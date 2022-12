Cambiar el auto en Comodoro, un objetivo complicado por las altas tasas de interés y falta de vehículos

La compra venta de autos en Comodoro cierra un año donde se acentuaron algunos de los problemas que ya se advirtieron en 2021, a partir de la restricción de dólares para importaciones en general, a lo que no escapan los vehículos, aun cuando la mayoría pertenece al Mercosur, como también de repuestos o autopartes que se compran el exterior.

“No es un año para tirar manteca al techo. Algunas estadísticas dicen que hubo una mejora del 14 por ciento en las ventas, pero yo no lo he visto acá”, comentó Omar Sarsfield, desde Fiorasi e Hijos, que trabaja con las marcas Peugeot y Citroen en Comodoro.

“El problema es el mismo para todos: faltan autos. Aún con los modelos de fabricación nacional, no hay stock suficiente o las fábricas no los envían, entonces hay casos en que la gente viene ‘con la plata en la mano’, pero la unidad no está disponible –añadió el gerente, consultado para este informe exclusivo de ADNSUR-. O no está el modelo que buscan, o te lo envían pero dentro de 60 días, con precio abierto. ¿Quién lo compra?”.

Otra de las complicaciones es el alto costo de la financiación, ya que las tasas de interés oscilan entre el 60 y 70 por ciento, por lo que salvo que haya un sustento suficiente para afrontar el valor de la unidad a adquirir, el costo puede tornarse inaccesible para muchos sectores.

“Si tenés un vehículo 2016 ó 2017 y querés saltar a un 2022, hoy, tenés que tener un ahorro encima de la unidad usada porque de lo contrario el costo es muy alto”, precisó.

Un ejemplo concreto: Un furgón Partner vale hoy 4,9 millones de pesos, con gastos incluidos para ponerlo en la calle. “Un cliente tenía 2 millones y para financiar la diferencia, en 24 cuotas, tenía que pagar cuotas de casi 200 mil pesos mensuales. Para presentar un crédito al banco tengo que acreditar un ingreso mínimo de 900 mil pesos. Y si una persona busca este tipo de vehículos se supone que es para trabajar”, explicó el referente comercial.

Otros ejemplos sobre la financiación, por ejemplo, es que aún con una tasa promocionada en el 50 por ciento de interés, hasta un máximo de 2 millones de pesos, al cabo de los 36 meses de plazo el monto a devolver se elevó en el 150 por ciento, por lo que al cabo de ese lapso la devolución será de 5 millones de pesos.

En el otro extremo de la demanda…

La complicación no desaparece aún cuando se cuente con la plata necesaria para la compra de un vehículo. Sabido es que en ante la inflación y las dificultades para comprar dólares como instrumento de ahorro, en muchos casos se opta por usar un excedente de dinero en la compra o renovación del vehículo, pero aún en esos casos hay demoras.

“La gente viene a buscar autos, con la plata en la mano y no le podés entregar de inmediato, por lo que es algo frustrante en un punto –dijo Sarsfield-. Tengo el cliente, lo quiere comprar pero no le puedo entregar. Todo lo que tenemos exhibido hoy está vendido por plan de ahorro, que sigue funcionando y tiene menos demora, con entregas pactadas en la cuota 3 o en la cuota 6”.

En ese punto, comentó que la forma de venta a través de planes de ahorro es una opción para la compra con menor demora, aunque ésta puede extenderse cuando se pide un cambio de modelo al momento de la adjudicación. “Hoy todos los autos que tenemos en la agencia son para entregar porque fueron vendidos por plan de ahorro”, refirió.

“Es una buena opción y la gente debe tener en cuenta que la cuota varia todos los meses, porque se va actualizando el precio del cero kilómetro. No te puedo decir otra cosa”, explicó.

La situación de los ‘cero kilómetro’ corrió parte de la demanda hacia los usados, lo que llevó a una mayor valorización de estas unidades, en los últimos dos años, por lo que el cambio de vehículo puede ser también una alternativa para preservar un determinado capital, ya que el precio se va actualizando al ritmo de la inflación.

“La gente viene y te pelea el precio, pero se ve mucho que llega alguien y dice, por ejemplo, ‘tengo 3 millones de pesos, ¿qué auto puedo llevar?’. Ya no se busca el modelo específico, sino que aunque suene raro, la idea es no quedarse con los pesos y llevarse un vehículo en buen estado. Esta semana pasó que vino una persona con 3,3 millones y se llevó un Peugeot 208, modelo 17”, comentó el gerente.

