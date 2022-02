Vuelta a clases con aumentos en los colegios privados: cuánto cuesta la cuota en Comodoro

Tener 180 días de clases en Chubut ha sido un objetivo difícil de cumplir en los últimos 5 años, más allá de la pandemia que provocó grandes problemas en la presencialidad escolar. Anteriormente la falta de un acuerdo paritario no permitió que los niños y jóvenes chubutenses logren llevar a cabo los ciclos lectivos de manera constante. ¿Pero esto les pasa a todos?

La realidad es que no, quienes pueden afrontar una cuota mensual entre 20 y 50 mil pesos, acceden de forma continua a clases, es decir los estudiantes de las escuelas privadas que en 2020 tuvieron más de 170 días de clases, según datos que informaron desde el área de Supervisión de Escuelas Privadas de la Regional VI.

Si bien el valor de las cuotas es una decisión individual de cada escuela, dependiendo el edificio y el servicio que brinde a los estudiantes, las matriculas de todas las instituciones rondan los $30.000 pesos. Sin embargo, las cuotas mensuales arrancan -como las más económicas- en $20.000 pesos en el nivel primario y $21.000 pesos en el secundario, como es el caso del Instituto Leonardo Da Vinci, que al día de hoy tiene una larga lista de espera.

Por su parte, el Colegio Martín Rivadavia, cobra $29.930 la cuota para estudiantes de nivel primario y en el nivel secundario un poco más. Cerca de ese valor y también a unas cuadras, se encuentra el Colegio Mariano Moreno que ya comunicó a las familias que el valor de las cuotas será de $31.000 en nivel primario y $35.000 en nivel secundario, hasta julio. Además fue uno de los pocos colegios que entregó un bono a sus docentes en diciembre, del mismo valor del sueldo, por el reconocimiento al trabajo diario en el marco de la pandemia.

El Colegio del Sol en el nivel secundario, ronda esos valores $34.200 pesos. El Instituto Mosconi que abrió sus puertas en 2021 ronda el mismo valor, en el caso de la matrícula es de $35.100 pesos y la cuota mensual, desde Marzo a Diciembre inclusive de $35.100 pesos. En Rada Tilly los precios tienen los mismos valores y los superan en el nivel primario $47.500 pesos y un espacio nuevo que abre sus puertas CEDIT, la cuota del nivel primario es de $36.500

Por último, el Colegio Abraham Lincoln, de jornada completa, tiene una matrícula para el nivel primario de $49.000 pesos y para el secundario de $48.000, las cuotas tienen el mismo valor en ambos niveles. El Instituto Austral de Enseñanza también ronda esos valores para este ciclo lectivo nivel primario y secundario entre $43.000 y $49.000 pesos.

¿CUÁL ES LA MATRICULA DE LAS ESCUELAS PRIVADAS EN LA ZONA?

El promedio de una cuota en una escuela privada es de 35 mil pesos, más todo lo necesario para cada año como los útiles, uniforme y libros. La realidad es que aunque muchas familias hagan el esfuerzo por enviar a sus hijos a una escuela privada, solamente hay lugar para 2500 estudiantes en nivel inicial, 5200 estudiantes en nivel primario y 4700 en nivel secundario. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño frente a la necesidad de muchos jóvenes de Rada Tilly, Comodoro y Sarmiento, donde solo hay dos escuelas privadas una de cada nivel, pero en estos datos de vacantes, se los tiene en cuenta porque pertenecen a la Región VI.

Desde la Asociación de Escuelas Privadas (ASEPRI) plantean que no es posible marcar un promedio o un mínimo en la cuota para todas las instituciones, dado que depende de cada escuela, según los gastos que tenga y a lo que deba afrontar mes a mes. Por otro lado, desde el Sindicato de Docentes de Privadas, Darío Dodig expresó que los incrementos no siempre van de la mano con el aumento a los salarios docentes.

Además en 2022 fueron excluidos de la paritaria docente de este año, por lo cual no pueden participar de las discusiones para llevar a las bases respuestas concretas. “En los jardines tenemos situaciones con docentes que les pagan como ayudantes, pero realizan tareas de docencia, en los jardines existen los mayores problemas, además las cuotas no llegan a cubrir el salario de los docentes, no sabemos si mantienen esos valores, por una cuestión de mercado, pero afectan a las docentes” indicó el secretario de SADOP.

En relación a ASEPRI, Dodig expresó “No sabemos si la Asociación de Escuelas Privadas tiene personería jurídica, pero si es así y la Asociación de Escuelas Privadas (ASEPRI) está conformada, sería un espacio para negociar las cuestiones salariales” definió.

La matrícula de estudiantes incorpora todas las escuelas, tanto las de autogestión, las de gestión privada y las de gestión social, conocidas como “las escuelas del Padre Corti”. En estas últimas las cuotas son mucho más accesibles, llegan a los $11.200 mil pesos para nivel primario y $14.000 pesos para nivel secundario, estos son datos del Colegio Deán Funes, quienes tuvieron un aumento del 40% de las cuotas, para abordar los gastos del edificio y la infraestructura que tiene el colegio, aunque los aumentos se dieron en todas las escuelas de gestión social no siempre respondieron a este porcentaje.

Cada año al acercarse el ciclo lectivo el inicio de clases crece la preocupación, muchos padres se proponen enviar a sus hijos a una escuela privada, como sucedió durante 2020 que por la falta de constancia en las clases durante la pandemia en el ámbito público se generó una migración de estudiantes a escuelas privadas, aunque no es posible por las pocas vacantes. ¿Cuánto vale la educación? Es la pregunta o simplemente cuándo la escuela pública comenzará a dar soluciones reales a las necesidades de los estudiantes que serán partes de las generaciones del futuro.

Ante la falta de respuestas del estado provincial en el ámbito educativo, se abren más escuelas privadas en la zona, para dar respuestas a las familias que buscan un espacio para educar a sus hijos y donde estén seguros. El estado continúa sin respuestas concisas, que se repiten año a año como la discusión paritaria, las escuelas con problemas edilicios y la construcción de nuevas escuelas. Los que pueden abonar una cuota el 2 de marzo comenzarán las clases como lo hacen todos los años, aunque la gran mayoría de estudiantes que asisten a las escuelas públicas aún no saben qué pasará. Dos mundos paralelos, en una misma provincia.