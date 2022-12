Tres aplicaciones en el celular que te ayudan a cuidar tu bolsillo en el supermercado

Mientras nos comemos las uñas por los nervios de este domingo en la previa al partido, por qué no pensar en alguna compra semanal, o para preparar algo liviano para ver la gran final, o bien para la semana entrante, previa a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En cualquier caso, bien vale tener a mano estas aplicaciones descargadas y actualizadas en el celular a la hora de salir para el súper, porque en medio de una inflación que apenas si nos dio un alivio el último jueves, cuando noviembre marcó un 4,9 por ciento, hay una gran dispersión de precios en productos muy similares, por lo que conviene estar atentos.

Si decidís pagar más, que sea por razones de calidad, o preferencia de marca, o por lo que se te ocurra, pero no por cederle más margen a la especulación que también es parte del fenómeno, más allá de lo que pasa con el dólar, la emisión monetaria y el déficit fiscal.

La app de Precios Justos es útil para referenciar valores

El programa Precios Justos que ha lanzado el gobierno nacional en las últimas semanas ya está vigente en Chubut y los productos disponibles en los supermercados adheridos, según explicó el director de Defensa del Consumidor de la provincia, Simón García.

“En lo único que todavía hay un retraso es en la señalética, para que la gente pueda identificar con facilidad de los productos en las góndolas, pero ya se están ofreciendo y algunos colocaron hasta fotocopias para poder mostrarlos, pero para la semana próxima tiene que estar normalizado”, explicó García.

La aplicación es práctica para conocer de antemano el producto que estás buscando. Por ejemplo, ¿algo para la ‘picadita’ previa al partido? No hay mucho, pero encontramos un jamón cocido, natural feteado, a un precio de $447,10. Y unos snaks por $241.

Hay que aclarar que no todos los productos podrían ser encontrados, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia o Rada Tilly, ya que el listado completo depende de cada supermercado y las marcas que suelen comercializar. Sin embargo, están obligados a tener un piso mínimo de mercadería, por ejemplo en el orden de los 1.000 a 1.200 productos, mientras que al haber varias marcas de un mismo elemento, están obligados a disponer de al menos más de una alternativa.

“En el caso de los productos esenciales, como aceite y harina, a nivel nacional hay como 18 marcas y no todas se van a encontrar en nuestra provincia –aclaró García-, pero al menos tiene que haber más de una como alternativa en las góndolas locales”.

Otra aclaración importante es que en el programa no están incluidos cortes de carne, ya que estos forman parte de programas específicos. “Hasta el mes pasado estuvo funcionando el programa de cortes populares –explicó García-, que fue durante septiembre, octubre y noviembre, con cinco cortes a precios especiales en Chubut. Es posible que en los próximos días se lance un nuevo programa que incluya carnes”.

Por lo pronto, en ‘Precios Justos’ pueden encontrarse ‘medallones de carne’, también conocidas como hamburguesas congeladas, en distintas marcas y presentaciones, que van desde 2 hasta 4 unidades, con precios que oscilan desde los $591,51 hasta los $938.

Para García, este tipo de programas, ya sea ‘Cortes populares’ en carnes, o ‘Precios Cuidados’ y ahora ‘Precios Justos’, ayudan a fijar una referencia para los precios. En este último caso, el acuerdo incluye el congelamiento de los valores durante 4 meses, con el compromiso de que el resto de los productos de la misma compañía distribuidora no suba por arriba del 4 por ciento mensual.

La aplicación también te permite hacer la denuncia directamente en el supermercado adherido, en caso de que el producto no esté en góndola o se encuentre a un precio mayor al acordado. En ese caso, la app te da la opción “Denunciar producto”, en dos pasos muy simples en los que sólo hay que tildar la opción correcta y la sucursal del comercio.

Esas denuncias se reciben en la Secretaría de Comercio de la Nación y desde ahí se derivan hacia Defensa del Consumidor de la provincia, que a su vez canaliza la inspección con los municipios, para labrar las multas que pueden alcanzar hasta el millón de pesos, duplicándose en caso de reincidencia.

“Hasta ahora no hemos recibido denuncias”, detalló García, quien comentó además que en programas anteriores llegó a haber intimaciones, pero en la mayoría de los programas hubo altos grados de cumplimiento por parte de las cadenas participantes.

¿Ayudan a bajar la inflación?

Al hacer una evaluación general del funcionamiento de los programas que buscaron atenuar la inflación a lo largo del año, el funcionario provincial destacó una función específica que cumple este tipo de iniciativas:

“Son acuerdos que funcionan muy bien en cuanto al sentido de fijar precios de referencia, porque muchos productos tuvieron importantes aumentos de precios por la inflación de este año y se volvieron inalcanzables, pero en general el programa ha funcionado”.

