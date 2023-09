Hace dos semanas en Comodoro Rivadavia se realizó el Encuentro Regional de Fotógrafos de Naturaleza que organiza AFONA (Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza). Más de 220 personas participaron del evento que convocó a fotógrafos de toda la región y así quedó abierta la posibilidad de una nueva convocatoria a futuro.

Diego Cabanas está satisfecho del resultado que tuvo la actividad. El fotógrafo comodorense es el ideólogo de la llegada del encuentro a esta tierra, el lugar donde él mismo retrata hermosas fotografías que exhiben la belleza de una zona que muchos creen que no tiene nada para mostrar.

Cabana es uno de los fotógrafos de naturaleza de la región y también el aficionado que capta la magia de la ballena Sei en Comodoro y Rada Tilly. Integrante de la Comisión Directiva de AFONA, el fotógrafo forma parte del grupo que lleva a cabo el proyecto “Cetáceos en el Área Natural Protegida Punta Marqués, zona central del Golfo San Jorge”, una iniciativa que en 2018 iniciaron la bióloga Marina Riera y el biólogo Mariano Coscarella.

Liliana Ostrovsky, la artista plástica de Comodoro que fue a recorrer el mundo y encontró en la caricatura un oficio y su propia marca registrada

“La verdad que estamos muy contentos con el encuentro”, dice Cabana a ADNSUR. “Nos sentimos muy a gusto por el recibimiento y la calidez del público. Muchos pidieron que se repita y, si bien lleva mucho trabajo, quedó la expectativa de que se vuelva a realizar algo. Eso es algo lindo porque significa que la actividad fue del agrado de la gente”.

Cabanas hace un tiempo propuso a Comodoro Rivadavia como sede del encuentro. La idea fue aceptada por la Asociación y, con aporte de privados y el apoyo de los Municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se pudo realizar con éxito. Así, durante dos jornadas, la gente de Comodoro y especialmente los amantes de la fotografía pudieron disfrutar de la belleza de los paisajes naturales captados en imágenes.

Comodoro y Rada Tilly tendrán un viernes primaveral

Lo cierto es que para Diego significa mucho más que un encuentro. El fotógrafo es un apasionado de la actividad y hace varios años viene incursionando en el rubro; un camino a cuenta gotas y con una premisa definida: cuidar y conservar el medioambiente.

“La realidad es que lo que no se conoce no se cuida y no se conserva, entonces la premisa viene por ese lado”, dice Diego. “En mi caso, la curiosidad por la fotografía y la naturaleza empezó de chico. El otro día lo hablaba con otros fotógrafos y les decía que un poco fue inculcado por mis viejos. A los tres o cuatro años, me acuerdo que salimos con mi viejo a comprar una revista y estaban estas revistas de ‘Conozca más’ y ‘La aventura del hombre’ que venían con algún VHS de documental. Me acuerdo que el primer documental que conseguimos fue el de Orcas en Península y me voló la cabeza. Entonces siempre fue como una curiosidad de decir ‘algún día quiero filmar un documental, quiero ver esto, presenciarlo’. Cosa de chicos que por ahí pensás de grande se le va, pero en mi caso siempre lo mantuve”.

La importancia de comprar el colchón en una tienda de especialistas: el secreto de Comodoro y Rada Tilly

A los 17 años Diego tuvo su primera cámara fotográfica. Una Nikon D50 con un lente 18 m - 240 mm que le regaló su papá. Por ese entonces ya había nacido Kiara, su hija, y en un viaje con ella terminó comenzando a construir aquello que alguna vez había soñado.

“Cuando ella tenía unos 3 o 4 años fuimos de viaje a Madryn con la idea de ir a ver orcas, algo que es muy difícil. Preguntamos dónde se podían ver y llegamos a Caleta Valdés y con suerte pudimos verlas. Era la primera vez que iba a Península, pero pude hacer algunos registros, y a partir de ahí comencé a retratar animales, campos, paisajes, siempre con la fantasía de poder hacer un documental o realizar un registro copado".

Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro y Rada Tilly

Diego cuenta que aprendió mucho en forma autodidacta hasta que hace 9 años decidió hacer un curso de revelado digital con Santiago Sainz Trapaga, un fotógrafo de Madryn. Así, la fotografía comenzó a tomar otro color.

“Fue un antes y un después el curso con él, porque entablamos una amistad muy linda. Yo por ahí viajaba a Madryn y salimos a hacer fotos, incluso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, y lo mejor es que él tiene una perspectiva más artística de lo que es la fotografía y se dedica a la fotografía de naturaleza; entonces fui aprendiendo desde ese lado también, que no sea la típica foto registro de documental de libro, de animal estático, sino más relevante, más importante, algún comportamiento medio raro, detalles, texturas, jugar con las luces”.

Rada Tilly: lo paró un control y confirmaron que manejaba un auto robado en Comodoro

Diego tiene su propio su grupo de amigos fotógrafos. Dario Podestá, Nicolas Battini, Santiago Cicotti, Santiago Sainz Trapaga, Alejandro Carribero, Mailen Palma y Adriana Sanz. Cada uno se dedica a un área en particular. Sin embargo, entre todos colaboran con el aprendizaje mutuo.

Ese aprendizaje, precisamente, hace unos años lo llevó a incursionar en el registro de imágenes aéreas, sin imaginar que un drone lo iba a acercar mucho más a su objetivo documentalista y de conservación, colaborando con el proyecto de ballenas.

“Me acuerdo que hice dos o tres registros de ballenas francas. Era habitué de ir a la Punta del Marqués a hacer fotos de aletas y los veía seguido a Daniel Luchetti y Alberto Loizaga. Y un día hablando con los chicos me comentaron del proyecto. Me dijeron que debería hablar con Marina y Mariano para sumarme y fueron el nexo para comenzar a colaborar. Así que hice el curso de piloto de drone y empecé a darle un uso más fotográfico al equipo aéreo”.

Necesitaba encontrar un trabajo que le permitiera cuidar a sus hijas y creó los primeros alfajores de Rada Tilly

Diego admite que esa experiencia, de la que aún forma parte, le sirvió mucho para comenzar a trabajar con videos de comportamiento y principalmente “dar a conocer la fotografía como herramienta de conservación”.

“Para mí fue importante poder mostrarle a la gente un poco lo que tenemos en nuestro lugar, las distintas especies que tenemos en la costa, decir ‘tenemos esto en nuestro golfo, algo habitual que no vemos en la vorágine diaria’. Porque por ahí hay que parar un poquito, tomarse el tiempo de conocer, ir a zona norte, ir a la reserva Punta del Marqués, y empezar a mostrarlo desde ese punto para poder conservar y cuidar, porque la realidad es que lo que no se conoce no se cuida y no se conserva. Entonces la premisa viene por ese lado”.

Se viene un finde de arte con la muestra de "30 fotogramas" y la música de Josefina Amado en Rada Tilly

Hoy Kiara tiene 16 años, Santino 8, y ambos comparten todo este proceso con Diego. Mientras tanto, él sigue dando pasos en su crecimiento como fotógrafo. En su cuenta de Instagram suele publicar algunas de las imágenes que capta en la naturaleza, muchas que fueron premiadas por su calidad o su belleza. Por lo pronto espera que comience en noviembre la temporada de ballena Sei para poder captar imágenes y seguir colaborando en la investigación. Luego llegará la llegada de la ballena franca que pasa en su ruta a la Península Valdés.

Spinassi culmina su gestión con ordenanzas con acento en lo social y en integración

“Son recursos para que se pueda hacer visible todo este trabajo, para que se puedan seguir estudiando estos animales, para que se siga haciendo una promoción y se siga cuidando el ecosistema marino en la cuenca del Golfo San Jorge y que la gente conozca. Yo creo que se puede generar un sentido de pertenencia para decir que el día de mañana nosotros tenemos la ballena Sei y hay que cuidarla, respetarla y trabajar más en la conservación"; dice este fotógrafo de naturaleza que asegura que en cualquier rincón de la ciudad y la región se encuentran lugares para fotografiar. Solo hay que saber mirar más allá.