Hacía un año que no participaba de un casting y cuando el teléfono volvió a sonar, lo hizo más fuerte que nunca, con una oportunidad que sabía que no podía desaprovechar. Bruno Rondini lo dice: “era una final y había que ganarla” y durante tres días preparó el papel más importante de su carrera… hasta ahora.

El actor comodorense forma parte del equipo de trabajo de “Homo Argentum”, la nueva película de Guillermo Francella que el lunes tuvo su avant premiere en el Cinépolis de Recoleta y que este jueves se estrenará en los cines de toda Argentina, incluido Comodoro Rivadavia; todo un hito para el mundo de la actuación de la ciudad petrolera.

Bruno lo admite: “es un paso súper importante para mi carrera, la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso, porque estoy hace 8 años haciendo casting y las veces que quedás son las menos(pocas). Hay mucha frustración, así que la verdad que es como un mimo a seguir y a seguir logrando cosas”.

Quién es Bruno Rondini, el actor comodorense que actúa en la nueva película de Guillermo Francella

DE LA CIENCIAS A LA ACTUACIÓN

El actor comodorense hace 8 años se fue a Buenos Aires a estudiar Ciencias Económicas, siguiendo los pasos de su padre y buscando un desarrollo profesional. Sin embargo, las vueltas de la vida lo llevaron a no solo a cambiar de carrera, sino también a encontrar un oficio, el cual comenzó a desarrollar entre castings, publicidades, películas y, más tarde, redes sociales.

Hace unos años, cuando Bruno grabó su primera película, “Cómo copiarse en un examen”, que ahora se puede ver en Youtube, el joven contó a este periodista que el teatro llegó casi por casualidad. “La verdad es que fue muy al azar”, dijo en ese 2021. “Se me dio por arrancar teatro como se me pudo haber dado por arrancar baile. Tenía ganas de arrancar algo nuevo y en la primera clase me enamoré y me di cuenta que lo quería desarrollar lo más profesional posible”.

Desde entonces, Bruno no paró de buscar casting por internet y llegaron las oportunidades. En estos 8 años hizo de todo. En 2018 debutó en teatro con el “Primer Camarín las Musas”, en las actividades del cierre del año, y tuvo su primera participación en la pantalla, con una publicidad que lo tuvo como protagonista para una reconocida marca de telefonía celular.

El 2019 tuvo una participación en la miniserie “Entre Hombres”, que Diego Cremonesi estrenó en HBO Max y protagonizó una publicidad de Precios Cuidados. En la pandemia se frenó todo, como a todo el mundo, pero en 2021 tuvo su primera participación en una película. Más tarde llegaría otra publicidad para ANSES, que incluyó gráfica y apareció en diferentes partes de Buenos Aires; también Movistar, Tuenti, Claro Perú, donde grabó con Luis Advíncula, como así también Sancor Seguros, que salió previo al Mundial con un canción versionada en la voz de Nahuel Penissi. Además, de una publicidad con Messi para YPF.

Bruno ha hecho de todo, pero siente que este es su papel más importante. Así lo confesó en diálogo con ADNSUR. “Es lo mejor que me pasó en mi carrera, más allá de que es una participación chica y que no soy el importante de la película, estar ahí, actuando con el mejor y probablemente uno de los mejores directores, y haber estado a la altura, siento que puede ser un gran paso para que sigan apareciendo cosas de este calibre”.

METERSE EN EL PERSONAJE

A Bruno hacía un año que no le sonaba el celular para hacer un casting. Por eso cuando en octubre del año pasado lo llamó un director que conocía desde hace un tiempo, sintió que era una buena oportunidad. El director antes lo había llamado para la serie que grabó Robert de Niro en Buenos Aires y le comentó que el actor principal era Guillermo Francella y que los directores eran los reconocidos Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Tenía tres días para preparar el papel y el chubutense enseguida supo lo que tenía que hacer. “Me puse a preparar el mensaje y lo preparé un montón. Actúo de ladrón, así que me quedaba medio lejos el papel, porque no me veía. Me acuerdo que pensé ‘no sé si voy a dar’. Pero dije: ‘ya fue, es mío, por algo me llamaron’. De repente me habían dejado de llamar y estuve como un año sin hacer un solo casting de película o series. Hacía mucha publicidad y sentía que me estaba encasillando mucho en eso y me habían dejado de llamar. Así que fue como una oportunidad única que quería aprovechar”.

