“O lo rescatábamos o se perdía. Fue duro, pero hubo que tomar una decisión y la tomamos”, dice Lucas Cárdenas cuando cuenta sobre la decisión que tomó con el auto que fue casa, el escenario de sus sueños y que durante los últimos 17 años ha sido parte de su vida. Lucas es el dueño de la primera limusina de la Patagonia, un Cadillac Brougham Deville que alguna vez seguramente viste paseando por las calles de Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut.

Por estos días, el vehículo está atravesando un nuevo capítulo de su historia, convirtiéndose una vez más para seguir sumando kilómetros y momentos, porque si algo no le falta a este personaje de cuatro ruedas son escenas felices y recuerdos de cientos de personas que alguna vez estuvieron con él.

DE UNA APUESTA A CUMPLIR SUEÑOS

El Cadillac Brougham DeVille llegó a Comodoro en 2008, pero fue fabricado en 1989 en las plantas que esa marca tenía en Arlington y Detroit, Estados Unidos. Cuenta la historia que alguna vez llevó a Elton John, también a Charly García y a Soda Stereo, y que su último dueño, antes de Lucas, terminó perdiéndolo en una apuesta clandestina.

El comodorense tenía 28 años cuando decidió comprarla. Como buen emprendedor, vio una necesidad y adquirió la limusina con un objetivo concreto: que formara parte de las ofertas de eventos de Comodoro.

“La idea fue comprar una limusina para eventos”, recuerda ante el contacto de ADNSUR. “Yo soy hijo de transportistas y emprendedores. Creo que un poco eso se hereda y vi que había una necesidad que no estaba cubierta, porque tenía amigos que se estaban empezando a casar y era un problema conseguir un auto para casarte si no conocías al dueño, y que te lo quisiera prestar o te lo alquilara. Así que quise buscarle una solución”.

Era otra época; internet no era lo que es hoy y Mercado Libre y Marketplace, mucho menos. Así, durante un tiempo Lucas buscó limusinas en internet, hasta que encontró una en Capital Federal. Su idea era sencilla: buscarla y traerla andando, y así, junto a su hermano mellizo, partió a Capital Federal.

Cuenta Lucas que cuando la vio le encantó, pero había algo que le hacía ruido: la limusina costaba la mitad de su precio en comparación con otras que había visto en el mercado.

“Por eso la pude comprar a los 28 años”, dice, entre risas, cuando recuerda el momento. “Cuando la vi le dije al vendedor: ‘Me la voy a llevar andando a Comodoro’. Sé que algo tiene; por algo me la estás vendiendo a la mitad. Estaba impecable, se la veía hermosa, era todo perfecto, y el vendedor me dijo: ‘Mirá, el dueño original la perdió en una mesa de juego clandestina y quien la ganó lo único que quiere es recuperar la pérdida del juego y la está rematando. La pérdida de unos es la ganancia de otros’.”

Lucas admite que pudo comprarla por ese valor; si no, habría sido casi imposible. Y así, sin haber manejado nunca un auto de 7 metros, salió con destino a Comodoro por la preciada ruta nacional N° 3.

SU PRIMERA AVENTURA

El emprendedor asegura que resulta difícil conducir un vehículo tan largo por las calles de Buenos Aires, pero finalmente, luego de 1.830 kilómetros, llegaron al sur. A mitad de 2008, la limusina ya estaba haciendo los primeros eventos. La idea del emprendimiento era buena y el negocio iba tan bien que Lucas, junto a su familia, decidió invertir en una segunda unidad más moderna. Luego sumaron más autos clásicos y, poco a poco, se consolidó Laurier Eventos.

Lucas, por supuesto, recuerda esos momentos. “La misma demanda nos fue demostrando que había más necesidad de autos clásicos y, con los años, incorporamos un convertible, que también fue el primero en trabajar; pero ya son 16 años trabajando y la gente nos conoce”, dice con orgullo.

“La verdad es que es un trabajo precioso, porque vos sos parte de los momentos más felices de la gente. Yo soy testigo de cumpleaños, casamientos, cumple de 15. Son momentos en que la gente está feliz, súper arreglada, yendo rumbo a su noche soñada; así que, por un lado, es un trabajo precioso y, por el otro, hay que tener mucha responsabilidad porque nosotros trabajamos con la sorpresa, con el minuto exacto. Una vez nos pasó entrar a un hotel en la mitad de una canción exacta, porque iban a explotar unos papelitos y la quinceañera nos iba a ver. Así que tenés margen de segundos, no podés llegar un segundo tarde, y fue una sorpresa hermosa”.

