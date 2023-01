Parece magia, como si la naturaleza supiera de fronteras y nacionalidades. El contraste que hay al cruzar de Argentina a Chile impacta. De un lado, el paisaje se caracteriza por los cerros y la aridez del lugar. Del otro, las montañas y las grandes cadenas de árboles invitan a sumergirse a un paisaje ensueño que regala la naturaleza.

Eso es lo que sucede cuando se viaja a Coyhaique, una ruta que en verano cientos de comodorenses transitan para hacer turismo acá nomás.

Solo 468 kilómetros separan ambas ciudades, apenas 41 kilómetros más que la distancia que hay a Puerto Madryn, la ciudad del Golfo Nuevo que atrae a turistas de toda la Patagonia.

Para llegar a la capital de la Región de Aysén hay dos rutas: una completamente pavimentada y otra con un tramo de ripio. La primera opción pasa por Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Los Antiguos, previo a arribar a Chile Chico, localidad chilena que se encuentra en la costa sur del lago General Carrera, donde están las Capillas de Mármol, una formación natural que maravilla al turismo. Si bien el trayecto es de 829 kilómetros, se evita el ripio y se disfruta de un entorno maravilloso y único.

La segunda opción, y la más elegida, es por Balmaceda, bordeando Sarmiento y Río Mayo, utilizando el Paso Internacional Huemules, la frontera integrada y única habilitada luego de la pandemia. En este caso son 468 kilómetros.

Una vez en la ciudad, el turista tendrá diferentes opciones para recorrer, alojarse y disfrutar de la gastronomía.

Diego Cárcamo, coordinador Regional de las Oficinas de Información Turística de la Región de Aysén del Servicio Nacional de Turismo, en diálogo con ADNSUR, explicó qué es lo que ofrece la ciudad al turista.

“Coyhaique tiene diferentes atractivos, como la Reserva Nacional Coyhaique, un parque nacional que se encuentra a 10 minutos de la localidad. Tiene varios senderos para hacer trekking y turismo aventura, y también podemos hacer el Cerro Cinchao, una cumbre, un trekking de 6 horas y media, dificultad media”, explicó Cárcamo.

Otro lugar recomendado es la Reserva Nacional Río Simpson, ubicada a 30 minutos de la localidad. “Tiene senderos que son más familiares, cortos y de accesibilidad baja, y también hay un centro interpretativo. Otro parque nacional que tenemos es el Monumento Dos Lagunas, que está a 20 minutos de Coyhaique, camino a Coyhaique Alto. Es otra área silvestre para la gente que le gusta hacer trekking o turismo aventura”, cuenta Cárcamo.

La ciudad también dispone de un Museo Regional. Este abre de martes a domingo y es gratuito. “Hay información de la región de Aysén, geología, patrimonio, paleontología y una réplica de un dinosaurio que encontraron en la región”, indicó en ese sentido.

Para visitar las reservas es necesario adquirir el ticket a través del sitio www.aspticket.cl, donde se pueden comprar las entradas para todos los parques nacionales de Chile. Esa es la única forma de hacerlo.

UNA REGIÓN RICA EN TURISMO Y NATURALEZA

Coyhaique es la capital de la Región de Aysén, un sector que reúne a 10 comunas y que tienen sus propios atractivos. Puerto Aysén, la segunda ciudad más grande de la región, por ejemplo, cuenta con la Laguna San Rafael, un glaciar donde se puede realizar una navegación de 8 horas, saliendo desde Puerto Chacabuco con destino al Parque Nacional San Rafael.

También está el balneario Bahía Acantilada y el sector Los Palos, donde se puede hacer kayak y cabalgatas.

Después de una larga tarde de turismo aventura, el turista puede buscar diferentes opciones gastronómicas y encontrar los sabores típicos de la región. El cordero al palo es uno de los platos más elegidos, principalmente por el turismo europeo y brasilero. Incluso hay excursiones donde se puede hacer un día de gaucho.

También hay varias opciones de cervecería artesanal que son parte de la experiencia gastronómica. Algunos de los más populares son Alma Gaucha y Esquina Tropera.

En cuanto a hotelería, el turista podrá encontrar desde cabañas hasta hoteles, aunque no hay grandes cadenas internacionales sino emprendimientos locales que apuestan al turismo.

Las capillas de Mármol también forman parte de la Región de Aysén y son uno de los sitios más buscados por el turista. Las opciones para ir son dos: dirigirse hasta Puerto Tranquilo, o bien utilizar un full day desde Coyhaique, una experiencia completa. La navegación dura dos horas e incluye el ingreso a las Capillas de Mármol.

Cárcamo recomienda visitar Puerto Tranquilo y alojarse una o dos noches, visitar las capillas y también el Glaciar Exploradores, una caminata en hielo en el mismo parque San Rafael.

UN TURISMO QUE CRECE

El coordinador Regional de las Oficinas de Información Turística asegura que en la Región de Aysén el visitante busca un turismo de contemplación, que incluye conocer áreas silvestres, parques, hacer trekking y degustar la gastronomía. Sin embargo, uno de sus principales atributos es la Carretera Austral que une la región de Los Lagos con la Región de Aysén, una ruta de más de 1200 kilómetros.

Ese camino es la invitación perfecta para la llegada de turistas europeos, quienes desean recorrer a pie esa famosa ruta. En este sentido, Cárcamo asegura que este año se percibe un incremento del turista extranjero. “Este año hemos visto mucho turistas holandeses y de Alemania que no veíamos hace mucho tiempo. Estamos viendo más turistas extranjeros y vemos que va cambiando el comportamiento y la economía también. Además, hace dos meses estamos recibiendo hartos turistas desde Argentina. En los últimos años, por restricciones sanitarias y tema de fronteras, estuvimos mucho tiempo cerrados, pero se ha reactivado y anda mucho turista de Comodoro visitando la zona, también por la cercanía”.

En tiempos de dólar alto en Argentina y cambio desfavorable, Cárcamo admite que el turista de Comodoro siempre se caracterizó por una búsqueda puntual. Sin embargo, asegura que eso ahora está cambiando. “El turista de allá es muy particular porque antes venía a comprar electrodomésticos. Me recuerdo que no preguntaban para ir a una reserva o un parque, solamente preguntaban si estaba Falabella. Pero ahora el comportamiento es distinto, la gente viene a hacer turismo. Quizás también el turismo de compra es una de las motivaciones del viaje, pero ahora la gente viene más a conocer, a hacer turismo, pesca. Ha cambiado el perfil de quien nos visita”, explica.

Así, en tiempos de post pandemia, dólar alto, y turismo caro, Coyhaique se convierte en una buena opción para quienes disfrutan del turismo internacional, en un lugar mágico, con costumbres diferentes y cerca de Comodoro.

Para mayor información ingresar a www.aysenpatagonia.cl o bien dirigirse a infoaysen@sernatur.cl