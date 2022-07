Si no se puede reparar el equipo que salió de funcionamiento por el temporal de viento del martes, el montaje del transformador de respaldo llevaría un proceso de 15 días para el armado, ya que había sido desarmado en 2017, cuando se reemplazó por otra unidad. Si bien por ahora la transportista instaló un equipo de menor capacidad, la vuelta a la normalidad podría tardar hasta dos semanas.

De acuerdo con lo que pudo saber ADNSUR a través de la consulta en ámbitos técnicos de la empresa transportista, recién este jueves se esperaba empezar los ensayos, a partir de una mejora en las condiciones climáticas, para determinar el origen de la falla que causó la salida de funcionamiento del transformador de 30 Mv de la estación San Martín.

Si bien se sabe que el problema inicialmente fue por la obstrucción de una bolsa, por acción del viento, una vez superado ese primer inconveniente se había puesto en marcha nuevamente, para volver a interrumpirse a los pocos minutos. Por eso se debe verificar la causa y la magnitud del daño.

Una vez que concluyan esas pruebas, con el diagnóstico establecido, se podrá determinar si es posible reparar el equipo in situ, lo que no implicaría una mayor demora. Sin embargo, si debe ser desmontado para su envío a Buenos Aires, los tiempos se prolongarán. En principio porque, según se explicó a esta agencia, el equipo de ‘back up’, para volver a contar con la misma potencia de 30 Mv, demandará un tiempo no menor a 15 días para su montaje, ya que si bien se cuenta con el mismo en carácter de respaldo, está totalmente desarmado.

Si fuera necesario esperar ese período, el abastecimiento del sistema tendrá que sostenerse con el reemplazo de 15 Mv que se instaló en la jornada del miércoles, con las dificultades que se observaron ante la menor capacidad del mismo.

Desde la SCPL se informó este jueves que el corte que se produjo en la mañana y mediodía del jueves se debió a que al derivar carga a la estación Abásolo, por lo que al llegar a un horario de mayor consumo, saltaron las protecciones del sistema. La situación se reparó pasado el mediodía, con un incremento en los límites de las protecciones, con el monitoreo constante de las cargas y consumos, ya que en caso de subas abruptas (como podría darse ante una baja pronunciada de la temperatura), el sistema podría verse nuevamente sobre exigido.

En otro orden, la concejal Viviana Navarro informó este jueves que dentro de la planificación que había realizado la cooperativa, se solicitó la compra de un nuevo transformador, de 30 Mv, en paralelo al que debe ser reparado por TRANSPA, a fin de reforzar el abastecimiento de la ciudad. Ese equipo tiene un costo que meses atrás se estimó en 340 millones de pesos, equivalente a más de 2,5 millones de dólares en ese momento, por lo que se debe requerir asistencia de la Secretaría de Energía de la Nación para la adquisición del nuevo equipo.