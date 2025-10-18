Cuando habla, la historia del barrio pasa por sus ojos. Aquellos años en que el sector era solo un par de casas aisladas y el monolito era el símbolo del homenaje al aviador que hizo historia en los aires de la Patagonia. Lidia Altamirano recuerda las calles de tierra, aquellos viajes en el colectivo de la Fuerza Aérea en el que los chicos del barrio Aeronáutica iban a la escuela y también los inicios de la organización que terminó definiendo el futuro del barrio.

Ella es parte de la historia de Próspero Palazzo, aquel barrio que está frente al aeropuerto y la base de la Fuerza Aérea, el lugar que forjó su historia a partir de todo lo que lo rodeaba y donde recientemente fue reconocida por ser una de las docentes fundadoras de la escuela N.º 23 “Carlos Madariaga”, establecimiento que su padre ayudó a crear.

Vitivinicultura en Chubut: el fenómeno de los vinos y una feria que crece en Rada Tilly

Lidia nació en Comodoro y vivió casi toda su vida en el barrio. Tras un paso por Buenos Aires y Puerto Deseado, su familia regresó para instalarse definitivamente en un sector que entonces era conocido como «Barrio Aeronáutico», con Palazzo como un incipiente asentamiento informal.

De pequeña, Lidia cursó la primaria en el Instituto María Auxiliadora y, ya más grande, hizo la secundaria en el Colegio Perito Moreno, recorridos que en aquella época implicaban largos viajes.

Eran otros tiempos, y en 1962 se graduó como maestra normal nacional, sin imaginar que su destino como docente estaría marcado por el barrio en el que nació.

Criaban pollos pero un derrame los obligó a pensar opciones y ahora son los principales productores de hidroponia

“Yo egresé en diciembre del 62 y acá, en Palazzo, había unas cuantas casas que eran asentamientos en tierras fiscales. El barrio se había creado en el 61 y mi papá, Juan Bautista Altamirano, estaba en la comisión organizadora y junto a un grupo de gente vio que era necesario una escuela”, dice con orgullo.

“En esa época, los chicos de esta zona iban junto con nosotros en el colectivo de Aeronáutica”, recuerda Lidia. “Todos estudiábamos en Comodoro, pero cuando terminé, me acuerdo que el jefe de la Fuerza Aérea dijo que no iban a poder seguir llevando a los chicos que no eran de la guarnición porque se hacía chico el micro. Así que mi papá, que era de la Unión Vecinal, con otra gente propuso a la Fuerza Aérea que cediera un lugar para crear una escuela”.

Después de 24 años cerró la histórica verdulería que estaba frente a la plaza San Martín

Lidia recuerda que en Palazzo “no había nada; la gente acomodaba sus casas en el pedacito de tierra que encontraba” y se decidió ordenar y fundar el barrio, que ya tenía nombre por el monolito que homenajeaba al aviador.

En ese entonces, su papá trabajaba como docente en la escuela que la Fuerza Aérea tenía para aquellos soldados que no habían terminado la primaria. Era un galpón de chapa, con una sola habitación, donde los soldados estudiaban, y pensó que ese sería el lugar perfecto para los chicos del creciente barrio. Así, tras las gestiones, las autoridades de la fuerza permitieron que se creara la escuela.

“Hicieron las divisiones y formaron un aula, un pasillo y tres aulas más, y era buscar maestras y pensaron en mí y en dos esposas de militares: Nora San Giacomo Ferreño y Mirta Dalotto Aguirre. Así empezamos”, dice Lidia.

Después del viento, la marejada: el agua avanzó sobre la Ruta 3 y el Paseo Costero

Lidia cuenta que el padre Juan Corti, capellán de la Fuerza Aérea, fue fundamental en la organización inicial de la escuela, tanto en la parte pedagógica como en la educativa. Así, el 2 de abril de 1963, con 38 alumnos, comenzaron las clases en la escuela Virgen de Loreto, en homenaje a la protectora de la aeronáutica. Por supuesto, Lidia lo recuerda.

“Yo era chica, recién había cumplido 18 años y tenía veinte chicos en primero inferior. Los otros chicos eran de segundo a cuarto grado y quedaron a cargo de las otras maestras, que eran más grandes: ya estaban casadas y tenían hijos. Pero nadie cobraba nada y la cooperadora había contratado a una señora, doña Antonia Cárdenas, para que les hiciera la leche a los chicos. Así empezamos. Era todo chiquito. Tampoco teníamos baño. Había que llevar a los chicos al aeropuerto y traerlos de nuevo a la escuela.”

Adiós a un comercio que dejó su huella en Comodoro: después de 50 años cerró "La Calesita"

Lo cierto es que la nueva escuela presentaba diferentes desafíos. Por un lado, el barrio crecía y la matrícula también iba a aumentar; por otro, era necesario dotar de organización al establecimiento, que las docentes sean rentadas y, principalmente, que la cursada de los chicos fuera reconocida. Así, con la ayuda de la Fuerza Aérea comenzaron las gestiones para conseguir la provincialización de la escuela.

“Me acuerdo de que mi padre, junto a otras personas, viajó varias veces a Rawson hasta que consiguieron que aceptaran a la escuela como provincial. El problema era que, si eso no sucedía, los chicos iban a tener que rendir en otra escuela primaria para poder pasar de grado; si no, todo el trabajo iba a ser en vano. Finalmente, el 10 de octubre de 1963 se logró la provincialización”, recuerda Lidia.

