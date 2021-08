Tal como anticipó ADNSUR durante el fin de semana, el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que entraría en vigencia a las 00 horas del martes en Chubut, permitirá público en encuentros deportivos y no habrá horarios para circular de noche.

El ministro del Salud del Chubut, Fabián Puratich, confirmó este lunes por la mañana que ya está prácticamente "listo" el decreto provincial que establece las medidas sanitarias en el marco de la pandemia por Coronavirus. "Seguramente durante el día se publicará para que entre en vigencia a partir de mañana", adelantó.

Sobre las nuevas que contemplará este nuevo DNU, anticipó - tal como lo publicó el fin de semana ADNSUR - "la circulación va a estar liberada" sin restricción para circular de acuerdo a un horario y además , se va a "ir aumentando gradualmente los aforos ( en los lugares abiertos y cerrados) para que las actividades vuelvan a normalizarse".

En este marco, Puratich indicó que se va a pedir en los eventos deportivos que haya público. "Un aforo del 30 por ciento, en eventos deportivos", pero pidió responsabilidad social para quienes participen estando con el grupo familiar y tratando de mantener distancia entre los grupos "para evitar los grandes brotes".

El titular de la cartera sanitaria señaló además, que estas medidas se han podido ir habilitando a partir de que ha mejorado la ocupación de camas críticas y además con el avance de la campaña de la vacunación. "Eso no significa dejar de cuidarse, pero sí comenzar a liberar distintas situaciones", dijo en diálogo con Cadena Tiempo.

Con respecto a la situación de las escuelas, el funcionario provincial anticipó que "esta semana iremos tomando decisiones", dijo y recordó que "ya por ejemplo han ido aumentando los horarios de permanencia en las escuelas. Hay que respetar distintas normas. eso va a ir permitiendo aumentando la cantidad de niños y tiempo en las aulas de acuerdo a las instituciones".

VARIANTE DELTA

Por otro lado, Puratich reconoció que si bien es una preocupación la llegada de la variante Delta, se decidió avanzar con la liberación de actividades pese a este riesgo porque "ha sido un año y medio duro y complejo. Todos los hemos pasado un poco mal".

No obstante, señaló que hasta el momento "no hemos detectado en la provincia esta variante delta que es preocupante por su contagiosidad y agresividad". Y por eso, durante este mes se buscará avanzar con las segundas dosis para que "no haya casos graves y reducir la mortalidad" .