En esa búsqueda, hay también un componente en el que los clientes buscan resguardarse de la inflación, ya que ante la pérdida de valor de los pesos, buscan desprenderse o cambiarlos por un vehículo que igualmente seguirá valorizándose al ritmo de la inflación.

“La gente no quiere quedarse con la plata en la mano, por lo que optan por el auto que se va a actualizar, al menos en un 5 por ciento mensual”, puntualizó el representante de Fiorasi.

Por qué la falta de dólares también complica a los autos que se fabrican en el país

Facundo Pérez, gerente de Comercial Automotor, dio un panorama general del mercado a nivel nacional y la proporción que en ese total representa Comodoro Rivadavia.

“La venta de ‘cero kilómetros’ tuvo su último gran año en 2017, cuando se patentaron aproximadamente 900.000 vehículos en todo el país. El 2021 fue uno de los más bajos, con 360.000 autos y este año vamos a cerrar, según los pronósticos de las fábricas, entre 380.000 y 400.000 nuevos autos patentados.

Según evaluó Pérez, si bien la cifra será similar a la del año pasado, hay una diferencia favorable en el período 2022:

“Por la restricción de autos importados, por la falta de dólares, este año ha habido mayor demanda hacia el mercado nacional, por lo que las fábricas locales mejoraron su performance. Esto es una buena medida –ponderó-, que se adoptó para sostener el nivel del año pasado”.

La restricción de dólares, sin embargo, también afecta a las cadenas de producción locales, ya que hay auto partes o componentes electrónicos que provienen del exterior. Así lo explicó Pérez:

“Si bien todas las macas fabrican modelos propios en el país, en nuestro caso con 2 líneas y otros con 3 ó 4, el 50 ó 60 por ciento de esos productos requiere componentes importados. A veces hay un retraso para fabricar esas unidades que se hacen acá, pero la situación se va acomodando. Tal vez las nuevas unidades no salen todas iguales, porque a algunas les cambian las cubiertas, el equipamiento o la parte estética, pero no la motorización. Puede pasar que un mismo modelo tenga pantallas diferentes, pero no son cambios de fondo”.

Pérez indicó que en el sector hay consenso de que el mercado ideal es de unas 700.000 unidades vendidas por año en todo el país, con un porcentaje de renovación de entre 5 y 8 por ciento anual, sobre un total de 15 millones de autos que giran en todo el país.

El mercado local con demanda sostenida

Se estima que Comodoro Rivadavia representa alrededor del 1,5 por ciento del mercado automotor del país, según indicó el referente de Comercial Automotor.

“Nuestra plaza tiene algunas características especiales, tanto por el mayor poder adquisitivo como también porque el auto es una necesidad y no un lujo, por las grandes distancias. También dependemos mucho de la actividad petrolera, por lo que la venta de pick-ups tiene una participación algo mayor a la media nacional”, describió.

También en esta concesionaria se verifica lo comentado en otras concesionarias, en referencia a que si bien la capacidad de ahorro de un sector importante de la comunidad permite contar con el dinero necesario para la compra, en muchos casos se topa con una espera de algunos meses.

“Para la compra de autos nacionales es más rápido, pero si son importados, como los que provienen de Brasil, que está dentro del Mercosur (lo que debería agilizar), la espera es mayor. Si elegís una T-Cross o un Polo, por ejemplo, hoy no tenemos entrega inmediata”, precisó. También coincidió en que la venta a través de planes de ahorro permite una mayor celeridad en la entrega.

“En el país, hoy más de la mitad de los vehículos nuevos que se patentan son adquiridos mediante plan de ahorro –detalló-. En este caso, aunque sean importados, tienen prioridad para la entrega, pero igualmente la demora puede ser de entre 4 y 6 meses, porque van entrando a cuenta gotas. En los nacionales, la entrega posiblemente sea inmediata”.

En cuanto a la producción nacional, de los 13 modelos que comercializa Volskwagen, 2 son de fabricación totalmente nacional. Una es la Taos, que según destacó Pérez “es una de las SUV más buscadas del mercado, porque cumple con normas de seguridad Latin NCAP, que es la Asociación Mundial de Seguridad de automóviles. En ese segmento, éste modelo es el único que obtuvo con 5 estrellas”.

El otro producto de fabricación nacional es la pick up Amarok. “El resto de los modelos no lo tenemos para comercializar a en el canal tradicional, pero sí los tenemos en espera a través de los planes de ahorro”, precisó.

“Esto nos plantea una optimización de gastos en las concesionarias –advirtió Pérez-, que tienen estructuras de 80 a 100 personas y no es lo mismo generar ingresos con 10 ó 12 modelos de autos, que hacerlo con solamente 2”.

