante la impronta que me dejó la ciudad. Mi ciudad me ayudó, me dio la oportunidad de formarme, de seguir la formación de pediatra en el hospital, porque sé que la formación que tenemos es excelente, no tenemos nada que envidiarle a otro hospital, y, a la vez, tener la posibilidad de contar con un local y devolver algo, porque aporta, genera trabajo y, al estar fuera de la terminal, viene mucha gente de afuera que se lleva un buen recuerdo de Comodoro. Yo siempre digo que es como un bumerán: es devolver algo de todo lo que recibí, pero para mí también la cocina hoy es un cable a tierra. Me la paso laburando, pero paso por acá, me meto en la cocina y me encanta; es mi descarga, mi momento para desconectar un poco."

Luego de 70 años, cerró Zambon, la carpintería que hizo de las cajas de madera para camionetas una marca registrada

Noelia admite que le cuesta quedarse quieta; siempre está pensando en algo más. Por el momento, quiere seguir especializándose en salud mental, un campo que le apasiona y en el que ve que hay mucho trabajo por hacer, pero también quiere seguir emprendiendo.

“Si me quedo quieta me aburro; soy así, pero estoy contenta. A mí la medicina me encanta, pero me gusta mucho el grupo y acá puedo ser líder. Así que lo que quiero, en la parte de medicina, es seguir creciendo y formarme, porque nunca termina; y en Parissina, seguir creciendo, abrir otro local. Me queda pendiente la parte salada o la parte de la noche. Me encantaría abrir un bar para ofrecer algo nuevo”.

Un puente sobre el mar de Comodoro, el sueño de la Universidad para liberar la Ruta 3 y evitar derrumbes

La charla va llegando a su fin entre diversos temas: la salud mental, la residencia y aquel consejo que alguna vez le dio su madre. “Mi mamá me había dicho en su momento ‘Estudie enfermería’, pero yo no quería saber nada; ahora, bueno, le doy la razón”, dice la médica emprendedora que se animó a ir por todo.