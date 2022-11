El comodorense que estudia actuación y grabó su primer casting con Ricardo Darín en España

Un chiste, una carcajada al unísono y la señal de corte que interrumpió la grabación. Ricardo Darín sonrió y mientras se acercaba dijo “yo conozco esa tonada”. Para Lauty fue un sueño cumplido, quizás hasta más importante que haber viajado a Madrid para tener su primera experiencia actoral.

Lauty es Lautaro Carrillo, un comodorense que estudia Artes Escénicas en Buenos Aires. En su primer casting aprobado terminó grabando con Ricardo Darín en España, el sueño del pibe, el debut que todos quisieran tener.

A Lautaro desde chico le gustó el mundo del arte, pero recién de grande terminó de darse cuenta que era lo que quería para su vida. Es que si bien, siempre le gustó participar de los actos y estuvo vinculado a las danzas, recién a los 18 años se volcó a las tablas, tal como cuenta a ADNSUR.

“Siempre estuve en el palo del arte. Soy profesor de tango y folclore, pero en 2020 me vine a estudiar Relaciones Internacionales porque era una carrera convencional, con buena salida laboral. Me iba bien pero después me di cuenta que no era lo mío, que en realidad lo que me gustaba era actuar. Entonces a los tres cuatrimestres me cambié a Artes Escénicas en UADE”.

Lautaro se encuentra en segundo año de su carrera, haciendo sus primeras armas. En ocasiones suma algún curso y alguna vez hizo un taller de Cris Morena. Sin embargo, él mismo admite que tiene poca experiencia actoral.

Como todos los actores, las primeras experiencias llegan a través de casting o grupos de amigos, pero nunca en el ámbito internacional, como le pasó a Lauty.

“Me acuerdo que me llegó un email de una página que se llama Alternativa Teatral, que decía que andaban buscando actores de un rango de edad que tengan el pasaporte al día. Dije ‘lo intento’, total no perdía nada y mandé un video de 30 segundos. Pasaron los días y no pasaba nada, pensé que no había quedado; pero al mes, exactamente un mes, un día me levanté, leí WhatsApp y me decían que había quedado preseleccionado”.

Lautaro no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Emocionado tuvo el Callback, donde le tocó superar la primera prueba. Todavía le quedaba esperar una segunda respuesta, sabiendo que otros chicos también habían audicionado para la misma serie que se iba a grabar en España.

La espera se hizo larga, hasta que un día, una chica con la que había tenido filling en el casting, le escribió para decirle que habían quedado seleccionado. Al otro lado del teléfono, esperaba que Lautaro haya recibido la misma respuesta, sin embargo, el mensaje nunca le había llegado a él.

“Medio que me bajoneó eso, porque pensé que no había quedado, pero al rato me llamaron y me dijeron ‘felicitaciones, en una semana te vas a España’. Fue un alivio tremendo, estaba temblando”, dice con emoción al recordar ese momento.

DE COMODORO A MADRID

Lauty admite que la confirmación del viaje abrió una serie de interrogantes. Todo parecía demasiado sencillo para ser cierto. Encima, a falta de cuatro días aún no tenía ni pasaje ni hotel. “No sabía si era confiable o no, si era lo que realmente me ofrecían. Era arriesgarme y no saber a dónde estaba yendo. Pero dos días antes la producción envió todo, no lo podía creer”.

Lautaro viajó para participar en la grabación de “Desafíos”, un programa que busca concientizar a los jóvenes sobre los retos que enfrenta su generación. En su caso, iba a grabar con Teresa Perales, una nadadora paraolímpica que fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Junto a una otra actriz argentina grabaron el capítulo de Diversidad, pero nunca imaginaron que en el mismo set se iban a encontrar con Ricardo Darín, el reconocido actor argentino destacado por sus papeles en Nueve Reinas, El Secreto de tus Ojos, Cuento chino, Elefante blanco, Tesis sobre un homicidio y Relatos salvajes, entre otros éxitos que le dieron trascendencia internacional.

Para Lautaro fue cumplir un sueño, una sorpresa impensada que cambió todo el viaje para él. “Yo no sabía que me iba a encontrar con Ricardo Darín. Pero cuando terminamos de grabar con otra chica el capítulo de Diversidad, vino un productor y nos dijo: ‘tengo una sorpresa para contarles, y es que Ricardo Darín va a empezar a dar el opening de nuestro programa y nos gustaría que lo conozcan, que miren cómo actúa’. Para nosotros Darín es un gran ejemplo a seguir. Su laburo es muy valioso, es muy reconocido y el mundo entero lo tiene como una referencia. Entonces con mis compañeras nos miramos y nos largamos a llorar, porque era muy groso lo que nos estaba pasando”.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

El día de la grabación de Darín el ambiente se sentía distinto, asegura Lautaro. Desde lejos ellos miraban cómo grababan el opening del programa, entre chistes, cortes y comentarios, hasta que llegó el momento en que lo conocieron. “Él estaba siempre predispuesto, hablaba con todos, tirando chistes a cada segundo. Para nosotros verlo laburar y verlo cómo se concentraba fue como un curso gratis, nutritivo, algo muy loco, y encima en otro país. En la grabación él tiraba muchos chistes, y nos reiamos a carcajadas. Entonces cortaron y se acercó. El productor le dijo que yo era el mejor bailarín de Argentina y él respondió: ‘ya me parecía familiar esa tonada’. Estuvimos hablando un rato, le contamos a qué nos dedicábamos, de dónde éramos y nos dio un montón de consejos, se puso muy contento”.

Cuando lo cuenta, Lautaro hace sentir la emoción del momento. Todavía se lo escucha eufórico, pero también agradecido. Destaca la humildad del actor que fue protagonista en tres películas nominadas al Oscar y lo gratificante que fue haber participado de esta gran experiencia que significó Desafíos.

“Fue sumamente nutritivo, no solo desde un punto profesional sino a nivel personal, porque me hizo abrir un poco más la cabeza. Estar en un estudio a nivel internacional, ver las cámaras, las personas, me ayudó mucho. Y aprendí que en todos lados, vayas donde vayas, no tenés que tener vergüenza y tener orgullo de decir de dónde sos. Esperamos que sea un éxito mundial. Por mi parte, fue mi primera y gran experiencia. Esto me ayuda a pensar que cualquiera puede lograrlo, porque yo no tenía experiencia y quedé seleccionado y me fui a grabar una serie. Seguramente va a ver un millón de no, y dos sí. Pero es seguir probando, intentando, cuando llegue el momento va a ser”, dice el joven comodorense que se animó a audicionar en un casting y terminó viajando a España, donde grabó con Ricardo Darín un desafío que no olvidará.

