COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ante un aumento de contagios de coronavirus en Comodoro Rivadavia, y la puesta en marcha de restricciones de circulación y en la prohibición de eventos sociales en lugares cerrados, Eduardo Wasserman, director del Hospital Regional reconoció que “la situación está creciendo de a poco y se está poniendo bastante crítica".

El médico indicó que la lamentable experiencia del año pasado fortalece la toma de decisiones para poder sobrellevar situaciones muy críticas. "El hospital se encuentra preparado con todo el personal. Pero estamos agotados”, dijo, y agregó que "también, estamos cansados porque la sociedad no toma conciencia en algunos aspectos".

En este contexto, manifestó que "vamos a tener que volver a hablar con la parte política para definir acciones. Tuvimos inconvenientes el fin de semana porque hubo faltantes de camas debido a que hubo terapias completas (tanto en el sector público como en el privado) pero no sólo del Covid sino también con otras patologías”, reveló.

Wasserman afirmó que “está llegando la ola que viene de la zona norte del mundo. Queremos que se detengan los ingresos, que se controle más y que haya más restricciones. Ayer, estuve en Rawson reunido con los Subsecretarios del Ministerio de Salud para dialogar sobre los recursos humanos. También, hubo una reunión provincial de Enfermería. En función de algunas decisiones, vamos a evaluar la posibilidad de abrir nuevas camas y de ordenar el sector interno del hospital”, explicó.

“Mi opinión personal es que ya tenemos que tomar restricciones también en otros horarios. A las 23 hs, las plazas están llenas, con gente tomando cervecita y fumándose un ‘porrito’", manifestó.

Y expuso, que esto trae peleas callejeras, picadas de automóviles a una alta velocidad que traen accidentes, "y toda la situación sanitaria se colapsa. Habrá que poner a más gente que controle y el que no respete el protocolo, se tendrá que atener a las consecuencias”, agregó.

“Esto no es joda, ya pasó sólo decir ‘a mí no me toca’. Hay cepas nuevas y nos va a tocar a todos. Quienes estamos vacunados, no estamos exentos de tener el Covid nuevamente. Si nos llega a pasar, espero que sea con menos gravedad”, concluyó el Director a FM Cadena Tiempo.