PESCA ARTESANAL

Es tercera generación de pescadores en Comodoro, un oficio de sacrificio, artesanal y con corazón costero

“Cuando se te pega la escama en el lomo no te la sacás nunca más” dice Franco Barquín, un comodorense de 35 años que dedica su vida a la pesca artesanal. El hombre es tercera generación de pescadores, un oficio netamente manual, de mucho sacrificio y que no tiene día ni horario. “Para mí es todo, es algo que me encanta y me apasiona”, dice con orgullo.

Por Fredi Carrera