Lo cierto es que, más allá de los diferentes autos, el Cadillac Brougham DeVille siempre fue el mimado, el pionero de un sueño que se terminó concretando. Pero lo que nunca imaginó Lucas es que el auto iba a terminar convirtiéndose en el primer motorhome limusina del mundo.

“Con Flor siempre nos gustaron las aventuras, los viajes, leer mucho sobre otros viajeros y, entre los dos, empezó a crecer este sueño de hacer un viaje largo hasta Alaska. Durante un año empezamos a buscar un auto grande para poder viajar y no encontrábamos nada llamativo, lindo ni cómodo que nos gustara tanto como amábamos la limu; y en un momento dijimos: ‘¿por qué no le metemos una heladera, una alacena y la hacemos un motorhome?’. Así fue; de hecho, es la primera limu motorhome que conocemos”.

En pocos meses, la limusina se convirtió en un auto de viaje y, el 23 de febrero de 2012, en homenaje a los 20 años del Gandul, Lucas y Florencia Bratovich salieron con la limusina a recorrer el mundo con un objetivo concreto: unir Ushuaia con Alaska en América sin límites.

UNA AVENTURA DE CASI CUATRO AÑOS

Lucas dice que perdieron la cuenta de cuántas veces cruzaron la cordillera para llegar a Alaska, pero recuerda cada uno de los pasos: desde Argentina a Chile; el salar de Uyuni en Bolivia; el lago Titicaca, flotando arriba de una balsa para llegar a Perú; la altura de Cusco, el desierto de Paracas, la selva en Colombia y el Tapón del Darién para llegar a Panamá desde Colombia. Más tarde llegarían Nicaragua, Honduras y El Salvador, países donde descubrieron el poder que tiene una limusina, tal como dice Lucas entre risas.

“La limu tiene un halo de imputabilidad muy grande”, dice entre risas. “Porque tenés que estar muy loco para andar en una limu de noche por un barrio peligroso de Colombia, Nicaragua u Honduras. Se supone que el narco tiene que ir adentro; no puede estar afuera, y nosotros muchas veces nos perdimos, pero nos pasó que la gente se asustaba; le parecía raro que le pregunten algo desde una limusina de 7 metros y con patente argentina”.

El viaje, en total, duró casi cuatro años. Lucas y Flor recorrieron, durante varios meses, cada uno de los países, contemplando sus paisajes y conociendo gente. Y la limusina fue un lujo.

“Fue un viaje bendecido, muy guiado por la intuición, con la ayuda de la gente que te va diciendo por dónde ir y muy guiados por el entorno”, cuenta Lucas. “La idea era ir viendo el paisaje y parar en cualquier lado. Nos pasó en pueblos coloniales, que en cada esquina teníamos que hacer tres o cuatro maniobras, ir doblando de a poquito para llegar, pero llegamos a todos; en ningún lado la limu se quedó. Pasamos arenales, playas, arroyos, nieve, hielo y nunca se quedó, y cuando fundió motor lo hizo en Los Ángeles, el mejor lugar del mundo para fundir un Cadillac, porque está lleno de autos tirados”.

Lucas lo reafirma: la limusina tiene su propio ángel. En 50.000 kilómetros nunca pinchó y el motor que compró le costó solo 500 dólares. Además, gracias a lo que provocaba en la gente, el vehículo se convirtió en la mejor invitación para conocer personas y alojarse.

“Al principio dormíamos en el auto, pero después, desde el sexto mes de viaje, nos iban conociendo, nos iban esperando y se empezó a formar como una cadena de gente que te recomendaba a su pariente en la próxima ciudad, y era muy difícil encontrar noches para dormir a bordo de una limu; solamente cuando nos desviábamos porque queríamos ir a una playa en el Caribe o a un bosque o a una selva, porque queríamos vivir esa experiencia”, recuerda Lucas.

Finalmente, la pareja llegó a Alaska y, luego de unos meses, decidió volver a su país. Es que, así como en un momento sintieron que era tiempo de echar alas y volar, sentían que, después de casi cuatro años, era momento de echar raíces.