Desde el punto de vista de la demanda, coincidió con otros de sus colegas consultados para este informe, en referencia a que “hay un sector social que tiene capacidad de ahorro y se ve imposibilitada de comprar dólares, entonces no elige ahorrar en pesos y busca invertirlos en la construcción, o en un bien tangible como un auto”.

Para Toyota hubo una revitalización en la última parte del año

El panorama no fue muy diferente para Tusyoi en Comodoro, la concesionaria de Toyota. Según evaluó Marcelo Di Marco, “en principio podríamos decir que ha sido un año complicado, signado por los faltantes de muchas partes de vehículos, que ha dificultado la normal reposición de stock y la entrega al cliente, con atrasos significativos en toda la cadena de producción”.

De todos modos, se ha notado una leve mejora en las últimas semanas, según confió el gerente general de la concesionaria.

“Medianamente se está revitalizando sobre el cierre de año, de hecho se nos produjo un cuello de botella en nuestras playas porque nos están llegando muchos vehículos, mientras que en los últimos 45 ó 60 días se había minimizado el envío de mercadería”, dijo el gerente de Tsuyoi.

En términos generales a nivel país, refirió que hay una mejora de ventas de este año, al pasar de 370.000 a 400.000 unidades o algo más, en lo que refiere a cero kilómetro. En cuanto al mercado de usados, comentó que hubo un pico de ventas en julio, con 146.000 transferencias registradas en todo el país, “decayendo un poco en los últimos meses y volviendo a la normalidad, por lo que va a cerrar el año en 1,3 millón de transferencias en todo el país. Nuestra zona ha seguido esa tendencia, por lo que vamos a cerrar un año bastante similar. Si bien hubo dificultades, pero con un poquito de crecimiento respecto a 2021”.

Aunque admitió que va a ser muy difícil volver a los niveles de venta en el país cercanos al millón de unidades, como años atrás, estimó que lo razonable sería un mercado con entre 500 y 600.000 unidades. “Estamos un poco lejos de eso todavía, ha habido dificultades internas y externas, en particular por las dificultades para el ingreso de vehículos, que quedaron detenidos en gran cantidad en Aduanas”.

Di Marco recordó que las trabas de importación ya se registraban el año pasado, pero se profundizó en los últimos meses, en especial desde septiembre, cuando “hubo un combo entre el faltante de dólares y la llegada de nuevas autoridades en Economía y Aduanas, pero cuando terminaron de tomar posesión empezaron a dinamizar las SIMI (autorizaciones de importación), por lo que ahora estamos recibiendo mucha mercadería junta y vamos a cerrar con un crecimiento, aunque no sea tan significativo”.

A la espera de normalizar entregas

El ‘caballito de batalla’ de Toyota en la zona es la pick up Hillux, que junto a la SW4 son de fabricación nacional, dentro de un mix de modelos que incluye otros de origen importado, particularmente desde Brasil.

“En nuestra zona, la Hillux es de gran incidencia en el mercado y tiene un 70 por ciento de fabricación nacional, con un 30 por ciento de producto importado que tiene las mismas complicaciones que comentamos antes”.

Esto significa que los componentes importados que conllevan los modelos nacionales también provocan una demora, originado no sólo en la demora aduanera, sino también porque después de la pandemia ha habido problemas de componentes electrónicos a nivel mundial, que directamente no se consiguen o se obtienen con demoras.

Di Marco coincidió en que la actualización de precios siguiendo el ritmo de la inflación y las altas tasas de interés suman dificultades para quien necesita acceder a un vehículo en forma financiada, al no poder generarse cuotas accesibles, lo que plantea otro desafío importante para poder sostener la dinámica de comercialización.

En cuanto a la demanda del sector petrolero, que requiere especialmente la pick-up Hillux, Di Marco reconoció que “sinceramente. no hemos podido cumplir con la demanda, sobre todo en la gama de trabajo, por lo que estamos con deudas importantes, pero calculo que podremos empezar a saldarlas a partir de enero o febrero próximos, de a poco. Hemos tenido que trabajar mucho con los clientes, para ir cubriendo necesidades, entregando de a poco, porque la fabricación no ha acompañado el ritmo de la demanda”.

Otro factor que se sumó es el hecho de que Toyota también exporta unidades y son compromisos que no podían modificarse, por lo que al volcarse una mayor demanda hacia los productos de fabricación en la Argentina, por las restricciones a la importación, la producción no creció al mismo ritmo.

Con todo, Di Marco confió en que los próximos meses podrá empezar a regularizarse ese desfase en cuanto a las entregas.