Movilizantes. Así fueron los últimos días para Valeria Velarde, la comodorense que hace 16 años hizo 1800 kilómetros para tratar a su hijo, enfermo de cáncer, y este jueves volvió a hacer el mismo recorrido para pedir al Senado de la Nación la aprobación de la ley oncopediátrica, que garantiza la cobertura total del tratamiento por cáncer infantil, la asistencia económica, beneficios para los familiares a cargo del cuidado del paciente y la continuidad educativa.

Con una vigilia frente al Congreso, madres piden a los legisladores nacionales la media sanción de esta iniciativa que en 2021 pasó por Diputados. “Realmente esto es hermoso”, dice Valeria a ADNSUR, “la ley no nos garantiza que los chicos vivan años, pero sí nos garantiza que estén con calidad de vida que es lo que nos importa. La verdad llore mientras venía, llore mientras estuve acá, llore con cada una de las mamás que me encontré, porque nos reconocemos, porque sabemos de lo que hablamos y sabemos lo que pasó con nuestros hijos; muchas mamás que los perdieron y siguieron como yo peleándola porque creemos firmemente que la calidad de vida es posible”, agrega desde el Congreso.

Dejó el auto para reparar en un concesionario oficial de Comodoro, lo chocaron en una prueba y deberán indemnizarla con plata más intereses

Valeria, por supuesto, en esta tarde especial recuerda a su hijo, y lo que fueron aquellos días, cuando tuvo que viajar a Capital Federal buscando respuestas de un tratamiento que no resultó, y asegura que hoy la lucha es por otros.

“Hoy peleó porque no haya más abandono del Estado y que un niño muera porque no pudo hacer quimio o que muera en los brazos de su madre porque no pudo hacer nada. Yo hace 16 años vine con mi hijo a Buenos Aires con la esperanza de que él viviera y no pasó. En ese momento la obra social me cerró las puertas y tuve que viajar por mi cuenta, y mi hijo tenía un tumor cerebral, no podía mandarlo en un avión solo y yo me vine viajando en colectivo”, recordó.

Por eso para ella esta ley significa mucho más que una legislación. “Es la calidad de vida de cada niño, pero también de cada médico y cada enfermero para sea reconocido como tal, que no tenga que ir corriendo de un lado al otro y sea capacitado porque le estamos dejando el futuro de nuestros hijos, el bien más preciado que tiene cada padre y nosotros merecemos que estén capacitados, como ellos también lo merecen como médicos, y esta ley lo abarca”.

Luque en modo candidato, ya acordó con Linares y abre el juego a la UCR: cuáles serían las consecuencias si Arcioni queda fuera del armado

En la actualidad Valeria es madre de un nene de 3 años que no conoció a su hermano. El pequeño se quedó en Comodoro Rivadavia, sabiendo lo que su madre iba a hacer, y la razón por la que viajó a Buenos Aires.

La mujer admite que en los últimos días se lloró todo, y cada vez que alguien se acercó a hablarle del tema fue imposible no emocionarse. Sin embargo, tiene un solo deseo. “Quiero que sea ley, nada más; que se legisle, se homologue y se ponga en práctica para que todos los chicos estén protegidos. Basta de tener que pensar cómo vamos a ir a pelear con la obra social y cómo la seguimos, porque cada madre o cada padre debe estar pensando solamente en salvarle la vida a su hijo, el resto lo que tenemos que hacer con esta ley. Así que honremos la vida de los que no están y démosle calidad de vida a los que atraviesan y van atravesar esta enfermedad que lamentablemente cada vez son más”, dice, admitiendo que está feliz, de una manera extraña, pero feliz al fin.