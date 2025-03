Creció en el barrio Pietrobelli y, desde muy chica, supo que le gustaba dibujar. A los cinco años, su mamá la inscribió en las clases de Mario Lanza y le encantó. Romina Vargas (34), a la distancia, aún recuerda aquellos días en que comenzó a incursionar en la pintura. Sin embargo, circunstancias familiares la alejaron de los pinceles. Quince años después, un aviso en el diario la llevó nuevamente a un taller y, para su sorpresa, el profesor terminó siendo el mismo.

“Con él volví a este camino del dibujo. Él me incentivó a pintar, que era algo que a mí realmente no me interesaba, y me gustó. Me atrapó la pintura y todo este tiempo ha sido aprendizaje”.

En estos años, Romina ha explorado diversas técnicas, desde el acrílico hasta el óleo, pero la acuarela la terminó conquistando. “Me atrajo la manera en que se trabaja, porque es un material muy puro que podemos utilizar y no necesitás tantas cosas en el momento para pintar. Me gustó el hecho de que con las acuarelas no podés tener el control todo el tiempo, entonces sentía que era algo que me relajaba de cierta forma y podía conectar un poco más con lo que iba sucediendo en el momento”.

Una muestra que busca generar conciencia

Este sábado, a las 17 horas, Romina inaugurará “Maravillas que debemos proteger”, una muestra que expondrá 15 obras en el hall de ingreso del Hotel Lucania. Se trata de su tercera muestra individual, donde exhibirá 15 acuarelas inspiradas en animales autóctonos de Argentina, algunos de los cuales se encuentran en peligro de extinción.

La idea nació a partir de su trabajo con calendarios temáticos. Hace cuatro años, en conjunto con la emprendedora local Cynthia Alonso, la artista plástica eligió una temática para ilustrar calendarios anuales que luego venden. En el último, decidieron ir más allá de los límites de la Patagonia y representar animales de distintas regiones del país.

Así, entre las especies retratadas se encuentran el cóndor andino, el venado de las Pampas, el tapir, el flamenco andino y, por supuesto, el yaguareté y la ballena Sei, cuya presencia en la costa patagónica, cercana a Comodoro, ha despertado el interés de un grupo de investigadores y de National Geographic.

“A veces, los adultos damos por sentado lo que tenemos y no tomamos conciencia de las pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia”, dice Romina al referirse a la muestra.

En la exposición, los visitantes podrán escanear un código QR para acceder a información sobre cada especie y sobre el proceso creativo de cada obra. “Es una manera de hacer que la muestra siga viva incluso cuando yo no esté allí”, explica.

La muestra permanecerá en el Hotel Lucania hasta el 5 de abril, siendo apreciada por el público en general, pero también por turistas que visiten la ciudad por diferentes motivos.

“No se trata de dibujar por dibujar, sino de generar conciencia. Me interesa que la gente valore nuestra fauna y comprenda que pequeñas acciones pueden marcar la diferencia en la conservación del medioambiente”, concluye Romina, la artista plástica de Comodoro que busca concientizar a través de su arte.