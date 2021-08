Con una computadora conectada a Internet, sin salir de casa, y ganar más de $ 200.000 pesos por mesuales parece una utopía. Sin embargo esa es la posibilidad que brinda Lucas Dalto, un joven de 19 años, que enseña programación a través de YouTube.

Lucas es autodidacta, nació en Buenos Aires, y hace dos años creo “Soy Dalto”, el canal de programación con el que busca generar un impacto positivo en la gente.

Según explicó, “el contenido es gratuito para que la gente pueda aprender sin problemas” En su canal no solo dicta cursos de HTML, CSS, y tres niveles de JavaScript, sino que también ayuda a los usuarios a tener referencias sobre cuánto cobrar por los trabajos y detalla cuáles son los beneficios de desarrollar esta actividad laboral.

El joven asegura que no es necesario tener conocimientos previos ni siquiera del idioma inglés porque es posible desarrollar a partir del lenguaje nativo de cada usuario. Por supuesto, se siente orgulloso del trabajo que realiza porque principalmente busca generar un impacto positivo en la sociedad. “Me contaron muchos profes que los usan en sus clases, a veces no lo entiendo pero es increíble y me emociona un montón. Lo mismo, un señor de 50 años que hace unos días me reconoció en un local de comidas rápidas y se acercó para agradecerme porque había conseguido laburo viendo mi canal. Esto es parte de algo más grande, busco despertar el interés por la programación y ayudar a que la gente pueda trabajar. Soy feliz porque veo que realmente se está dando un cambio y que el lenguaje de la programación se va expandiendo”, sentenció.