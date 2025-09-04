“A mí me encanta la cocina, yo viviría día y noche cocinando; es más, no tengo recetas anotadas, todo está en mi cabeza”, dice María Nieves Licastro de Sosa, mientras enumera todo lo que le gusta cocinar. Habla de antipasto italiano, estofados con tucos que “tienen que ser de primera” y, por supuesto, de pastas, que siempre, pero siempre, deben ser caseras. María Nieves es inmigrante. Llegó a Comodoro Rivadavia hace 74 años y, por estos días, junto a otras mujeres cocina diferentes platos dulces y salados que serán la oferta gastronómica de la Asociación Italiana en la Feria Nacional de las Colectividades Extranjeras.

María está contenta; sabe que están un poco atrasadas, que aún queda mucho trabajo por hacer, pero también que es lo que disfruta: llevar los sabores de su tierra a otros paladares para sentirse un poquito más cerca de su querida Italia.

María es italiana y nació el 24 de marzo del mismo año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, el último gran conflicto bélico que enfrentó a las potencias del Eje —Alemania, Italia y Japón— con los Aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia.

Gran parte de su infancia la vivió entre las sombras de la guerra, con un padre afectado por la milicia italiana, hasta que le dieron la baja condicional. Cuenta María que, en esa época, las mujeres siempre tenían listo el pasaporte para poder emigrar y huir de ese mundo de terror que mostraba la infancia, y un día su inmigración llegó.

El primero en venir fue su papá, Salvatore, quien un 28 de diciembre embarcó hacia Argentina. Unos meses después vino el resto de su familia: Nora, su mujer, y sus cuatro hijos: Teresa (11), María Nieve (9), Francisco (6), Rafael (4) y Nicola (2).

“Llegamos el 21 de septiembre del año 51”, recuerda María al compartir su historia con ADNSUR. “Primero llegamos a Buenos Aires el 16 de septiembre y después vinimos para Comodoro. Llegamos el Día de la Primavera. Primero nos afectó mucho, a mi mamá en especial, porque ella venía de un lugar que era cordillera y acá era todo seco. Me acuerdo que veníamos en el colectivo y ella le preguntaba a un primo que nos fue a buscar: ‘¿Cuándo llegamos a los árboles?’ y, doblando en el 3, donde estaba el cementerio viejo, le dijo: ‘Tía, ya ha arribato a Comodoro’. Mi mamá no lo podía creer. Dijo: ‘¿Esto es Comodoro?’. Me acuerdo que a mi papá le daba vergüenza el lugar al que nos había traído, pero queríamos paz. Vinimos a buscar paz; otros venían a buscar para comer, pero nosotros a mi papá y paz”.

Por ese entonces, su papá ya trabajaba en Petroquímica, la empresa que luego le daría una casa en kilómetro 8, el barrio en el que creció luego de un breve paso por Caleta Córdova. Con orgullo, María cuenta que estudió en la antigua ex Escuela 50, “Punta Médanos”, actualmente conocida como 126. Su infancia fue linda, pero acostumbrarse a su nueva tierra y su cultura fue difícil, principalmente por el idioma; tanto, que incluso bloqueó su lengua materna como un modo de supervivencia.

“Me costó mucho, porque antiguamente los de acá como que no te recibían bien y te hacían bullying. Entonces hablábamos con lo que sabíamos y se reían de uno, pero yo dije: ‘no, en seis meses voy a aprender a hablar’, y en seis meses aprendí a hablar. Hasta que mi hija no tuvo seis años, nunca más toqué el tema”.

Pierina y Héctor, sus hijos, fruto de su matrimonio con Miguel Héctor Sosa, un rionegrino que vino a trabajar a Petroquímica y que falleció en 2010, no saben hablar italiano. Cuentan que a diferencia de otros hogares, en su casa, “nunca se parló” su idioma materno. Sin embargo, eso no impidió que crezcan sintiendo y mamando la cultura del país de origen de su madre.

Hoy, con 86 años, todo es diferente: a María le salen notas de su dialecto. Su hija cuenta que, cuando está nerviosa, suele ocurrir con más frecuencia. Lo mismo le pasó en 2019, cuando viajó a sus tierras y, en solo unos días, hablaba un italiano perfecto, casi ininteligible para el resto de su familia.

