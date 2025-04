“Amo el ciclismo, dentro de lo que es triatlón siempre fue lo que más me gustó y es el deporte que comencé haciendo desde chiquitito”, dice Facundo Jaramillo al contar cómo comenzó la pasión por esta disciplina con la que ahora quiere dejar una huella en Rada Tilly. Cuando lo cuenta es como volver el tiempo atrás, a aquellos 200 metros de integrativa que luego se fueron haciendo más extensos, hasta llegar a largas carreras que más tarde incluyeron triatlón, esa triple disciplina que combina bici, running y nado.

Hasta hace dos años, Facu fue un habitual protagonista de este tipo de competencias, pero un día su cuerpo dijo ‘basta’: estaba cansado y decidió parar. Desde entonces, se dedica íntegramente al entrenamiento de esas disciplinas, siendo el ciclismo su debilidad.

Facundo es uno de los pocos instructores de ciclismo que hay en Rada Tilly, una pequeña villa balnearia del sur de Chubut que cuenta con hermosos senderos, entre cerros y mar.

Hace 4 años, en plena pandemia, decidió crear su propio grupo de entrenamiento y seguir sumando kilómetros con la disciplina. “En ese entonces no había grupo y mi intención fue armar uno”, cuenta a ADNSUR. “La primera clase que tuve, me acuerdo que no tenía alumnos. Vino mi mamá de Perito Moreno y fueron dos amigos más que me dijeron que iban a ir hasta que lleguen más alumnos, y así fue. Mi mamá estuvo cuatro clases y mis amigos otras tres, hasta que empezaron a venir”.

Facu aún recuerda a su primer alumno, Jeremías, un muchacho de Comodoro que cada semana recorría los 15 kilómetros que separan ambas ciudades para entrenar en los senderos de la zona. Hoy el presente es distinto, entre 45 y 50 alumnos, cada semana se suman a los entrenamientos y durante una hora solo piensan en la técnica de pedaleo, el control en las bajadas y la mejora en cada clase. Es que como dice Facu: “hay muchos ciclistas en los alrededores de la ciudad y hoy todo lo que es deporte al aire libre es un boom”.

En ese sentido, explica que "tiene que ver mucho el paisaje, porque Rada Tilly tiene como característicos sus senderos, las subidas, las bajadas. Yo he tenido la suerte de compartir con personas de otras partes del mundo y en muchos lugares no disponen de lo que tienen los circuitos de acá, no tenemos nada que envidiarle a otros lugares, quizás la vegetación o la zona de rocas o de raíces de árboles, pero tenemos unos lugares increíbles, somos privilegiados del lugar que tenemos”, dice con orgullo.

UNA PASIÓN QUE NACIÓ EN LA NIÑEZ

Facu nació en Comodoro, pero creció en Perito Moreno y desde chico siempre estuvo en contacto con la zona. Cuando era chico corría carreras de cuatri y venía constantemente a Rada Tilly. Quizás por eso, cuando decidió ir a la universidad eligió Comodoro Rivadavia para hacerlo.

Cuenta que estudió Gestión Ambiental pero se dio cuenta que no era lo suyo y el camino lo llevó al Instituto Superior de Formación Docente N° 810. En 2020, finalmente se recibió y en plena pandemia comenzó a ejercer la profesión, entrenando running, ciclismo y natación en aguas abiertas durante la temporada de verano. Recientemente también sumó un entrenamiento online a través de una aplicación internacional, que permite monitorear al atleta desde un dispositivo. Así, su vida pasa de entrenamiento en entrenamiento, y siempre en Rada Tilly.

“Acá tenemos lugares muy buenos", dice al referirse a lo que ofrece la ciudad. "Generalmente los circuitos para hacer bici siempre son los cerros de Rada Tilly, detrás de altos de Solares por arroyo La Mata, la reserva del Marqués, la zona del circuito de motocross y a veces el sector de los Vagones. Los junto 18:50hs, martes y jueves, y 19:00hs, puntual, empieza la clase. Empezamos con una entrada en calor y los trabajos específicos son siempre sobre circuitos de 5, 6 o 7 kilómetros, teniendo en cuenta que tengo 30 bicis girando al mismo tiempo sobre cerros con bajadas y subidas que implica una dificultad media donde el atleta está expuesto a situaciones de peligro”.

