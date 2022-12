Entre la tierra y el mar. Así vive su vida Marcelo Rosado, un comodorense que toda su vida se dedicó a la geología hasta que un día hizo un curso de timonel, una aventura que lo llevó por diferentes mares y a cruzar el Atlántico en una travesía marítima de 11 días. Quizás todo por lo que significó para él la aventura de El Gandul, tal como contó a ADNSUR desde Brasil, el primer punto en el que hicieron tierra en el continente. “Yo estuve en la costanera el día que se fueron, y siempre quedé fascinado con la historia del Gandul, con lo que hicieron. Me acuerdo como si hubiese sido la semana pasada; y los seguí cuando llegaron, es un gran recuerdo, una gran hazaña, y de alguna forma creo que fue una motivación”.

Marcelo Rosado es comodorense. Creció en el barrio Pueyrredón, estudió en las escuelas 143 y ENET N° 1, y creció jugando en la calle y visitando la costanera. Recuerda el mar, pero no haber visto algún velero en el agua. Sólo aquella travesía que unió Comodoro con Puerto de Palos para estar presente en la “Expo Sevilla 92” tras conmemorar los 500 años del descubrimiento de América.

Hasta los 19 años vivió en la ciudad. Luego, como sucede con muchos chicos, se fue a Buenos Aires para seguir sus estudios universitarios.

Marcelo es geólogo, pero en ese momento eligió estudiar licenciatura en Química. La carrera iba bien hasta que un día, aprovechando que tenían algunas materias en común con geología, decidió entrar a una clase a escuchar y cambió todo el panorama para él.

“Me hizo acordar al tema del petróleo, el campo, entonces seguí haciendo las dos carreras pero al final me volqué a la geología”, cuenta a la distancia.

La carrera de alguna forma también mantuvo su vínculo con la ciudad más allá de su familia. Hasta hace poco tiempo, previo al viaje, trabajó para una consultora que era contratista de YPF y viajaba permanentemente a la zona, como también a otras provincias petroleras como Neuquén, Santa Cruz o Tierra del Fuego.

Como buen geólogo, su vida siempre estuvo vinculada a la tierra, hasta que hace 12 años quiso realizar un curso de timonel. Fue un viaje de ida. “Es el primer curso de timonel que te habilita a navegar cerca de la costa. Yo en Comodoro, a pesar de ir a la costanera, nunca había visto un velero en la playa, pero en Buenos Aires es bastante sencillo, así que empecé y no paré nunca más. Cada vez fueron saliendo viajes cada vez más largos; Brasil, Mar del Plata, y en algún momento nos pedían que empecemos a dar clases particulares, así que así empezamos con un amigo, siempre con poca gente, que es donde mejor se aprende”.

Las clases particulares de Marcelo no son como uno imagina cualquier estudio. La teoría y la práctica se combinan dentro del mar y el trayecto más frecuente suele ser Uruguay, a seis horas de navegación del puerto de Buenos Aires. Cada viaje resulta una nueva aventura, así muchas veces terminan haciendo amigos de sus alumnos, compartiendo diferentes actividades, incluso viajes.

Así, fue cómo surgió la posibilidad de cruzar el Atlántico navegando una embarcación, gracias a un alumno que se fue a vivir a Grecia y le pidió comprar un barco, usarlo en el Mediterráneo y traerlo a Uruguay, donde podía ingresar.

Así, en mayo viajó a Salónica, al norte de Grecia para iniciar la travesía. Como la ley obliga a sacar enseguida el barco del país, junto a su amigo y compañero de aventura se fueron a Turquía una semana y luego volvieron al país de los dioses para recorrer diferentes islas, primero bien al norte y luego más cerca de Grecia.

La hoja de ruta continuó por España, pasando por Italia, y luego bordeando la costa; hasta que el 1 de noviembre iniciaron el desafío más grande de la navegación: cruzar el Océano Atlántico, una aventura más difícil de lo esperada.

“Desde Cabo Verde al Ecuador fue bastante duro. No pasó nada grave, pero fue incómodo, pero cruzar el Ecuador fue muy emotivo, no todos lo pueden hacer. Creo que es un gran logro. No hay muchos barcos argentinos, tripulados por argentinos, que hayan cruzado. Así que lo vivimos como el mejor momento de todos, como igual lleva a tierra. Coincide que cuando estábamos cerca de cruzar, el clima cambió para bien y fue todo más llevadero”.

Finalmente, Marcelo llegó a Fernando de Noronha, una isla al noreste de Brasil, logrando el objetivo. Ahora, el desafío es completar el viaje.

Este jueves, la embarcación partió a Salvador de Bahía, una navegación de cinco días. Seguramente cuando usted lea esta crónica irá en pleno viaje, luego buscará seguir bajando hasta Uruguay, completando una aventura de 10 mil millas aproximadamente.

Para Marcelo es su gran aventura, su propio Gandul, salvando las distancias. “No lo tomé como un viaje más. Tuve que renunciar a mi trabajo. No es que así nomás me fui. Es un viaje importante, porque no fueron unos meses de vacaciones. Tengo familia, una hija de 7 años, y fue bastante duro estar distanciados tanto tiempo. Por eso lo tomo con seriedad y todo lo que merece, porque está lejísimos de ser un viaje de placer o vacaciones”.

El comodorense todavía no sabe qué hará su regreso. Sus opciones son seguir ligado al mar o la tierra, quizás volver al lugar donde trabajaba o aceptar algunas de las ofertas que le han hecho durante esta travesía. Sabe que todavía hay tiempo para decidir, y admite que por primera vez no está preocupado. “Por primera vez no estoy muy preocupado. Estoy tratando de aprovechar esto y disfrutar este viaje. También hay posibilidades de hacer algo vinculado a esto, algunas más sacrificadas que otras, pero cuando termine el proyecto vamos a evaluar si se puede hacer de otra forma o vuelvo a la geología”, dice con tranquilidad, sabiendo que su vida está entre el mar y la tierra.