Es que María es 100% tana; lo siente en la sangre y en sus costumbres, y mucho tuvo que ver en eso la Asociación Italiana de Socorros Mutuos. La primera vez que llegó al edificio de la calle Belgrano era joven. Lo hizo acompañando a su hermano mayor, quien llevaba toda la batuta de la diversión.

“La primera vez que vine fue con él. Él tendría unos 30 años y manejaba toda la batuta. Vinimos, y acá arriba, en el salón chico, había como un bar, que era de un amigo de él. Y, como estaba todo abandonado, dijo: ‘vamos a arreglar todo esto’. Así que los domingos nos juntábamos con los amigos una vez al mes y le pagábamos al presidente 5 pesos por persona y pasábamos el día arriba”.

Durante varios años, María Nieves pasó sus domingos en la Asociación Italiana, pero cuando su hermano falleció no volvió a pisar el edificio, hasta que su hijo se casó. “Vine a alquilar el salón para mi hijo y, cuando vine a hacer los papeles, estaban trabajando en la cocina. Mi hijo me dijo: ‘Mamá, anda que ellos, que son como ustedes: gritones, charlatanes’, y fui. Me acuerdo que me decían: ‘Quedate, quedate’; lo pensé y al otro día vine a trabajar”.

María comenzó a cocinar y nunca más se fue. Entre risas, dice que al resto les gustó tanto lo que hacía que tampoco la dejaron ir. Así, la asociación volvió a convertirse en parte fundamental de su vida.

Su hija Pierina también integra la asociación y el cuerpo de baile de mujeres. Sus nietos también lo hacen y ella, junto con otro grupo de mujeres, es la encargada de mantener los sabores italianos.

"A mí me encanta la cocina", dice esta mujer inmigrante. "Yo viviría día y noche cocinando; es más, no tengo recetas anotadas, todo está en mi cabeza. Pero me gusta cocinar de todo. Para empezar me gusta lo salado: los escabeches, la panceta que antes hacía, las salsas, los tomates secos, mucho dulce, pero me encanta aprovechar lo que tengo".

María tiene cientos de anécdotas en la cocina. Cuenta que dos veces fue a cocinar a Canal 9 y también al Centro Cultural, en el marco de la Noche de los Pioneros. Respecto a sus platos preferidos, cuenta que “me encanta hacer salsa, hacer estofados. Para mí el tuco tiene que ser de primera; hacer tomate seco. Antiguamente yo los secaba, hacía tres cajones por año, los tenía que lavar todos, secarlos y después prepararlos en unos frascos. La pasta también me encanta mucho; los fideos tienen que ser caseros, por supuesto, pero me gusta mucho el escabeche y las berenjenas, hechas natural. El antipasto, por ejemplo, lleva berenjena, morrones, tomates secos, longaniza, fiambre, aceitunas: cuando más plato, mejor”, dice con alegría.

En Italia aún le quedan varios primos, tanto en “Milano” como en Roma y también en Catanzaro, su provincia natal en la región de Calabria. Quizás por eso, cuando habla de su pueblo, la nostalgia es evidente. “Estoy contenta, tengo dos hijos argentinos, los dos profesionales, quiero mucho a la Argentina, pero es como todo: cuando hablo de Italia me emociono. Pero vivimos felices acá, queremos mucho a la Argentina y también a Comodoro. Yo a todos les digo: ‘no se vayan de Comodoro que es lo mejor que tenemos’. No tenemos bichos, no tenemos guerra, ni enfermedades; acá tenemos todo: el aire, el agua, todo natural. A mí me encanta Comodoro porque nunca nos pasa nada”.

La entrevista va llegando a su fin; María Nieves, por momentos, se emociona: recuerda cientos de anécdotas y muchos momentos. Suspira cuando nombra a su madre y ríe cuando cuenta algo de la cocina. Nombra a personas como María Coluccio, Bladilo, Sanfedele y también a los Paravati, los paisanos que llegaron desde Calabria, aquella región que nunca olvidó y lleva en su lengua, en la sangre y, por supuesto, en los sabores.