Igualmente, el funcionario reflexionó sobre la baja en el índice de la inflación, que se conoció el jueves último, sobre valores del mes de noviembre:

“Creo que la última medición del IPC, que dio el 4,9 por ciento, que es bastante menos de lo que veníamos viendo, puede haber estado influida por estos sistemas, pero me parece que hay un poco de todo. Es importante que todos hagamos valer nuestros derechos como consumidores y usar las herramientas que tenemos, como el libro de reclamos que hay en los supermercados”, ponderó.

Kigüi, una aplicación para rescatar productos próximos a vencer

Ya hemos hablado en esta misma sección, un año atrás, de la app llamada Kigüi, que es una plataforma creada por tres emprendedores argentinos, a través de la cual podés conseguir descuentos cuando comprás lácteos, carnes, bebidas, panes, fiambres o snaks a los que les queda 30 días, o menos, para llegar a la fecha de vencimiento.

En realidad la aplicación funciona mediante la devolución de los descuentos promocionados, por lo que al configurarla hay que registrar los datos con una cuenta en la que se recibirá la acreditación posterior, una vez verificada la compra del producto promocionado.

La aplicación está en línea con algunos supermercados de la zona. La descargamos para este informe y fuimos al rescate de algunos productos que te aparecen con descuentos en la misma aplicación, por lo que el trámite es bastante sencillo: al volver a tu casa sacás la foto del producto (donde se debe observar con claridad la fecha de vencimiento) y el ticket, en el que se debe apreciar la fecha de compra y el producto elegido.

Como aclaramos en otra oportunidad, el programa no requiere ninguna gestión ante el supermercado en particular, ni en la caja ni en otro sector (en algunos casos, incluso, se desconoce el funcionamiento), ya que el sistema funciona por un acuerdo directo del fabricante con los creadores de la aplicación.

¿Por qué tanta “generosidad”? La conveniencia está en evitar el desperdicio del alimento próximo a su vencimiento. Y otra particularidad, en favor del consumidor, es que puede combinarse con otra promoción que ofrezca el mismo supermercado, que pudo haber puesto el alimento a un precio diferenciado, por lo que esa rebaja se sumará a la devolución del porcentaje acordado por Kigüi.

Hay que prestar especial atención a un aspecto, que si no lo consideramos, la experiencia puede resultar frustrante. En tu celular te aparecen periódicamente las oportunidades de “rescatar productos”. Por ejemplo, hace cinco días había una rebaja del 30 por ciento en el precio final de un paquete de jamón cocido con fecha de vencimiento 17 de diciembre. Al concurrir al ‘súper’ a “rescatar productos”, tenés que buscar la partida específica con la fecha de vencimiento mencionada en la promoción, de lo contrario no tenés el beneficio.

La otra particularidad es que un mismo producto puede tener una escala de descuentos: en el caso del jamón, esta semana vimos que te ofrecía 30 por ciento menos por llevar el que vencía el día 17 y un 10 por ciento de descuento por otro lote con vencimiento el 25 de diciembre.

La misma app se actualiza permanentemente y genera alertas sobre la posibilidad de conseguir productos con descuentos, a medida que se acercan las fechas. Además, lleva un conteo sobre los ahorros acumulados en el mes.

Por lo que hemos notado en la zona, la alta rotación de mercadería, que se adquiere mucho antes de la fecha de vencimiento, puede dificultar el hallazgo de los productos en fecha, pero vale la pena el esfuerzo de buscarlos.

Una app para encontrar los mejores descuentos y promociones

La extemsiiòn ahí-ta! (en este caso no es una app propiamente, es decir no se busca en el Store del celular, sino que se descarga desde el sitio ahí-ta.com y se debe añadir a Google Chrome) es especial para las compras online y te ayuda al explorar y encontrar los productos con descuentos, a partir de promociones realizadas por entidades bancarias en determinados días de la semana, o descuentos especiales de “2 x 1”, etc.

El programa promete analizar “la letra chica por vos”, informarte los días de compra más conveniente o analizar cuál es la tarjeta y banco que ofrece mayor beneficio real.

En la zona puede utilizarse para compras online en supermercados de la zona, que aparecen mencionados en el sitio oficial de la extensión. Tiene un alto nivel de exposición pública y ofrece la opción de configurar una cuenta anónima, sin datos personales, para conocer en principio cómo funciona y comenzar a familiarizarse, antes de decidir usarla con tus datos de específicos, a fin de recibir los ‘cash back’ (o reintegros) obtenidos por la extensión.