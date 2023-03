En Comodoro crece la demanda de botox y ácido hialurónico en mujeres y hombres cada vez más jóvenes

Una tarde, una adolescente llegó al consultorio de la doctora Carla Cutrera con un objetivo concreto: colocarse ácido hialurónico en sus jóvenes labios. La especialista, hija de un reconocido cirujano plástico que tuvo la ciudad, la miró y decidió: “era demasiado jovencita para sumergirse en todo el mundo de la estética”.

Cutrera cuando lo cuenta lo hace con tacto, con cuidado y sin juzgar, y admite que cada vez son más jóvenes las pacientes que llegan a su consultorio, aunque nunca tanto como aquella chica de 18.

“Preferí decirle que no. ‘Está bien, te entiendo, tenés lindos labios pero no tenés las arrugas peribucales para aplicarte ácido hialurónico, esperemos un poquito’, le dije. Me parecía demasiado jovencita para sumergirse en todo el mundo de la estética, porque uno tiene que ir frenando, pero quizás el de al lado no la frena”.

Cutrera es una de las tantas especialistas que aplica botox y ácido hialurónico en mujeres y hombres de Comodoro y Rada Tilly. En su caso es médica, tiene una residencia en dermatología y es especialista en estética.

Asegura que “no es lo mismo andar con el entrecejo marcado que con una cara liviana”, y que el consumo de estética de hoy en día tiene mucho que ver con esa imagen que queremos proyectar para nosotros pero también para los otros. Sin embargo, más allá de esto, “todo tiene un límite”.

“Está bueno saber decir hasta dónde y no todo el mundo lo hace. En mi caso hay un montón de chicas jovencitas a las que les digo que no. El tema es que hay que ser honesto con esto. Decir ‘sí, tenés la indicación, hacelo’ o ‘sí, te puede mejorar’, y no venderlo por venderlo, porque está bueno ofrecer algo que está bien indicado, porque todo bien usado tiene un buen resultado”.

La especialista cuenta que a esa chica le dijo que no para que “no empiece a enviciarse con la estética, porque hay que tomarlo con responsabilidad”, pero admite que cada caso hay que evaluarlo, dependiendo del contexto.

“Todo hay que evaluarlo porque si tenés la indicación, estás en la edad y tenés un criterio para hacerte algo, es una cosa. También si viene alguien y me dice ‘tengo muy caído los párpados, me quiero levantar un poquito’, y es así. Si te quedaría mejor y más cómodo, lo hacemos, pero cuando vienen a querer hacerse de todo porque lo ven en la revista, no, porque ahí ya es algo de trasfondo que va más allá de la estética; sino terminan todas infladas y después no hay límite, pero eso también es responsabilidad del profesional”.

UN TRATAMIENTO QUE SE HIZO MODA

El botox y el ácido hialurónico están de moda por estos días, incluso más que los implantes mamarios, un símbolo de la estética que ha ido perdiendo terreno en los últimos años.

Su origen está vinculado a la oftalmología. En la década del 70, la toxina botulínica se utilizaba para curar el estrabismo. Su precursor fue Alan Scott.

En sus inicios el tratamiento también fue usado para el blefaroespasmo asociado con la distonía. Y precisamente realizando ese procedimiento, la doctora Jean Carruthers notó que la toxina además de solucionar la contracción del párpado, hacía desaparecer las arrugas del entrecejo y de los laterales de los ojos. Así, al ver el resultado, junto a su marido, el cirujano Alastair Carruthers, comenzaron una investigación que se extendió por tres años con 30 pacientes sometidos a ese tratamiento. El resultado fue presentado ante la Academia Americana de Dermatología, dando inicio al uso de la toxina botulínica como hoy se conoce.

Lo cierto es que más allá del rostro, el uso del botox se extendió a distintas patologías, desde la tortícolis espasmódica, la distonía cervical, hasta la excesiva sudoración, uno de sus usos actuales.

En este sentido, es necesario diferenciar entre botox y ácido hialurónico, tal como explica Cutrera. “El botox se usa en el tercio superior de la cara y tiene que ver con las arrugas de expresión, después en el resto de la cara tiene indicaciones muy particulares, por ejemplo para el bruxismo, que es bárbaro porque no te acribillan los dientes; para quien tiene sonrisa gingival y la chica que se ríe se le ve la encía; y para el mentón empedrado. Entonces todo lo que es frente superior hay indicación de botox, pero cuando estás hablando del resto de la cara es ácido hialurónico y en un relleno. Por ejemplo, en las arruguitas peribucales en la zona de los labios y los surcos de marioneta, se usa ácido hialurónico”.

Carolina Baztán es otra de las médicas, especialista en dermatología que realiza este tipo de procedimientos para pacientes de la zona. Coincide con Cutrera en que cada vez son más jóvenes las pacientes que se realizan este tipo de procedimientos y asegura que principalmente son mujeres.

“Es la práctica estética más realizada en el mundo, no solamente en Argentina. Yo creo que ha bajado la edad de aplicación y el volumen también ha aumentado con respecto a lo que yo hacía antes. Pero también tiene que ver con lo que uno hace, porque yo al principio no hacía tanta estética, le tenía un miedo personal al botox, porque los resultados no se ven en el momento, entonces me daba cierta ansiedad, hasta que me animé a largarme, pero es una práctica relativamente sencilla”.

