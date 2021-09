La situación epidemiológica favorable en Chubut, con una curva estable de descenso de casos positivos de Coronavirus y el avance de la vacunación, permitirá que - próximamente -ya no hayan requisitos de PCR negativo o test de antígenos para ingresar a la provincia.

El ministro de Salud Fabián Puratich, reconoció que prácticamente son “muy pocas” las medidas sanitarias que estén vigentes, a excepción de los cuidados individuales, en Chubut. Y en este marco, anunció que “el requisito de la PCR o test de antígeno vamos a sacar una resolución para levantar esa medida. Primero mandaremos una nota a Aerolíneas Argentinas y se hará la resolución correspondiente para levantar esa medida”, confirmó este lunes a Radio 3.

"Si vamos a continuar con los viajeros del exterior porque esa medida del aislamiento a quienes vienen del exterior nos permite seguir evitando que la variante delta circule”, aclaró.

Sobre la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación para el ingreso a Chubut. Puratich sostuvo que sería "contradictorio” porque “la vacuna no es obligatoria -y- nosotros como Estado no podemos pedir como algo obligatorio algo que no es obligatorio”. Mientras aclaró que “el privado tiene el derecho de admisión y pueden tenerlo como requisito. Sería algo favorable poder exigir porque eso incentivaría aún más la vacunación”.

Finalmente, manifestó que no hay que relajarse con respecto a los cuidados más allá de que estamos en “muy buena situación epidemiológica y avanzando muy bien con la campaña de vacunación porque estamos en una buena etapa", ya que durante el verano pasado también sucedió que bajaron los casos y después hubo repunte.