¿De viaje o vacaciones pero sin cubiertas?: cuánto cuesta preparar el auto tras el conflicto de los neumáticos

Si estás pensando tomarte el próximo fin de semana largo, o planificando las vacaciones de verano con el auto, dale una mirada a las cubiertas con bastante tiempo de antelación. No sólo porque algunas marcas y medidas no se consiguen, sino también porque los precios no se quedan quietos y te puede llevar una inversión por encima de lo que tenías previsto.

Tras la resolución del conflicto que involucró a las 3 fábricas de neumáticos del país, la situación vuelve a remontarse al estadio en el que estaba antes del que se profundizara el reclamo salarial de los trabajadores, es decir con faltantes de algunas marcas y medidas importadas, o bien por determinados insumos que deben comprarse en el mercado externo y no ingresan al país con la fluidez necesaria.

Tal como informamos desde ADNSUR a mitad de semana, hay productos directamente inexistentes o hay que recorrer mucho para encontrarlos. El caso más claro fue el que se comentó días atrás en torno a la medida 225/70/17, utilizada por camionetas Toyota Hilux, de mucha demanda en la industria petrolera.

Y en caso de conseguirla, o para una medida similar, por ejemplo pensando en una camioneta Ford Ranger, a prepararse: las 4 superan largamente el medio millón de pesos, sobre todo si se busca un producto de muy alta prestación o calidad superior, lo que puede equivaler al valor de un auto usado.

Cuánto cambiar gomas al auto en Comodoro

La última semana fue especialmente difícil, ya que el conflicto en las fábricas nacionales significó una gran incertidumbre para los comerciantes de la ciudad y de todo el país, ya que en algunos momentos ni siquiera se disponía de listas de precio.

Así, en algunos locales brindaron datos generales ante la consulta para este informe de ADNSUR, con la salvedad de que los valores mencionados podían ser referencias hasta días atrás, sin descartarse que tuvieran nuevas actualizaciones en los próximos días, tras los reacomodos que dejará el conflicto que se prolongó más de lo esperado.

A valores de la semana pasada, desde uno de los comercios consultados indicaron que para un rodado 15, que es la medida promedio utilizada por vehículos medianos, el precio puede oscilar entre los 192.000 y 248.000 pesos para las 4 unidades, dependiendo de marcas, medidas finales y formas de pago.

Esto ubica el valor de una cubierta en el orden de los 48.000 a 62.000 pesos, con variación entre productos nacionales e importados. Desde otro local comercial, por ejemplo, para la misma medida pudo encontrarse un precio de 40.000 pesos por unidad, aunque en este caso para una segunda marca de de Pirelli. En ese mismo segmento, un rodado 13, para autos más chicos, era ofrecido en torno a los 25.000 pesos por unidad.

Desde otro de los locales consultados se indicó que es posible encontrar precios, en cubiertas para vehículos medianos, en un margen de 50.000 a 60.000 pesos, dependiendo de la marca, diseño y medidas específicas.

En todos los casos también se menciona que a valores de contado las ofertas pueden mejorarse, mientras que algunos comercios condicional la venta al menos sobre dos unidades, evitando vender de a una sola cubierta.

Para una camioneta, las 4 gomas pueden superar los 700.000 pesos

Lógicamente, a medidas más grandes los precios suben aún más de rango. Para un rodado 17, por ejemplo, los valores oscilaban días atrás entre 130.000 y 165.000 pesos, mientras que en el R18 las fluctuaciones iban desde 140.000 a 175.000 pesos.

En otro local multimarcas las opciones iban desde 100.000 hasta 150.000 pesos, aunque en diseños de lujo y de mayores prestaciones podía llegarse hasta los 180.000 pesos, ante la consulta para un vehículo tipo Ford Ranger o similar.

Saliendo del ámbito local, hay posibilidad de encontrar algunos precios inferiores en Mercado Libre, aunque en ese caso debe sumarse el costo del envío, que se ha visto fuertemente recargado en el último tiempo, por lo que hay que analizar la ecuación en cada caso particular para saber si conviene o no esa alternativa.

Todo depende de la necesidad y la urgencia con la que se busque, como también de las condiciones de financiación. Hay que tener en cuenta además que al comprar por ejemplo dos neumáticos nuevos, es necesario alinear y balancear, con servicios en los que los comercios locales te pueden ofrecer alguna promoción o descuento por comprarles las gomas, mientras que al llevar las cubiertas adquiridas en otro lado, el costo de ese trabajo puede ser mayor y entonces se termina perdiendo la ventaja de la compra externa.

Algunos buscan comprar en Chile, pero hay que tener en cuenta las normas de la Aduana

Días atrás, desde el diario La Opinión Austral se informó que habitantes de Río Gallegos optan por cruzar hacia Punta Arenas para el recambio de neumáticos, ya que ante la crisis desatada en el país se encontraron con falta de stock incluso en la zona franca de aquella ciudad, donde se obtienen también precios diferenciales.

Según se consignó en esa información, hay cubiertas que se consiguen a valores de 27.000 pesos por par, dentro de la zona franca de Punta Arenas, mientras que por fuera de esa jurisdicción especial el diferencial por impuestos es de un 19 por ciento, por lo que seguía resultando conveniente.

Claro que al declarar el producto en la Aduana argentina hay que abonar los impuestos correspondientes, salvo que se traigan colocados en el vehículo y a la espera de que los controles no detecten que las gomas son nuevas.

Ir desde Comodoro Rivadavia a Punta Arenas para cambiar cubiertas no parece una opción adecuada, considerando el costo del combustible, estadía, etc, pero en algunos casos se habla de la posibilidad de cruzar a la altura de Coyhaique, partiendo desde Río Mayo por la ruta 260, en busca de precios teóricamente más baratos en la localidad trasandina, aunque habría que ver si hay stock, medidas específicas o si no se aplican precios diferenciales cuando se advierte la patente argentina y se conoce el problema que hay de este lado de Los Andes.

De todos modos, si ante la falta de productos en la zona se decide cruzar al vecino país, es conveniente tener en cuenta las normas aduaneras. Según informó Clarín días atrás, en base a la consulta en la Dirección Nacional de Aduanas, está totalmente prohibido traer cubiertas como equipaje. En cambio, si son colocadas en el vehículo mientras se está en el vecino país, el ingreso es legal, pero en ese caso se deberá pagar el tributo correspondiente, que es el equivalente al 50% del valor de adquisición. Por eso es conveniente conservar la factura de compra, ya que de lo contrario los funcionarios de Aduanas tomarán un valor estimativo.

La única forma de no pagar el impuesto a ingresar al país es demostrar que el recambio fue por un incidente, es decir si rompiste el neumático mientras estabas de viaje, pero lógicamente ese argumento no es aplicable al hecho de que alguien vuelva con 4 cubiertas nuevas.

Una vez más, la ecuación de costos-beneficios resulta cambiante para cada situación en particular, por lo que no es posible saber a priori si es conveniente o no ir en busca de la cubierta perdida hacia Chile o cualquier otro país limítrofe.

Lo que sí está claro es que, tras el conflicto, el problema previo que ya había contado en otros informes de ADNSUR se vio agravado, por lo que habrá que esperar al menos un par de semanas, para poder observar s la situación tiende a estabilizarse tras el acuerdo alcanzado entre las fábricas y el sindicato en la madrugada del viernes 30 de septiembre.