Bruno admite que “la ansiedad era mil”, sentía que tenía que demostrar que estaba listo.

“Tengo este partido, esta final y la quiero ganar. Así que al principio mucho nervio y después a trabajarlo. Lo trabajé mucho con un amigo que me ayuda a preparar los castings. Fueron dos o tres días que se paró el mundo. El tiempo que tenía le dedicaba, porque era construir el personaje que me costaba más encontrarlo, pero ahí fue”.

Tres días después, Bruno fue a hacer el casting a una productora de Palermo y todo salió mejor de lo que pensaba. “Creo que hice un muy buen casting. Estaba muy tranquilo en ese momento. Cuando estaba pasando el director me decía ‘hacelo de tal manera, probá tal cosa’ y me sentí re preparado, una paz que sentía que esta vez se iba a dar, que esta vez iba a caer la pelota de este lado”.

Las dos semanas siguientes la espera se hizo interminable hasta que el teléfono volvió a sonar y le dijeron que había quedado. “No lo podía creer”, admite Bruno.

Finalmente, una noche de noviembre llegó el momento tan esperado, la grabación junto a grandes actores y en un set de primer nivel, una experiencia que guardará para siempre. “Fue algo increíble, un día de rodaje. Caí tipo 10 de la noche, porque era un robo y se grabó de noche, y estuve ahí en el motorhome donde teníamos cama, baño. Era jugar en primera. Cenamos y empezamos a grabar tipo 12”.

Previo a rodar, Bruno se dio el gusto de conocer y charlar con Guillermo Francella. El asistente de dirección los presentó y entre rodaje y escenas charlaron unas palabras. Luego llegó el momento de ponerse en papel y comenzar a rodar.

“Fueron tres horas grabando bien intensas, terminamos tipo cuatro de la mañana pero el rodaje estuvo bien: los nervios estuvieron hasta que entrás a trabajar. Una vez que estás rodando ahí es como que tenés que estar concentrado, tenés que estar muy rápido, muy pillo. No hay mucho tiempo para ponerse nervioso. Era más estar presente en la escena, interactuar con la otra actriz que robaba y escuchar al director lo que tenía para decir y después fluir, como si fuese un robo de verdad”.

El último lunes, Bruno estuvo presente en la avant premier de la película, donde estuvo todo el equipo técnico, actores e invitados especiales como Adrián Suar, Benjamín Vicuña, José María Listorti, entre otros. Para él fue el sueño del pibe.

“Fue muy gratificante, muy lindo, estar con los mejores, saludarlos a todos, charlar, la verdad muy lindo. Estoy muy contento, porque siento que es un gran paso para mi carrera y por el cariño de la gente que estoy sintiendo por lo que hago en redes. Es algo re lindo, porque también estoy trabajando con marcas y sumado a eso estoy terminando de escribir mi película con la idea de protagonizarla yo mismo. Es un viaje largo pero estoy seguro que lo voy a hacer”.

Por supuesto, Bruno no se olvida de quienes están en el sur. Hace una semana visitó a su familia y compartió la felicidad de este momento, porque como dice, ellos son los que conocen lo que pasa en la intimidad de este gran recorrido. “Ellos saben que son clave para toda mi carrera, por apoyarme tanto emocional como económicamente. Ellos saben que no son todas buenas y una vez que llega una buena hay que disfrutarlo”, dice con satisfacción.

Ahora llega el momento del estreno en cines y seguramente muchos comodorenses y radatilenses irán a ver la película, también para ver a este joven actor que poco a poco se abre camino en el mundo de la actuación, un lugar que encontró casi de casualidad pero donde desarrolla toda su faceta profesional, entre tablas, métricas y sets de filmación.