Es de Colombia y vende cerezas en la Patagonia: la historia del puesto ambulante que se encuentra entre Comodoro y Rada Tilly

Con la provincialización, las maestras fueron titularizadas y, al año siguiente, se sumaron más alumnos y más docentes, entre ellos Ana Ramos de Calvache, quien asumió como directora y se encargó de toda la organización de la escuela, que funcionaba dentro de la guarnición aérea.

Pero había un problema: la matrícula crecía y no había muchas opciones para expandir el establecimiento. Hubo algunos intentos; incluso en 1964, recuerda Lidia, se instaló un tráiler al costado de la escuela para que funcionara como espacio de aulas, pero un ventarrón lo destrozó.

A la poca capacidad se sumaba que era un espacio compartido. A fin de cuentas, inicialmente era la escuela de los soldados; una vez que se iban los chicos, recién podían estudiar. Estudió en la escuela del barrio donde creció y, luego de 31 años, se jubiló como docente de primaria

Lo cierto es que la organización siempre dio sus frutos en Palazzo, y los mismos impulsores del barrio y la escuela crearon una comisión organizadora para construir el edificio escolar en un terreno que ya se había reservado.

El proyecto y la dirección de obra fueron donados gratuitamente por un ingeniero, pero había que costear la construcción. Para recaudar fondos, Lidia, que estudiaba guitarra con Baldomero Terraza, organizó junto a otros maestros festivales con la orquesta infantil de su profesor. Además se hacían bingos y otras actividades para poder reunir el dinero. Pero, a pesar de la incansable ayuda de los padres, las rifas y las peticiones a negocios no alcanzaban, y la solución llegó mediante un acuerdo con la Municipalidad para vender tierras y destinar ese dinero a la primera etapa de la obra.

Dolor en Comodoro por la muerte de una joven pediatra del Hospital Regional

Lidia todavía tiene el croquis de los planos originales de la escuela. También otro papel que muestra lo que finalmente se construyó. Los recuerdos de aquella época están intactos en su mente, como un tesoro que guarda consigo.

“Se terminó en el 65. En noviembre, el Estado nos mandó todo el amoblamiento, nos preparó la escuela, se entregó el edificio y se comenzó a trabajar ahí en 1965. Teníamos las aulas, los baños y el pasillo donde se hacían los actos escolares.”

Lidia trabajó durante más de 20 años en ese establecimiento, hasta que en 1988 se jubiló, pero nunca olvidó su escuela. “Era una escuela muy solicitada; no solo teníamos los chicos del barrio, también tuvimos chicos de Kilómetro 8, de Ciudadela y los de Aeronáutica. Cuando era directora llegamos a tener 700 alumnos en tres turnos. También tuvimos jardín de infantes, pero no dábamos abasto, éramos muchos. Me acuerdo de que en algún momento decíamos: ‘no tenemos bancos’, y los padres nos decían: ‘nosotros traemos’. Y no es así: el chico tiene que tener su espacio; el maestro no puede estar sobrecargado, entonces hay que respetar eso”.

Trabajaba en el petróleo, dejó todo por viajar y ahora montó en Km5 el primer carrito de pizza estilo napolitana con horno a leña

La escuela era la principal institución del creciente barrio. En su momento llegó a tener gabinete psicopedagógico con psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga y hasta un médico. El mismo funcionaba en la casa de la directora, que precisamente Lidia no ocupaba por vivir en el sector.

Cada tanto, Lidia vuelve a la escuela. A veces, como invitada para charlar sobre los inicios del establecimiento y a veces por un acto; pero esta última semana su visita fue diferente. La Comisión de Estudios Históricos, un grupo de trabajo que planea publicar un libro con la historia del barrio, la eligió para que fuera distinguida por su trayectoria y por su trabajo en el crecimiento de la escuela.

Daniel Lee, el empresario que creó uno de los pubs más icónicos de la historia de Comodoro y construyó una marca de helados premium en Miami

Para ella fue un lindo reconocimiento, aunque siente que no lo merece. "Si uno se pone a pensar, es un reconocimiento, pero era mi trabajo, mi vocación, lo que tenía que hacer porque era lo que me gustaba: estar con los chicos y trabajar con ellos. Es verdad que comenzamos gratis porque teníamos que apuntalar muy bien a esos chicos, porque había mucha necesidad. La Fuerza Aérea también nos ayudó mucho porque nos daba cuadernos, lápices, gomas, reglas, todo. Pero sí fue un lindo reconocimiento, un mimo, decir: ‘bueno, se acuerdan de mí’. Estoy muy agradecida con la Comisión de Estudios Históricos, el Concejo Deliberante, que aprobó también otro reconocimiento, a la escuela que cedió el espacio para que se hiciera el acto y a los chicos que participaron en buscar la historia de la escuela."

Luego de 70 años, cerró Zambon, la carpintería que hizo de las cajas de madera para camionetas una marca registrada

Lidia no quiere olvidarse de nadie y sueña con que la escuela siga creciendo; por eso no duda en decir que le falta un SUM y se entusiasma cuando piensa en la posibilidad de ayudar a gestionarlo. Es que su corazón nunca se fue de la escuela 23, aquel establecimiento que comenzó en un aula de chapa dentro de la Fuerza Aérea y que fue una gran parte de su vida, en el barrio en el que creció y que su padre ayudó a impulsar, un sector con sentimiento aeronáutico.