Yhosva Montoya está en su casa de Dolavon, con el termo y el mate en la mano, donde pasará las fiestas de fin de año.

Una Navidad, pero hace ya unos cuantos años, le pidió a Papá Noel su primera guitarra de juguete con la que se encerraba en el cuarto a sacar melodías.

Ese niño de cinco años no sabía nada de música. Pero en algún lugar estaba escrito que iba a componer canciones. La mamá sí lo sabía. “No saben lo que va a cantar mi hijo”, solía decir.

Yhosva tiene una libreta con más más de 40 canciones -en realidad perdió la cuenta- que retoma cada tanto cuando siente que tiene algo que decir.

“A los ocho años empecé a componer canciones de amor y no entendía nada del amor. No sabía por qué y no sabemos explicarlo", confiesa.

En el cuaderno de notas están las canciones que lo describen en cuerpo y alma, que develan al músico detrás del cover, que narran la historia de su vida.

“Algunas las voy escribiendo de a poco, me quedan en un cuaderno, a veces me queda un verso, lo agarro y lo termino. Quiero que la gente conozca mis canciones”, dice.

La madre de Yhosva ponía la música al palo cada vez que limpiaba la casa. Eros Ramazzotti, Bryan Adams, Ricardo Arjona, Robin Williams, el costado melódico "más tranqui” -como le gusta decir a él- que lo marcó a fuego.

Él acompañaba a su papá, Jorge, cuando tocaba folclore en las peñas del pueblo. El nene se sentaba a un costado del escenario, junto al sonidista, y lo miraba tocar la guitarra.

Los primeros recuerdos musicales lo remontan a estar tocando el feliz cumpleaños en la casa de su abuelo. Nunca supo cómo aprendió los acordes. Quizá miraba al padre y entendía todo o quizá no hay nada que explicar.

Y así empezó todo: después le dieron un teclado y tocó, y una trompeta y tocó, y ya no podía parar de tocar.

“Mi abuelo tenía la primera guitarra de mi papá; le dije que la quería y me dijo si me cantás el feliz cumpleaños te la regalo. Me encerré en la pieza y saqué la melodía con la sexta cuerda. Se quedaron asombrados: él se emocionó y ahí empecé a estar todo el tiempo con la guitarra”, recuerda Yhosva.

Cuando cumplió 14 años, Yhosva se dio cuenta de lo que su madre había visto en él desde que era chico. La revelación llegó en un asado con amigos, así como quien no quiere la cosa.

“Hicimos un asadito con unos amigos, hice una canción con la guitarra y cuando terminé estaban todos llorando. Me gustó lo que podía transmitir con la música y cómo se sintieron ellos, ahí empecé a caer que algo podía llegar a lograr”, cuenta.

La canción era “El Perdedor” de Intratable, una banda mexicana. Entonces supo que se iba a dedicar a la música toda la vida. Después vendrían otras canciones.

“LA VOZ ARGENTINA”

Puede que Yhosva haya sentido lo mismo que sintió esa noche con los amigos cuando se presentó en el escenario de “La Voz Argentina” y cantó “Avanzar” ante Lali Espósito, Ricardo Montaner, los hermanos Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

Es cierto: le faltaba soltarse en el escenario, era un poco tímido, no era tan histriónico como los demás. Pero eso no importaba. Era el momento que había estado esperando toda su vida. O quizás era al revés: las luces de la ciudad habían estado esperándolo a él.

“Mi mamá que decía de chiquito no saben cómo va a cantar él, tenía una fe ciega en mi que iba a ser artista. Sabía que mi camino estaba marcado", confiesa Yhosva que siempre sintió que su destino estaba escrito de alguna manera misteriosa.

Los jurados se dieron vuelta. Los hermanos Ricky y Mau lo llenaron de elogios. Lali le confesó que algo en su voz que llegaba a lo profundo. ¿Hacía falta explicarlo?

No era la primera vez que lo escuchaba. Se lo habían dicho en las fiestas populares; muchas veces se quedaba con ganas de tocar otro tema.

Algo pasaba cada vez que él subía a tocar. Aunque no lllenara, aunque no hubiera nadie mirándolo, aunque tuviera que bajarse. "Vos a llegar lejos", le decía algún paisano cuando bajaba de escenario.

ZONA DE PROMESAS

Detrás de los reflectores, en la sala de ensayo, guitarra y voz, siempre eran el músico y la banda una unidad indisociable. Aunque él tuviera que trabajar de cualquier cosa.

"Me siento un privilegiado, soy re agradecido, siento que Dios, la vida o el destino me marcaron de chiquito; lo vivo normal porque me venía preparando hace mucho tiempo”, dice.

Pero no siempre fueron luces en la vida. Yhosva comprendía que las cosas no estaban dadas para que siguiera una carrera en el conservatorio. Le hubiera gustado estudiar música pero no pudo hacerlo.

“Vengo de una familia humilde, no teníamos herramientas, me hubiese encantado pero no estábamos bien económicamente y no se nos abrieron las puertas", comenta.

“Me ha pasado de ir a un show que te hagan cantar dos canciones porque la banda que sigue quieren subir, pero entiendo que uno tiene que ser humilde y valorar las pequeñas cosas. El día de mañana la vida se encarga de recompensarte”, dice el chubutense.

Yhosva hoy es una antena que capta todas las frecuencias: desde Gustavo Cerati, pasando por Silvio Rodríguez hasta Reik y Abel Pintos, absorbe toda la música que puede para seguir expandiendo la mente.

Y los proyectos empiezan a sonar y las notas y las melodías van saliendo.

Va a empezar teatro para soltarse un poco en el escenario.

“Si algún día puedo grabar mis canciones te vas a dar cuenta que son mi vida, cosas que me marcaron, hablan de lo que tengo en el alma, de mi familia, de la vida, y sé que a la gente le gusta”, confía en lo que puede dar.

Hasta el año que viene.