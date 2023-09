Todavía no cae. La recepción de la gente, la sonrisa cuando asociaban el nombre de la marca al producto y la devolución del público hicieron que la Feria Puro Diseño no sea solo una experiencia más para Analía Salgueiro. La diseñadora comodorense admite que recién está “aterrizando, bajando a tierra de todo lo que pasó”, pero está feliz.

Salgueiro fue una de las 15 emprendedoras que se presentaron en el Predio Ferial de La Rural en Palermo. “Cocodrilo que no duerme”, su emprendimiento, tuvo buena aceptación y para ella fue el mejor regalo. “Fue buenísima la experiencia, fue la primera vez que fui como visitante y expositora. La venta fue buena e hice mucho contacto con la gente. Tuve muy buenos comentarios y la verdad que estuvo buenísimo”, dice a ADNSUR.

Analía hace un año se venía preparando para Puro Diseño. A mediados del 2023 comenzó a producir la colección “Hecho en Patagonia”, una serie de carteras y golferas que fueron ilustradas por Carla Gómez y Virginia Nahuelanca, dos artistas plásticas de la ciudad.

“La idea surgió hace tiempo”, cuenta. “Yo no hago ilustración y la idea era sumar y hacer un trabajo más en conjunto. Quería tener una colección que tenga una identidad y tener un bolso que se identifique con la Patagonia y la región. Así que se me ocurrió hacer un bolso arte con una obra que esté plasmada en una parte del bolso, en este caso la tapa de la mochila, en el bolsillo de la golfera, que es tipo bandolera para que sea un souvenir para el turista que viene a la zona”.

El proyecto en un principio comenzó junto a Carla Gómez, quien diseñó el duraznillo y las violetas. Para Analía significó salir de su zona de confort, porque hasta entonces no había trabajado en estampas ni ilustraciones de materiales. Sin embargo, pensando en Puro Diseño se animó y comenzó con esta colección a la que luego se sumó Virginia Nahuelanca, quien dibujó el guanaco y el flamenco austral.

Así, a fines de junio la emprendedora presentó su producto en la curaduría de la expo y finalmente fue elegida para integrar el stand de Chubut, una de las cuatro provincias, junto a Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes, que tiene presencia en esta feria internacional.

DEL HOBBY AL EMPRENDIMIENTO

Analía tiene un largo recorrido como emprendedora. Hace más de 10 años, cuando estaba terminando la universidad en Córdoba, comenzó con la marroquinería. Cuenta que fue casi de casualidad y poco a poco se fue perfeccionando hasta llegar a este presente. “Empecé en 2007 en Córdoba como un hobby. Soy trabajadora social, ya un poco anecdótico, y cuando me recibí con otra compañera y como no había mucho trabajo en Córdoba dijimos ‘podemos empezar con esto’. Empezamos con marroquinería porque mi amiga desde lo familiar tenía más experiencia en el rubro de costura. Ella me decía que en marroquinería no tenés el tema de las temporadas, no tenemos talles, podemos empezar con pocos recursos, con retazos y empezó por ese lado. Después me encantó, me fui capacitando y fui desarrollando más”.

La emprendedora asegura que lo suyo siempre fueron las ciencias sociales. Por eso, cuando terminó la secundaria en el Colegio Domingo Savio decidió estudiar Trabajo Social. Sin embargo, al volver el tiempo atrás encuentra que la costura siempre estuvo en su vida. Quizás por herencia de su madre y su abuela, dos tejedoras que siempre lo hicieron por hobby.

“Mi mamá tenía su máquina y siempre lo hacía en forma doméstica, y mi abuela teje, tiene 97 años y sigue tejiendo. En mi caso, empecé con la costura para hacerme ropa mía con la máquina de mi mamá. Me copó y eso como que me desveló, me sacó el sueño, me quedaba pensando ‘esto lo podría hacer así’. La verdad es que lo otro que estaba estudiando no me generaba esa pasión y cuando mi amiga me propuso hacer esto empezamos a hacer y de poco se fue haciendo más profesional”.

Cuando volvió de Córdoba, Analía decidió continuar con el emprendimiento. Por ese entonces ya se llamaba “Cocodrilo que no duerme”. Cuenta la joven que compró una máquina industrial y comenzó a hacerlo como una segunda ocupación, hasta que en 2016 empezó a dedicarse full time.

En esos inicios, junto a un grupo de diseñadoras amigas abrió “Almacén de Diseño”, un local de la calle Rawson que funcionaba como taller y showroom de los diferentes artículos que ellas mismas confeccionaban.

El proyecto duró un tiempo y cuando bajó sus persianas, decidió continuar en soledad, dedicándose tiempo completo al emprendimiento en su propio showroom, donde actualmente trabaja.

“Acá produzco y vienen las clientas. También hago mucho a pedido. Eso también es el fuerte, quizás vienen, le gusta el modelo pero lo quieren en otros colores. Después hay cosas que hay en stock en la tienda online. Quizás por ahí viene la evolución que ha tenido ‘Cocodrilo que no duerme’ porque cuando seguí sola me di cuenta que tenía que trabajar más en serie y fui generando la identidad que está hoy. Antes era mucho más espontáneo y trabajaba con materiales más locos, como alfombras de plástico, cosas plásticas raras, productos más únicos que no se repetían, pero cuando seguí sola busqué una identidad diferente”.

Analía hace mochilas, bolsos, bandoleras, riñoneras, cartucheras, entre otros productos. Admite que le gustaría aprender a hacer zapatos, pero más allá de eso quiere seguir creciendo.

"Esto es lo que me gusta. Me gustaría que mi producto pueda llegar al turista o al visitante de la zona, que la identidad nuestra de las artistas pueda llegar a otros lugares. También me estoy capacitando, y tengo mucho camino en recorrer, en reemplazar los materiales por biomateriales. Me gustaría ser sustentable. Yo no trabajo con cuero animal, pero el cuero sintético tiene muchos materiales que me gustaría no usar. Entonces los biomateriales son una punta que estoy usando, pero no sé si saldrá como una nueva colección o como otra marca. Pero ya los vamos a adaptar, quizás con residuos de alguna industria local, con algas, pero ya lo vamos a desarrollar", dice esta emprendedora que encontró un hobby casi de casualidad y lo convirtió en una marca de carteras con esencia bien patagónica.

