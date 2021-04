RAWSON (ADNSUR) - El ex presidente de la Comuna Rural de Lagunita Salada Mario Ycasate, reconocido vecino de la zona por su profesión de enfermero rural, sumó su voz a la de los vecinos de la región que piden por el desarrollo de la Meseta y, en particular, por el proyecto de zonificación minera, a la espera de ser tratado por la Legislatura. Tal como informó el sábado ADNSUR, el gobernador Mariano Arcioni dijo que insistirá para que la Legislatura trate el proyecto de zonificación minera.

En diálogo con “La Voz de la Meseta”, que emite LU17 Radio Golfo Nuevo de Puerto Madryn, dijo haber sentido la necesidad de expresarse por “el olvido” que sufre la gente de la región, y cuestionó el hecho de que muchas personas, sobre todo de las localidades más pobladas, hablan sin conocer la realidad de la Meseta.

“Uno escucha todos los días que opina un montón de gente de afuera. Es como que nos están sacando el derecho a cada uno de los que vivimos en la Meseta”, reclamó.

“Una cosa es contarlo y otra es vivirlo, ni hablar del pobre gaucho que tiene una ‘punta’ de ovejas. Nosotros como empleados públicos podemos mirar las cosas desde otro lado, porque tenemos un sueldo estatal y medianamente se vive bien”, diferenció.

En relación con la ruralidad, Ycasate manifestó: “El campo está pasando una situación muy difícil, más que nada por el tema de la sequía. Este año la gente ha tenido pocos corderos”.

En este contexto, acerca del proyecto de zonificación consideró: “Creo que si hay un proyecto, primero hay que verlo, estudiarlo. Yo tengo una postura clara. Uno no conoce siempre las leyes, pero creo que si está la posibilidad de un proyecto que sea viable y sustentable para la Meseta, los señores diputados lo tendrían que trabajar de esta manera”.

Basó la necesidad del tratamiento del proyecto de ley en el hecho de que “tenemos un montón de necesidades; muchas veces nuestros hijos tienen que emigrar para tener estudios terciarios y universitarios, o la propia gente termina emigrando”.

Aseguró en este sentido: “Esas cosas no las están mirando los señores funcionarios. Acá tenemos que luchar todos juntos por un objetivo en común, que es lo que va a quedar. No solo pensar que va a haber laburo sino qué va a quedar para el futuro y poder seguir laburando, que nuestros abuelos no tengan que ser un paquete o nosotros hacer 400 km arriba de una ambulancia cuando nos toca enfermarnos”.

“Estamos mendigando”

Se preguntó ante ello: “Por qué no la posibilidad de tener una Hospital de alta complejidad, una Escuela Universitaria en la Meseta. Estamos mendigando con el tema de la energía, porque muchas veces no hay combustible o los motores están rotos. Estamos mendigando cuando llega el invierno: la gente no tiene leña cuando tenemos a 150 km una red de gas”.

“Acá estamos olvidados -enfatizó-. Las grandes ciudades tienen turismo u otras cosas que fomentan. Nosotros lo único que tenemos es la ganadería, que hoy por hoy se está terminando. Porque el 80% de la población que vive en el campo es adulta, lamentablemente tiene que subsistir con lo poco que tiene y gracias a una jubilación que les han dado, sino no sé qué sería de nuestros abuelos”.

Zonificación

Ante la necesidad de modificar la realidad de la Meseta, Ycasate aseguró: “Creo que el proyecto de zonificación tiene que estar basado en todos estos pequeños puntos, donde para toda la gente que vive en el campo, en las pequeñas aldeas, los servicios fundamentales como energía, gas estén incluidos, que sea un proyecto común donde podamos ‘regar todos los árboles’ y que crezca de esta manera, con los cuidados que tenga que tener”.

“Uno no es dueños de la verdad -continuó-, cada cual tiene derecho a expresión. Lo único que a mí me duele y me molesta mucho, es que muchas veces opina gente que ni siquiera conoce la Meseta”.

“Que opine la gente que vive en la Meseta, que vivió y vive en la Meseta, totalmente de acuerdo y lo respeto en la decisión de cada uno. Pero sí me indigna el hecho que opine el que no conoce, que vengan a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que eso está mal, porque yo jamás opiné por Comodoro, por Puerto Madryn, jamás opiné por la Cordillera”, finalizó.