En su caso, Baztán hace 15 años está dedicada a la dermatología, especialidad que estudió en el Hospital italiano, donde hay un sector de dermatología estética hospitalaria. Admite que al principio tenía temor de realizar este procedimiento en gente joven. Sin embargo, asegura que se puede realizar siempre teniendo un buen criterio estético.

“Yo tenía cierto temor de usarlo en gente joven. Si bien me encanta la estética, me gusta de un lado más natural y más cuidado, no vas a ver pacientes míos con una cara que vos te des cuenta que algo le pasó. La idea es que no se note, que te dé cierta frescura, brillo en la piel porque te atenúa las arrugas, pero que no sean todas las caras iguales porque sino empieza a suceder eso. Entonces siempre fui bastante precavida de no adelantarme y me parecía que personas tan jóvenes no, porque tampoco me parece tan bien estar tan pendiente de eso”.

Baztán asegura que llegan chicas menores de 30, pero que le cuesta mucho decirle que sí. “Salvo que sea modelo, que trabaje con su cuerpo, me parece que es mucho. Es distinto después de los 28 o 30, porque hay algunas chicas que tienen más marcada la piel, quizás por poco cuidado, el sol y la misma genética”. Por eso, para la especialista lo recomendable es comenzar con esta práctica después de los 30 y antes de los 50.

“Si nosotros empezamos a poder después de los 50 años la piel ya está plegada, ya está marcada y la toxina tiene una acción preventiva, entonces si colocamos la piel no se marca. Las chicas de arriba de 40 generalmente ya se pusieron alguna vez. Otras empezaron después de los 40 y en una edad en la que podés arrancar, porque es muy variable cómo está tu piel a los 40. Depende si sos muy tomadora de sol, algunas características genéticas, pero hay un montón de factores. Entonces entre los 40 y los 50 es relativamente tarde pero todavía estamos a tiempo de colocar toxinas y que tenga buenos resultados. Después de los 55 si estamos llegando tarde, se puede colocar, pero hay que tener algunas precauciones para que quede bien”.

Lo cierto es que la aplicación de botox o ácido hialurónico es un camino de ida. Si bien la persona puede hacerlo una sola vez y no repetir, si quiere mantener el resultado debe continuar aplicándose este tipo de tratamientos para sostener la práctica en el tiempo.

En ese sentido, Bastán explica que “la medicina te dura entre 4 o 6 meses, 8 con toda la furia y después se pierde el efecto y volvés a tu estado original. No vas a quedar peor, vas a quedar mejor que como estabas, porque quizás tuviste dos años frenando el envejecimiento en esa zona. Pero es una práctica que casi no tiene ningún riesgo, por eso ha crecido tanto. Puede tener riesgo por mala colocación, pero es un tratamiento seguro, no tiene contraindicaciones salvo en embarazos y lactancia”.

EL VALOR DE LA BELLEZA

En Comodoro y Rada Tilly hay quienes se aplican dos o tres veces al año dependiendo la zona, el medicamento que usaron y la búsqueda del resultado.

En cuanto a precios no es algo accesible para todos. Los tratamientos de este tipo pueden costar entre 50 mil y 70 mil pesos, dependiendo de cada profesional, la zona y la calidad del producto que se use.

Pero ¿qué es lo que lleva a una persona a realizarse este tipo de tratamiento? Las respuestas varían. “Hay de todo”, dice Baztán. “En las mujeres hay un montón de factores que implican que una se dedique a una misma. Quizás a esa edad sus hijos se fueron a estudiar, están más grandes, y dicen ‘pucha, quizás podría hacer algo más para cuidarme’. Después hay alguna que tiene una amiga que sabe que se lo hizo. También es verdad que estamos en un mundo consumista, capitalista, lo ves en Instagram, en Facebook, los estándares de estética te los meten por todos lados, más en Argentina, donde consumimos mucho estética. Entonces tenemos como esa presión de vernos bien sin volvernos locas”.

Cutrera coincide en cierto sentido. “Antes era más tabú, como los matrimonios y los divorcios. También era más caro, hoy tenés más competencia e incluso los hombres se animan porque te da otro aspecto, transmite otro mensaje a la gente. También influye que hay mucha experiencia y más información. Y por otro lado, no son lo mismo las jovencitas de 18 años de hoy a las de hace 20. Hoy el acceso a las redes y la competencia de querer verse mejor, hace que las chicas jóvenes quieran hacerse cosas. Pero creo que el rango etario es entre 30 y 50, son muy raros y casos muy particulares que vengan después de los 20”.

Lo cierto es que más allá de las razones, las profesionales aseguran que lo importante es asesorarse bien y asistir a un profesional responsable. “Es muy importante el asesoramiento con responsabilidad, porque si es algo bien usado tiene unos resultados hermosos y la gente se anima más, y es todo un círculo porque te levantás mejor y te levanta la autoestima. El poder del impacto que puede tener en los pacientes es maravilloso”, dice Cutrera.

“La recomendación es buscar un profesional que se dedique a eso”, suma Baztán. “Que esté formado para hacer estética y compartir la estética del médico, esa conexión que interprete lo que vos querés, que te de seguridad y confianza. También hay que preguntar qué te van a aplicar, los riesgos, los tiempos de resultados, que vean los productos al momento de la aplicación, y que no vayan como quien se va a cortar el pelo, porque es una práctica médica que requiere cuidado”.

El botón y el ácido hialurónico crece en mujeres, pero también en hombres, y más allá de las razones y prejuicios, lo importante es hacerlo con responsabilidad, sabiendo que la salud está ante todo.