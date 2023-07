En materia de inversiones nunca hay nada seguro y a veces hasta es necesario un golpe de suerte, pero quienes estuvieron dispuestos a correr el riesgo, más por conocimiento que por azar, tuvieron buenos resultados combinando dos instrumentos relativamente sencillos de alcanzar. Una combinación entre dólar, plazo fijo y otra vez dólar, sazonada con la dosis justa de oportunidad para saber en qué momento salir y entrar en cada una.

Alguna vez en esta sección se habló de un tipo de especulación que en la jerga del mercado se conoce como ‘carry trade’, que si bien es una maniobra de riesgo y reservada sólo para los más conocedores, no es muy difícil de poner en práctica.

Como toda ‘bicicleta’ surgida al costado de los sinuosos caminos económicos y financieros que atraviesa el país, lo que puede parecer reservado a grandes volúmenes de dinero termina por incorporarse a la práctica de pequeños ahorristas, todo vale para intentar salvar ahorros frente a la inflación.

La operación consiste básicamente en conocer el momento oportuno para vender dólares y colocar los pesos obtenidos en un plazo fijo, confiando en que el rendimiento de éste crecerá por sobre la evolución del dólar. Así, al final ciclo, sabiendo cuándo volver a dolarizar esos ahorros, podrá comprar más billetes que los que tenía al principio.

Según explican los que saben, el ‘rulo financiero’ es propicio para tiempos de relativa estabilidad en el tipo de cambio, algo que estuvo ocurriendo, al menos hasta la última semana, en la que el ‘dólar blue’ volvió a despertarse para cerrar el viernes en $530.

Después del salto del mes de abril, quienes supieron entrar y salir a tiempo en el ‘carry’ se llevaron un lindo premio, sólo por haber apostado a la especulación. Claro que como toda apuesta, a veces sale bien y otras, no tanto.

EL QUE APOSTÓ A PLAZO FIJO GANÓ… EN DÓLARES

Para reflejar lo descripto hasta ahora, vamos a plantear el caso de un amigo de esta sección y si bien no siempre vamos a contar con la precisión y la suerte del protagonista, para haber “jugado en los momentos exactos", la situación es perfectamente posible, a la luz de lo que pasó en la carrera entre el dólar y el plazo fijo, durante los últimos dos meses.

Cuando el dólar blue dio un salto del 25% entre el 25 de abril y el primer día de ese mes, muchos pensaron que se venía una escalada difícil de predecir. Sin embargo, la aplicación del plan soja 3 y algunas otras medidas de urgencia sirvieron para volver a calmar al billete verde, que en pocos días volvió a niveles más estables. Por entonces, al alcanzar los $495 para la venta, muchos especulaban con que rápidamente superaría la barrera de los $500, algo que sin embargo recién ocurrió en la última semana, unos 75 días después.

¿Qué pasó en medio? La tasa del plazo fijo subió dos veces, por lo que se transformó en una oferta tentadora para contrarrestar, precisamente, la atracción generada por el dólar. Y quien haya tenido la visión de que algo así podría ocurrir aquel 25 de abril y a contramano del resto, apostó por el peso, salió ganando. Y en dólares.

Veamos. Este amigo (al que le decimos ‘el Rulo’ en el barrio, ya que antes era ‘el gordo’, pero que se lo ve más delgado en estos tiempos) tenía 100 dólares desde principios de año y cuando vio que subía tanto en abril, leyó algunos analistas que anticipaban las medidas para frenar la nueva escalada, por lo que decidió vender el preciado billete. “Estás loco”, le dije. “No sé”, me respondió. “Quiero probar algo que leí por ahí, voy a ver si me sale”.

A cambio, como la operación de compra pagaba sólo $490 (siempre el mercado te paga menos cuando vas a vender, que cuando vas a comprar), obtuvo $49.000. Al ver que la cotización bajaba en los días siguientes, mi amigo me guiñó un ojo, con expresión canchera, pero la cosa no quedó ahí. Abril terminaba cerrando a $462 para la compra y $467 para la venta.

El 2 de mayo fue a colocar los $49.000 en un plazo fijo, hasta decidir qué iba a hacer con ese ahorro. Como la tasa había subido al 7,5% mensual, cuando fue a retirar su depósito, un mes más tarde, obtuvo un total de $52.675. Ese mismo día, el ‘blue’ cotizaba a $490 para la venta, por lo que si hubiera querido comprarlos nuevamente, esta vez hubiera podido obtener 107 dólares, es decir una renta del 7%, en dólares, durante sólo un mes.

Mi amigo se cebó, así que al ver que muchos economistas vaticinaban que habría “paz cambiaria” hasta las PASO, decidió jugarse otro ‘tute’. En lugar de comprar nuevamente los dólares, decidió renovar el plazo fijo, que además ahora había subido la tasa hasta el 8% mensual, haciéndolo un poquito más atractivo aún.

Así, cuando fue a retirar la plata, en total tenía $56.889. Como el ‘blue’ ese día aún cotizaba los mismos $495 que un mes atrás (cotización del lunes 3 de julio), entonces ahora podría recuperar un total de 114,9 dólares… Es decir, una ganancia de casi el 15% en dólares, en apenas dos meses.

Quienes fueron racionales y fríos en ese momento, obtuvieron, como se ve, una buena renta con el rulo financiero.

LOS QUE SIGUIERON DE LARGO EN LA CURVA POR UN MES MÁS, AHORA SE COMEN LAS UÑAS

Llega el momento de revelar un detalle incómodo. Mi amigo ‘el Rulo’ no fue ni frío ni racional y como todo apostador, a veces no sabe cortar a tiempo, por lo que decidió, el mismo 2 de julio, renovar su plazo fijo. Así, a principios de agosto irá a retirar $61.440. En la última semana, en la que el ‘blue’ se despertó y superó la barrera de los $500, lo vi un poco nervioso. Es que él confiaba en que el verde seguiría quieto por un mes más y estimaba que si bien podría subir algunos pesitos, ya se veía ganando el 2 de agosto una buena. Esta vez sí volvería a comprar los verdes (unos 122), con una renta del 22%, en dólares, en sólo 3 meses.

Sin embargo, no da todo por perdido y ahora espera, al menos, retener el 14% que tenía asegurado hasta principios de julio, para lo cual todavía tiene margen para que el paralelo escale unos pesos más. ¿Qué necesita para no perder lo que ganó hasta principios de julio? El blue no debería superar, en lo que resta de este mes, un valor máximo de $538. Con ese precio, el ‘Rulo’ todavía podría comprar 114 dolarpios, a principios del mes próximo.

Claro, si al paralelo ahora se le ‘antojara’ trepar hasta los $570, por caso, lo que significaría una actualización del 15% con relación a lo que cotizaba a comienzos de julio, todavía ‘el gordo’ estaría ganando un 7%. No parece tanto, pero en dólares y en tres meses, sin haber movido un músculo, seguiría siendo un buen negocio. Por lo pronto, lo único que puede comprar es un par de velas.

Cualquiera sea el final (prometemos contarlo después del 2 de agosto), a nuestro amigo sólo le quedará, a principios del mes próximo, la tarea de preparar varios paquetes de pochoclos y sentarse a esperar el resultado de las PASO.