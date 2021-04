ESQUEL (ADNSUR) - Un tradicional boliche bailable de la ciudad de Esquel podría convertirse en las próximas horas en la sede del Plan Detectar local, luego de que su dueño lo ofreciera a las autoridades locales tras enterarse que el operativo debía cambiar su lugar de funcionamiento.

Se trata de Ver Disco Club, una discoteca ubicada en la calle Gral. Roca al 400, entre San Martín y Av. Ameghino, el cual se encuentra cerrado por la pandemia de coronavirus que azota al país desde marzo de 2020.

"Si salud entiende que no reúne las condiciones que requiere el sistema, seguiremos buscando otras alternativas", explicó al respecto, en diálogo con EqsNotas, el Secretario de Coordinación y Finanzas Matías Taccetta.

En ese sentido, el funcionario aseguró que mantuvo un contacto con el COEM, donde se planteó la necesidad de buscar otro espacio físico para el Plan Detectar.

Omar "Fasulo" Rodriguez, propietario local bailable, ofreció el lugar y la propuesta fue derivada al Área programática Esquel de salud.

En caso de no ser aceptado el ofrecimiento, se analizará trasladar el operativo al SUM de alguna de las escuelas esquelenses. "No entiendo por qué no lo utilizan, pero son cuestiones que define el área programática" se preguntó Taccetta.