“Extrañamos mucho a nuestra gente; pasamos cuatro años sin volver y viviendo en la calle, con todo lo que eso implica. También con toda esa cantidad de atención que el auto recibe y vos que estás adentro; entonces cansa un poco. Suena raro, pero después de más de 1.000 días hay como una presión y una tensión constantes que hacen que un día quieras quedarte quieto por un rato, tener tus cosas quietas y no vivir con tu vida en un bolso. Después de haber desarrollado tanto las alas, teníamos muchas ganas de desarrollar raíces: construir una casa, una cabaña, plantar árboles, tener animalitos y tener un hijo; y eso fue lo que se dio, porque apenas volvimos nos enteramos de que Florencia estaba embarazada de Polo”.

EL REGRESO A CASA Y CONVERTIRSE

Cuando volvieron a Argentina, Lucas y Flor decidieron hacerlo por aire y la limusina viajó en un contenedor hasta Chile. Allí se reencontraron con el auto e iniciaron el retorno a casa, cruzando por última vez la cordillera.

San Martín de los Andes fue el punto de entrada para llegar a Lago Puelo y encontrarse con la familia de Flor. Luego llegaría Comodoro y una última parada en el Lucania Hotel, donde concluyó el viaje, tanto física como simbólicamente.

El regreso a casa fue reencontrarse con los suyos, tratar de volver a la vida cotidiana y retomar la rutina. También fue desconexión: la limu quedó un poco relegada y, cuando levantaron la vista, el óxido había avanzado mucho en el techo. Frente a ese panorama había dos opciones: dejar que se pudra y termine siendo chatarra o restaurarla; por supuesto, eligieron la segunda opción.

"La limu vivió a la intemperie, bajo tormentas durante meses, parada sobre la arena del mar, y todo eso repercutió mucho en el techo, al punto que se convirtió en un papel y es un techo de cinco metros", explica Lucas. "Se oxidó tanto que había que hacerlo completamente de nuevo, así que dijimos: 'si hay que cortarlo y hacerlo nuevo, hagámoslo; pero de paso cortemos la limu un metro y medio y la hagamos convertible'. Así que ya no existe como limu, ahora es un convertible que está pronto a ser terminado".

La limusina está siendo modificada en el taller del carrocero Claudio Alonso. Le quedan solo dos meses de trabajo y volverá a Comodoro siendo un convertible, totalmente modificada tanto en sus colores como en su diseño.

Lucas sabe que será un nuevo capítulo en la historia del auto. Cuando lo cuenta se nota el sentimiento de tristeza, nostalgia, pero también esa sensación de que al menos puede seguir cerca de la familia.

“Me consuela un poco saber que va a tener una nueva vida. Así como nació limusina, así como se convirtió en un hogar, ahora va a ser un convertible y es el auto con el que le voy a enseñar a manejar a Polo”, dice mientras mira al pequeño.

“Es un auto que tiene mucha historia: según me contaba el dueño original, viajaron Charly García, Soda Stereo y Elton John. Entonces tiene esa energía de que no pincha una rueda en 50.000 kilómetros, que nunca te deja tirado, que si se funde lo hace en el mejor lugar del mundo. Es un lugar con muy buena vibra y que ha vivido momentos re lindos: por los cumpleaños de 15, los casamientos, y toda esa energía quedó ahí. Si bien fue duro destruir de alguna manera el lugar donde viviste cuatro años y soñaste muchas cosas, me alegra saber que va a ser el auto en el que Polo irá a su primera cita o irá al cine a tomar algo”.

Lucas admite que el Cadillac se ganó el retiro. Esa era su idea desde que comenzó la restauración: que se convirtiera en un auto de paseo. Sin embargo, por cómo está quedando, se ilusiona con realizar un par de eventos en modo trabajo para poder compartir su historia con otras personas.

Lo cierto es que cuando Lucas habla de la limusina no habla de un auto: habla de un hijo o de un amigo, y así lo siente, con este auto que se convirtió en la historia de su familia y de su hijo. “Jamás creí que iba a tener una historia de amor con un vehículo. A mí las cosas materiales no me motivan en absoluto; mi búsqueda es por otro lado, por la familia: las amistades, vivir aventuras y que la vida tenga algún sentido. Pero este auto demostró ser mucho más que un auto: es una alfombra voladora, un hogar; fue una oficina. Pasaron millones de cosas, es parte de la familia. Lo único que me interesa heredar a mi hijo es un auto con historia de verdad, y se ha convertido en parte de la vida de mi familia”, sentencia, reflejando todo lo que significa esa limusina, que también será parte de la historia de la ciudad.