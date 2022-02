Este martes, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que de acuerdo al protocolo "Aulas Seguras" -que se definirá en los próximos días- no se conformarán más "burbujas" de alumnos en las escuelas. No obstante, el uso de barbijos y las medidas de prevención seguirán vigentes en los espacios educativos.

En esta línea, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, reveló que "nosotros no vamos a poner ninguna medida restrictiva para la concurrencia a clases" como sí se resolvió en la provincia de Santa Cruz. Por el contrario, "vamos a avalar el protocolo de Nación, y este protocolo implica la utilización de barbijo, está claramente demostrado que no trae ningún tipo de inconveniente sanitario, ni a la salud de los niños y niñas".

En diálogo con FM La Petrolera, el funcionario afirmó que "buscamos garantizar la educación presencial”, y eso es justamente a lo que apunta el protocolo nacional: "Lo que marca son determinadas condiciones epidemiológicas”.

“Para que todo esto pase tenemos que avanzar en el Plan de Vacunación. La presentación del protocolo está prevista para este día jueves a nivel nacional y en conjunto con la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Puratich recordó que “quien esté vacunado con esquema completo no va a tener que hacer aislamiento. La idea es mantener la presencialidad de las clases", y agregó que "no se va a considerar brote dentro del aula a no ser que hayan tres casos".