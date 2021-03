BUENOS AIRES (ADNSUR) - Con la rúbrica de Jorge Ávila, secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, se celebró este miércoles por la mañana el acuerdo que renueva el marco de entendimiento para la actividad de la operadora YPF en la provincia, mediante un plan cuya aplicación será de carácter progresivo.

De esta manera, con la firma de Ávila, quien en el acto estuvo acompañado por el tesorero de la Institución -y presidente de Petrominera SE-, Héctor Millar; el diputado Provincial Emiliano Mongilardi y su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar; se procedió a la concreción de un plan de activación progresiva de operaciones en los yacimientos que YPF S.A. opera en la Provincia de Chubut, refrendando el acuerdo por parte de la empresa su CEO, Pablo González y su Director, Sergio Affronti.

Los importantes avances registrados en términos operativos y contractuales para poder llevar a cabo dicho curso de acción permitieron que YPF decida llevar adelante la planificación de un cronograma de activación de dos equipos por lo que, en primer término, se procederá a la de un Workover de la empresa Venver S.A. que materializará el próximo 1° de mayo.

YPF anunció inversiones importantes en la cuenca del golfo San Jorge.

El restante equipo que se activará será uno de Perforación, de la empresa AESA S.A. el día 1° de junio venidero, constando que en ambas acciones YPF arbitrará todos los medios y esfuerzos necesarios a los efectos de materializar su subida a yacimiento.

La concreción de este nuevo acuerdo, forma parte de la cooperación sobre la base del diálogo para un entendimiento mutuo acerca de las formas de trabajo que hagan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la Industria en la provincia de Chubut.

Sobre qué representa esto para la Cuenca del Golfo San Jorge y cómo se reconstruye el diálogo permanentemente con la operadora de bandera, Ávila dijo que “estamos por el buen camino; la subida de equipos fortalece la relación que venimos manteniendo con YPF pero también da la posibilidad de que muchos trabajadores que hoy están en la casa vuelvan a tener actividad. Eso va a ir generando empleo y seguramente habrá que trabajar mucho para el año que viene, pero estamos preparados para hacerlo”.

El titular del Gremio más poderoso de la región enfatizó que “le damos la bienvenida al nuevo pero el Presidente de YPF que sabe el valor que tiene la empresa en la región y para nosotros eso es importantísimo”, marco en el cual celebró que la inversión comprometida en la zona haya pasado de los 130 millones de dólares anunciados el 13 de diciembre de 2020 en Comodoro Rivadavia, a casi 190 millones.

“Ese monto habla por sí solo y no significa nada más que Perforación, sino también una mayor estabilidad en las Operaciones Especiales, en los Trabajadores de Producción. Tenemos la mesa abierta para sentarnos a discutir y que no nos sigan invadiendo nuevos convenios, o no quieran ya Trabajadores para pasarlos a otro convenio. Creo que eso es lo que va a abrir la puerta para negociar nuevamente todo lo que corresponde al convenio Petrolero, y que últimamente no se estaba respetando”, concluyó ‘Loma’.