RAWSON (ADNSUR) - El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tuvo un apartado en su discurso para hablar sobre el proyecto de zonificación minera que comenzó a debatir la Legislatura del Chubut. “Durante años, la región de la meseta chubutense no se integra al crecimiento y desarrollo que sí han venido teniendo las demás regiones de la provincia”, comparó tras indicar que “no es posible que siga condenada al olvido y la postergación, y también al desconocimiento”.

“No queremos más zonas inviables en nuestra provincia. No queremos más un Chubut vacío. Queremos una provincia pujante de norte a sur y de este a oeste, rebosante de oportunidades para todos”. dijo tras reconocer que la meseta es “una de las regiones con menor densidad poblacional de la Argentina. "Entre los departamentos de Gastre y Telsen tan solo 3000 vecinos chubutenses. Nuestra meseta se encuentra entre los lugares con mayor desigualdad de toda la argentina. ¿Hasta cuándo?, nos preguntamos. ¿Hasta cuándo? pidieron esos mismos vecinos, esos mismos chubutenses que también tienen voz y sueños”.

El mandatario provincial indicó que para la elaboración del proyecto ingresado a la Legislativa hubo detrás “un arduo y profundo trabajo de investigación y relevamiento de información; contamos con datos y estudios contundentes sobre la realidad actual de esta zona, y lo más importante, sobre el potencial y oportunidades en materia de desarrollo productivo”.

En este marco, sostuvo que se debe dejar de mirar para otro lado y salir de la zona de confort para hacerle frente a los desafíos de una industria con “un inmenso potencial en la nueva economía global y en los nuevos sistemas productivos”. Y por eso pidió, “miremos la gran puerta que se abre a través del proyecto de desarrollo, pensando a la meseta nunca más como zona de sacrificio sino como zona de oportunidades”.

“La solución exige madurez, consenso, humildad, y solidaridad; apartar posiciones dogmáticas e ideológicas, para dar lugar a los desencuentros constructivos, las tensiones creativas y los acuerdos genuinos. Debemos pasar de los enunciados a la acción, y generar las condiciones reales, para la inversión productiva orientada de forma directa a crear trabajo y una cadena de valor ambientalmente sostenible”, resumió.

“Hay una nueva manera de hacer minería. Ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, transparente y abierta a la sociedad, y con “gobernanza de los recursos naturales”.”— Mariano Arcioni on Twitter Link Mariano Arcioni on Twitter

Arcioni recordó que hace un año que creó una mesa de trabajo interdisciplinaria con el objetivo de tener el mejor proyecto productivo con la meseta como zona estratégica y clave para el desarrollo y crecimiento de la provincia de Chubut, pensando en los próximos 50 años. “Desde ese entonces, se llevaron a cabo innumerables reuniones con instituciones, organizaciones y referentes de distintos sectores, dispuestos a enriquecer el proyecto, con sustento científico, académico y social. todos fueron convocados a ser parte. todos siguen siendo protagonistas de esta historia que vamos a construir juntos. Nada se hizo ni se hará nunca a espaldas de los chubutenses. Ese fue y será nuestro compromiso”.

Y aclaró que “el agua no se toca porque amamos nuestro río y no se lo vamos a regalar a nadie porque el agua es vida. La cordillera no se toca porque creemos en la soberanía de sus pueblos que le dicen no a la minería. No se usa cianuro. Está previsto que la producción se realice respetando los principios ambientales y sociales, con trabajadores capacitados, proporcionando información ambiental de manera oportuna y adecuada, generando el involucramiento y la participación de las comunidades locales. La meseta merece su futuro, merece su oportunidad”.

“ESTAMOS EN CONDICIONES”

El gobernador de Chubut resaltó durante su discurso que la industria minera, como todas las cosas, también ha evolucionado. “Hay una nueva manera de hacer minería. ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, transparente y abierta a la sociedad, y con “gobernanza de los recursos naturales”.

Y recordó que durante más de 100 años el petróleo se extrajo sin que existiera ni siquiera un ministerio de ambiente. “Hoy estamos en condiciones de iniciar una nueva actividad productiva, con un Ministerio de Ambiente en plena vigencia de sus funciones y además, promovemos un esquema de controles tripartitos con la intervención de un organismo internacional, como así también la creación del primer observatorio de recursos naturales, con la participación abierta de los ciudadanos, universidades, organismos no gubernamentales y profesionales de todas las actividades productivas. Todos podremos participar de este control necesario”.

“ Debemos estar tranquilos y seguros. Nadie quiere destrucción, todos queremos futuro sustentable para nuestros hijos".

Un hito en nuestra dinámica de controles provinciales que marcará un antes y un después en la participación ciudadana. Es importante también que hablemos del efecto multiplicador, recuperar la dignidad del trabajo es un eje central del proyecto de ley. Contempla la generación de manera directa de más de 6,000 puestos de trabajo para los primeros tres años en la fase de construcción de la planta. más de 8,000 puestos de trabajo durante la vigencia del proyecto (1.600 de manera directa). Además de la integración de pymes y comercios a la cadena de valor. asimismo, el compre local para dinamizar la economía provincial.

“Queremos tener el mejor modelo de renta de todos los proyectos mineros vigentes del país, incluyendo un fondo anticíclico dentro de su estructura, para brindar solidez y continuidad garantizada. El aporte de infraestructura al proyecto podría abastecer de energía y conectividad de manera directa a las comunas más postergadas de la provincia. exigiremos las obras de infraestructura que sean necesarias, con la ampliación de su impacto en otros ejes productivos que hoy serían imposibles e inviables”.

Posteriormente, el mandatario provincial le habló directamente a los legisladores de Chubut. “ Señores diputados: tenemos la responsabilidad histórica de ser parte de la transformación de vida de nuestras comunidades, de todos los chubutenses. Tenemos la enorme oportunidad de construir el presente y el futuro de nuestra provincia. Este es el principio de la reconversión productiva de la provincia de Chubut, que dotará de igualdad de oportunidades a todas las regiones y habitantes de nuestro territorio. cuando hablamos de universalidad de los derechos, también estamos hablando de esta integración de los suelos y habitantes chubutenses al sistema productivo de la provincia. eso también es federalismo”.

Finalmente, para concluir su discurso resaltó “Hemos diseñado el mejor proyecto de desarrollo productivo que puede tener nuestra provincia. el que se merecen todos los chubutenses. Lo hemos logrado entre todos. y el futuro de Chubut nos sigue desafiando a hacerlo en este camino. Tengo convicciones y entusiasmo, porque conozco mi provincia, sé cómo pensamos los chubutenses. siempre vamos para adelante, nada nos detiene cuando tenemos claros los objetivos. Vamos por el progreso, por las oportunidades extendidas. Vamos juntos en las coincidencias y también en los disensos, construyendo las mejores decisiones. seguiré liderando con firmeza y escucha esta convicción".