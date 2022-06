Una veterinaria asegura que “las mascotas también son víctimas directas de la violencia intrafamiliar”

Verena Dietz es una reconocida veterinaria de Trelew y asegura que “las mascotas también son víctimas directas de la violencia intrafamiliar” en estos tiempos que corren.

En una entrevista con diario Jornada, la especialista, aseguró que a lo largo de su carrera ha visto muchas experiencias "y muy dispares", pero ha tenido casos en que pudo "ver, descubrir y denunciar".

"Violencia en parejas del hombre hacia la mujer y también en ese caso, el animal en malas condiciones o que también lo golpeaban. Investigando por vecinos o por policía radiqué las denuncias correspondientes”, aseguró.

La profesional también intervino en casos "extremos", donde ha logrado poder rescatar al animal. "He logrado que me autorice el juez la intervención para retirar el animal, lo cual no es una solución, porque sabemos que la persona va y adopta otro animal y hace lo mismo. El caso más grave que tuve de violencia hacia un perro fue de una señora mayor que luego se constató que tenía problemas psiquiátricos pero que había lastimado a golpes a un perro con un fierro y luego lo tiró a la calle. Los vecinos lo vieron, lo recuperaron, se constataron con una protectora. Hicimos todo el seguimiento. Estuvo muy mal 4 días y murió por las lesiones graves en la cabeza”, señaló.

En ese sentido, la profesional explicó: “para nosotros maltrato no es solamente los golpes sino tener al animal en malas condiciones: tenerlo atado muy cortito, sin reparo a la intemperie con las temperaturas bajas que hay, no darle de comer, agua. Que el entorno sea peligroso y sucio, que haya objetos punzantes. Tuvimos casos muy conocidos de animales que estaban en lugares que no son los correctos. En la mayoría, solo con labrar un acta se suelen resolverse. Luego, hay una enorme diversidad de personas con problemas psiquiátricos, acumuladores, hay violencia intrafamiliar o entre parejas, con los chicos y los animales. Se detecta enseguida esa conducta".

La especialista aseguró que estos casos de violencia “son más frecuentes de lo que se piensa. He levantado muchísimos animales en mal estado”, sentenció.