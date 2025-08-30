De Recife a Comodoro: Socorro llegó por amor y creó una brigadería con sabores de Brasil

“Yo no sabía lo que era el frío hasta conocer acá”, dice Socorro entre risas. La mujer creció en el calor de Brasil, donde las playas turquesas y el sol no solo se aprovechan en verano, sino que durante todo el año convocan a miles de visitantes. La primera vez que pisó Comodoro lo hizo en la temporada estival y el clima no fue tan duro como en el invierno de 2023, cuando llegó para probar si le iba a gustar el frío patagónico. Sin embargo, para su sorpresa, le gustó tanto que decidió arriesgarlo todo, apostar al amor y radicarse en la ciudad del sur de Chubut, donde las bajas temperaturas y el viento son parte del calendario anual.

María Socorro Da Silva Andrade es la creadora de Brigaderia Patagonia, un emprendimiento que nació en una casa de Kilómetro 14 y que combina los sabores de Brasil con productos de la zona.

De Recife al sur de Chubut

El vínculo de Socorro con Comodoro comenzó en 2019, en Porto de Galinhas, cuando conoció a Eduardo Obreque, un reconocido vecino de la ciudad por su pasado en el rugby y por su actividad como dirigente en el Club Náutico.

Eduardo estaba de vacaciones con amigos y coincidieron en un bar; comenzaron a conversar y quedaron en contacto, pensando que el vínculo se iría diluyendo con el tiempo. Sin embargo, a su regreso a la ciudad, las redes sociales y la tecnología extendieron el contacto. Las charlas se fueron haciendo cada vez más frecuentes y decidieron encontrarse, pero esta vez en Córdoba.

Así, durante 10 días, las sierras cordobesas cambiaron el escenario y, poco a poco, la relación comenzó a crecer. La conversación se hizo diaria, cotidiana, y un día decidieron que ella conociera el sur argentino.

Socorro recuerda ese verano de 2021 y las dudas que había en torno al frío. Ese año se quedó tres meses junto a Eduardo y, al siguiente, volvieron a probar otros tres meses para ver cómo marchaba todo. Al año siguiente la propuesta fue diferente: venir en invierno para ver si le gustaba el frío o no.

“Queríamos ver si me iba a acostumbrar o no. Donde yo vivía es el norte de Brasil. Hace mucho calor y yo pensaba que conocía el frío, pero cuando lo llamaba él me decía: ‘está lindo, hay 17 grados’. Para mí eso era frío. Imaginate que con 22 grados ya tenía frío, pero cuando llegué acá me di cuenta de que eso era lindo”, dice a la distancia entre risas.

Luego de ese invierno, Socorro regresó a Brasil con la idea de dejar todo ordenado y venir a Comodoro. Así, en noviembre de 2023, migró a la ciudad sabiendo que esta vez la estadía sería permanente.

UNA BRASILEÑA EN LA PATAGONIA PETROLERA

Cuando llegó a Comodoro Socorro sintió que todo iba bien, le gustaba el lugar, la relación que tenía con Eduardo y la vida que llevaba. Sin embargo, surgió un problema: necesitaba trabajar y así nació Brigaderia Patagonia.

“Necesitaba hacer algo porque estaba ocho horas en casa sin hacer nada y un domingo surgió la idea de la brigadería. Estábamos hablando los tres, con Lu, la hermana de Eduardo, y me preguntaron qué quería hacer. Yo tenía la certeza de que quería hacer brigadeiros para vender, porque siempre los hacíamos y cada persona que probaba me preguntaba: ‘¿por qué no lo hacés para vender?’. Yo sabía que era algo que podía funcionar, porque los brigadeiros de Brasil son parte de la tradición. Están presentes en cumpleaños, fiestas, y esa misma tarde empezamos a armar todo: las redes sociales, Instagram, y decidimos el nombre.”

Los brigadeiros son bombones hechos a base de leche condensada y crema de leche, un producto que forma parte de la cultura brasileña y es un ícono nacional. Quien alguna vez visitó Brasil seguramente los probó o los vio en algún local o en alguna playa.

Socorro elabora los sabores tradicionales, como el de chocolate y el relleno de coco, pero también otros elaborados con ingredientes comodorenses. “He creado distintos sabores con la base de la leche condensada. Acá, por ahí, es difícil encontrar las cosas que tenemos allá, pero me voy adaptando. Reemplacé algunos ingredientes y comencé a probar con sabores de acá, como dulce de damasco, frambuesa; pero tengo de todo, desde el tradicional de chocolate, y el más conocido que es el relleno de coco, también Prestigio (con coco y brigadeiro de coco), Tentación (con chocolate blanco y chocolate negro), frutilla con chocolate y avellana con coco”.

La mayoría de los productos que utiliza son argentinos, pero, para poder respetar la receta, también buscó algunos ingredientes de Brasil, como, por ejemplo, unas granas de chocolate que le dan un toque muy especial.

LOS BRIGADEIROS DE LA PATAGONIA

El emprendimiento comenzó en marzo de 2024 y desde entonces no dejó de crecer. “Sabía que iba a vender, pero no sabía que iba a tener tantos clientes tan rápido”, dice Socorro con alegría y humildad. “Todos los fines de semana y, durante la semana, hacen pedidos. Una parte de los clientes son personas que ya habían ido a Brasil y querían probar otra vez. Me decían ‘viajé a Brasil’ y querían volver con los sabores porque sabían que eran ricos. Otras compraron por curiosidad, para saber cómo eran, y después siguieron comprando”.

A los brigadeiros, Socorro les sumó budines, tortas e incluso un huevo de Pascua relleno de brigadeiro y un producto totalmente diferente pero muy tradicional: la feijoada. Es que, como cuenta, su objetivo era compartir parte de su cultura gastronómica.

“Yo quería traer un poco de la cultura brasileña para no sentirme tan lejos, y lo que voy encontrando lo voy tratando de hacer. Por suerte, siempre tengo buenas ventas; no tengo de qué quejarme, porque fui agregando cosas y funcionó. Cocino casi todos los días porque trabajo con pedidos: los tomo con 24 horas de anticipación; entonces, cuando me piden, los hago y los entrego. Los fines de semana también produzco: los viernes para entregar los sábados. Pero la idea es ampliar el emprendimiento.”

El objetivo de la emprendedora es poder abrir un food truck a corto plazo y seguir expandiéndose. Su sueño es poder abrir un café, donde pueda emplear a jóvenes que estudien en la universidad y que necesiten combinar trabajo con estudio.

Cuando lo cuenta se entusiasma; quiere compartir los sabores de su país con muchas más personas y así sentirse más cerca de su tierra: aquel lugar donde las playas y el calor son diferentes y donde se enamoró, sin imaginar que iba a terminar viviendo en el sur de la Patagonia, creando brigadeiros y su propia marca, un producto con el sabor de Brasil.