“Yo siempre voy en el auto y tengo los elementos para poder asistirlo y darle los primeros auxilios. Así que los corrijo, les doy instrucciones y durante 40 minutos hacemos el trabajo principal, luego vamos hasta la costanera o a plaza la Roque donde se realiza el cierre de clase, alrededor de las 20:10hs”.

Facu cuenta que asiste gente de todas las edades, pero el promedio es de 40 para arriba.

“El grupo está apuntado a toda aquella persona que quiera desarrollarse en el ambiente de las dos ruedas. Hay gente que tiene por objetivo competir y hay otros que no anduvieron nunca en bicicleta. Hay una chica que empezó hace un año y medio y cuando llegó no sabía poner los cambios, pero hoy en día progresó muchísimo y ya está haciendo carreras. Además, van muchas parejas”.

Como dice, “todos los senderos conducen a Roma” y quizás lo más emocionante de esta práctica es que en cada entrenamiento se pueden unir diferentes senderos, conectando bajadas, con subidas y desafíos de distinto nivel, como por ejemplo, la bajada de los pallet, una huella natural de 400 metros que fue intervenida por el hombre y que hoy cuenta con saltos, curvas, y un desnivel negativo de uno 150 metros. Otra opción, es el tobogán de arena que baja a Chenque o la zona de los vagones, un cañadón entre dos cerros que por su característica está protegido del viento y conecta con múltiples senderos.

UNA CARRERA QUE QUIERE DEJAR SU PROPIA HUELLA

Por estos días, el instructor está abocado a la organización de la primera carrera de ciclismo de Rada Tilly, una competencia que el próximo 27 de abril reunirá a más de 70 ciclistas y que pretende perpetuarse en el calendario deportivo de la villa.

“La idea fue de Nacho Barreto”, cuenta Facu sobre "Vuelta La Rada", “El director de Deportes me llamó como referente del ciclismo en la localidad, porque en la ciudad hay una movida muy grande pero no hay un evento deportivo de magnitud, entonces me propuso organizar la carrera y, por supuesto, le dije que sí. Empezamos en noviembre del año pasado. Comencé a conectar senderos hasta que logré darle cierre al circuito de la carrera”.

Facu diagramó una pista de 15,700 metros por vueltas con un desnivel acumulado de 300 metros, un 70% del circuito con sobrepaso, un punto de abastecimiento y un punto de asistencia mecánica en la largada y la llegada.

La largada será en el Hipódromo, continuará por Av. Antártida Argentina y luego por Gurruchaga, donde comenzará la competencia que continuará por distintos sectores que incluyen la zona del vivero, los tanques blancos detrás de la laguna, la bajada del CART y el sector de Chenque, conectando con un sendero de arena hasta subir a la reserva Punta del Marqués. El circuito continuará por la zona de las antenas, la bajada de los pallet, el ascenso por una viborita para volver por el tobogán de arena y conectar los senderos hasta regresar al hipódromo.

La carrera, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rada Tilly, se realizará en diferentes categorías, divididas por edades y género, pero hay una categoría élite, libre a tres vueltas.

Facu está emocionado con todo esto que está pasando. “Es un hermoso desafío. Consideramos que la propuesta del circuito es desafiante e interesante para aquellas personas que lo quieran realizar, pero como profe también me resulta un desafío importante y desafiante a la vez, porque acá hace mucho tiempo que no hay una carrera de ciclismo en Rada Tilly y la idea, la intención que tenemos, es dejar una carrera fija en la localidad y apuntar a que sea un evento lindo e importante que quede instalado en cada abril todos los años”.

Por estos días, se están ultimando detalles de la competencia. Junto a Catia, su pareja, están armando el equipo de banderilleros que colaborará en la entrega de kits. Es que si bien hay 70 inscriptos, se espera alcanzar los 100, y así plantar una semilla que permita seguir desarrollando la disciplina en la zona y aprovechar estos senderos que ofrece el paisaje natural, un privilegio que tiene esta zona de la Patagonia.