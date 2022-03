La guerra entre Ucrania y Rusia sigue protagonizando las portadas de los principales diarios del mundo, y en las últimas horas se conocieron las palabras que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pronunció ante el parlamento briánico por videoconferencia.



"No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles", afirmó el mandatario, ovacionado por los diputados de pie en la Cámara de los Comunes de Londres, en un discurso donde citó al ex primer ministro Winston Churchill y al escritor William Shakespeare.

En ese sentido, Zelenski lamentó que Ucrania esté en "una guerra que no provocamos, que no queríamos", y aseguró que desde el primer día, "no hemos dormido, hemos luchado todos por nuestro país, con nuestro ejército".



"La cuestión para Ucrania ahora es, ser o no ser", afirmó haciendo referencia a la popualr obra Hamlet. "Ahora puedo darles una respuesta definitiva: es sí, ser", sumó.

Por otro lado, pidió a los legisladores británicos ayuda. "La ayuda de los países civilizados. Estamos agradecidos por esta ayuda y contigo, Boris (Johnson), por añadir presión con sanciones a un Estado terrorista”.

Finalmente, Zelenski volvió a lamentar que la OTAN se niegue a establecer una zona de exclusión aérea, y pidió endurecer aún más las sanciones económicas contra Rusia.