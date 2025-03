Un sueño cumplido, eso representa para Renata Irala la posibilidad de viajar a Cancún y participar en el Mundial Universal Dance. La pequeña tiene 13 años, pero hace tiempo que se viene preparando para este evento que reúne a bailarines de todo el mundo. Es más, el año pasado ya clasificó para el Mundial, pero por cuestiones de tiempo y dinero no pudo estar en Panamá.

“Rena” es hija Andrea Correa y César Irala, dos conocidos instructores de Comodoro Rivadavia que en la actualidad trabajan en Rada Tilly. Por supuesto, creció entre mancuernas y pisos de gimnasios, con música de fondo que siempre le ponen intensidad y ritmo a cualquier rutina.

Con emoción y una sonrisa, Andrea asegura que a la pequeña siempre le gustó bailar y de muy chica sorprendía a todos por la coordinación que tenía. “Rena siempre andaba con nosotros”, dice orgullosa la madre al comenzar a contar la historia. "En esa época trabajábamos solos y era quedarnos a limpiar muy tarde, y le poníamos música o ‘el Negro’ le armaba un circuito. Ella tenía dos años y tenía una coordinación, una habilidad motora que era impresionante. Todavía tengo videos de Rena bailando la Vaca Loca y marcando el paso”, cuenta entre risas.

Por ese entonces, Andrea ya conocía a Roxy DanTur, la creadora de la escuela “Pasión y Alma” que funciona en el Hipódromo de Rada Tilly y un día decidió preguntarle si Renata podía comenzar, aunque todavía no le daba la edad.

"Yo la conocía a Roxy porque estuvo trabajando con nosotros. Ella me preguntó si me animaba a hacer zumba y ahí la conocí. En ese tiempo, Rena era una nena que bailaba mini tramp y te hacía la clase tal cual. Un día le dije: '¿Ro, Rena podrá ir?'. Ella recibía solo nenas de 6 años que estuvieran en la escuela y pudieran seguir órdenes, pero me dijo: 'Llévala, si se porta bien, sigue', y empezó." Rena tenía solo 5 años y nunca más dejó a Roxy. Desde entonces, integra el grupo de danzas de la academia e hizo su propio camino.

Hace cuatro años, la pequeña comenzó a entrenar en forma individual y poco a poco los resultados se fueron dando. El año pasado, junto a Costanza Salinas, Costanza Alonso, Ema Ambrozy y Jorgelina Zapata, participó en Brasil de un intercambio cultural que incluyó una competencia entre países y se quedó con el primer puesto en la categoría individual y grupal.

La llave era compleja, al frente tenía a dos costarricenses, una brasileña, una chilena y una uruguaya. Sin embargo, ella dio todo y se quedó con el primer lugar del certamen en Florianópolis, accediendo a la posibilidad de viajar al Mundial de Panamá por el puntaje que obtuvo.

En septiembre del año pasado, el team de “Pasión y Alma” se presentó nuevamente en el circuito de competencia, que se realiza todos los años, y entre más de 20 escuelas clasificó al Latinoamericano de Mendoza junto a otras tres escuelas: Fixión, Free Dance y Mao. Y en tierras cuyanas, Renata la rompió y clasificó al Mundial, siendo la única Argentina en tener este honor y venciendo a otras competidoras de Brasil y Chile en la categoría Infantil B.

“Ahora el objetivo es prepararse para el Mundial y aprovechar esta gran oportunidad”, dice su profe.

La competencia se realizará entre el 16 y el 21 de octubre. La idea es viajar el 14 y luego instalarse en el hotel donde se llevará a cabo todo el certamen. En esta oportunidad, viajará con su entrenadora y su papá, un esfuerzo, a pulmón, que realizan para que pueda seguir proyectándose, porque, como dice Andrea, bailar a este nivel implica un compromiso y un entrenamiento que se asemeja al de un deportista.

“Esto implica un montón de esfuerzo, pero lo toma con mucha responsabilidad. A veces he tenido que decidir entre el cumpleaños e ir a ensayar y siempre priorizo ensayar. Nos ha pasado que ha tenido cumpleaños en kilómetro 14 y ha tenido que venir a ensayar acá a Rada Tilly, y ella sale de la pileta, su papá la ayuda a cambiarse y después, si hay tiempo, la lleva de nuevo al cumple. Para ella es una responsabilidad también. Nosotros la acompañamos, tratamos de ser padres re presentes y apoyar, pero le gusta”.

Retana, además de estudiar en la escuela 718, hace hockey, y no se quiere perder ningún entrenamiento. Cuando habla es tímida, sin embargo, sabe lo que quiere. “A mí me encanta bailar, desde chiquitita me gusta. Estoy muy emocionada con ir al Mundial, ya quiero ver cómo es, cómo son los bailarines de allá, conocer gente. Me gusta mucho bailar, realmente”, dice con emoción.

Por estos días, se sigue entusiasmando con los contenidos que Universidad Dance sube a su cuenta de Instagram y al pensar en su futuro no duda en que le gustaría dedicarse a esto.

“Me gustaría también poder dedicarme a esto, porque me gusta mucho”.

Pero entrenar requiere todo un esfuerzo, no solo para ella, sino también para su profesora y sus padres. Es ir y venir, y meterle muchas horas, y mucho más cuando se acercan este tipo de competencias.

“A veces tenemos horarios medio extraños. Antes de ir a Mendoza, tengo videos de ellas bailando a las 11 de la noche porque Roxy tiene que trabajar y Renata tiene escuela. Entonces, es un montón de esfuerzo, pero creo que vale la pena intentarlo. La danza a veces no tiene tanto apoyo como el deporte y yo siento que mi hija está a la altura de cualquier deportista, porque duerme, se levanta, va a la escuela, a veces entrena con su grupo y después viene a las diez y media a pasar su coreografía con su profesora, que también está todo el día.”

Este año, Renata también viajará a Brasil con su grupo. Durante gran parte del año pasado trabajaron para poder costearlo y ahora buscan hacer lo propio con el viaje a Cancún, pero saben que necesitan apoyo, por esa razón están buscando sponsors que acompañen esta oportunidad que es única para la joven.

“Esto es todo a pulmón y estamos tratando de buscar sponsor (2974277384 - 2975158962). A Panamá clasificó ella sola de Argentina, así que estamos buscando sponsor, realizando eventos y poniendo de nuestro propio dinero. Ya es la segunda vez que clasifica y nos gustaría intentarlo, aunque sea, porque Panamá estuvo muy cerca y nos quedamos con las ganas. Y ahora clasificó con un puntaje excelente, con 86 puntos, así que queremos darle esa oportunidad y estamos tratando de hacer todo lo posible”, dice Andrea.

“La idea es tratar de solventar el gasto de Renata y de la profe lo más que se pueda, y el gasto de César corre por nuestra cuenta. Queremos cubrir los pasajes, así que acá estamos”.

En este tipo de competencias lo que vale es el puntaje. Más de 85 permiten clasificar al Mundial. Menos significa quedarse afuera y no son muchas las chicas que logran alcanzar esa puntuación. “Las coreografías que pasan el 85 son muy buenas, con una técnica muy precisa”, explica Roxy en ese sentido. "Por eso de cada país sólo clasifican los mejores”.

Renata parece tímida, pero se transforma cuando escucha la pista de baile, porque como ella misma dice, bailar es algo que le apasiona y ahora sueña con llegar al Mundial y poder representar a su país de la mejor manera.

Contactos: (Andrea 2974277384 - Cesar 2975158962).